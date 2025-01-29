«МегаФон» в Нижегородской области возглавил Алексей Михайлов

«МегаФон» в Нижегородской области возглавил Алексей Михайлов. Фокусными направлениями топ-менеджера станут усиление лидерских позиций компании на нижегородском рынке, эффективное развитие розничной сети, повышение уровня доступности цифровых сервисов для клиентов.

Новый руководитель сосредоточится на внедрении клиентоцентричного подхода во все процессы компании, реализации проектов для корпоративных и государственных заказчиков, развитии услуг больших данных, кибербезопасности, облачных сервисов, M2M и IoT. В приоритете также останется работа над развитием инфраструктуры связи и сохранение высокой скорости мобильного интернета.

Алексею Михайлову 38 лет, он окончил Псковский государственный политехнический институт по специальности «экономика и управление на предприятии». Имеет 16-летний опыт работы в телекоммуникационной сфере. К команде «МегаФона» присоединился в 2022 г., занимал руководящие позиции в Великом Новгороде и Архангельской области, где провел большую работу по расширению сети и сокращению «белых пятен», в том числе на берегу Белого моря и в центре российского атомного судостроения – городе Северодвинск.

«Нижегородская область является для нас стратегически важным регионом. Это один из крупнейших субъектов Российской Федерации с несколькими миллионами населения, где сосредоточено множество больших компаний, промышленных предприятий и бизнесов из различных отраслей. Здесь мы внедряем инновационные инфраструктурные проекты, которые в течение многих лет позволяют сохранять лидерские скорости передачи данных, а также реализуем социально-значимые мероприятия, — отметил директор по региональному развитию «МегаФона» в Центре и на Урале Михаил Молотков. — Работа на такой динамично развивающейся и масштабной территории станет для Алексея новым карьерным вызовом. Уверен, что лидерские качества и внушительный профессиональный опыт позволят ему и его команде достичь самых высоких бизнес-результатов».

Роман Куликов, ранее возглавлявший «МегаФон» в Нижегородской области, перешел на должность директора по продажам на массовом рынке Северо-Западного региона.