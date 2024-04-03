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Редкие издания о жизни и творчестве Пушкина оцифруют на планетарном сканере «ЭларСкан А2-400Р»

В Псковский государственный университет поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400Р» для создания электронных копий ценных книг из фондов библиотеки учреждения. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

В библиотеке Псковского государственного университета около 3,3 тыс. редких изданий, которые могут представлять интерес для ученых-исследователей, рассказывают специалисты образовательного учреждения.

Среди редких изданий труды, посвященные жизни и творчеству А. С. Пушкина, книги по истории, книги физико-математического профиля, психолого-педагогические исследования, конца XIX – начала ХХ века.

В первую очередь сканер «ЭларСкан А2- 400Р» будет использован для оцифровки редких книг. Планетарный сканер позволит бережно и в высоком разрешении сканировать разные виды сшитых и расшитых оригиналов формата до А2, используя автоматическую настройку на различные по толщине и фактуре документы. V-образная колыбель регулируется под нужный формат и градус раскрытия, — 90, 120 или 180, позволяя сканировать оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг.

«Также к нам уже обращаются студенты и преподаватели института промышленных технологий и дизайна для сканирования чертежей и планов по своим проектам, – отметили в ПсковГУ. – Есть задумка использовать оборудование для оцифровки материалов музея университета. В планах на ближайшее будущее – создание лаборатории оцифровки данных».

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