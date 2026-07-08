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Бувальцев Иван

СОБЫТИЯ


08.07.2026 Новым директором «МегаФона» в Ивановской области стал Иван Бувальцев 1
14.05.2025 «МегаФон» в Кузбассе возглавил новый топ-менеджер 1
15.08.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в сельской местности в Кузбассе 1
10.07.2024 «МегаФон» улучшил связь для дачников Кузбасса 1
24.06.2024 Более 1,5 млн жителей Кузбасса получили улучшенную связь «МегаФона» 1
17.06.2024 «МегаФон» в Липецкой области возглавил Дмитрий Хорошев 1
17.06.2024 На перекрестке «семи дорог» мобильный интернет ускорился до 120 Мбит/с 1
18.04.2024 «МегаФон» включил 4G на Глубокинском водопаде 1
20.03.2024 «МегаФон» развернул сеть LTE в Зенковском парке Кемеровской области 1
29.02.2024 Мобильному интернету в Шерегеше добавили скоростей 1
14.01.2010 В Минобороны России проведены масштабные перестановки 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Бувальцев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10644 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10051 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9395 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26159 7
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1724 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3653 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17883 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9201 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9217 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4371 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22781 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1895 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4172 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29577 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3249 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7859 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1147 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11712 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3548 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8455 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15996 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1986 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5229 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26578 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1749 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35851 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13525 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6878 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2238 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8174 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 873 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
Ширяева Олеся 21 1
Макаров Сергей 13 1
Галкин Александр 11 1
Постников Александр 5 1
Молотков Михаил 11 1
Нехорошев Дмитрий 21 1
Третьяк Андрей 3 1
Суровикин Сергей 1 1
Болдырев Владимир 1 1
Токаренко Максим 48 1
Чиркин Владимир 2 1
Прахов Михаил 38 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1057 7
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 173 6
Россия - РФ - Российская федерация 164910 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1699 2
Россия - СФО - Новосибирск 4847 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2812 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 568 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 319 2
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 48 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 47 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 60 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 40 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Горная Шория 8 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Шерегеш 61 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47351 1
Земля - планета Солнечной системы 10833 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8506 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3319 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2034 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3159 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1673 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 628 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1389 1
Таджикистан - Республика 944 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1050 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1039 1
Россия - Крайний Север 346 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1531 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 168 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 602 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 747 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 65 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель 98 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57256 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21456 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2098 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33460 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11219 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27084 2
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6689 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3130 2
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 61 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9087 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6063 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 221 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1701 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53097 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7429 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1790 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3324 1
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Химическая промышленность - Chemical industry 305 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1995 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1272 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1121 1
Минобороны РФ - ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ 17 1
Минобороны РФ - ЛенВО - Ленинградский военный округ 7 1
Минобороны РФ - СКВО - Северо-Кавказский военный округ 8 1
Минобороны РФ - СибВО - Сибирский военный округ 4 1
Интернет-зависимость - интернет-аддикция - internet addiction - цифровой (диджитал) детокс 61 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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