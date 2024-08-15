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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в сельской местности в Кузбассе

Более 1 тыс. сельчан Кемеровской области могут использовать все возможности LTE-сети «МегаФона»: мобильный интернет четвертого поколения и голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Оператор установил телеком-оборудование в селе Горскино Гурьевского района и поселке Кара-Чумыш Прокопьевского района, которое обеспечивает скорость передачи данных до 120 Мбит/с.

Горскино хорошо известно среди историков и путешественников: здесь, на реке Ур, была построена первая в Сибири гидроэлектростанция. Село расположено в горной местности, вдалеке от автомобильных трасс и железнодорожных путей. Расстояние до Кемерова – столицы региона – составляет 181 км. В населенном пункте есть школа, детский сад, больница, продовольственный магазин, почтовое отделение и дом культуры. В Горскине постоянно проживают более одной тысячи человек.

Ещё одна базовая станция была построена в Кара-Чумыше. Это отдаленный поселок в горно-лестной местности, расположенный в двух с половиной часах пути на автомобиле из Кемерова. В населенном пункте всего две улицы, и нет объектов инфраструктуры. Надежную сотовую связь здесь ждали несколько десятков человек.

Построенные телеком-объекты позволят сельчанам всегда оставаться на связи с родными и близкими, а при необходимости – с экстренными службами. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

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техника

Емкость сети позволяет абонентам «МегаФона» передавать большой объем данных на высоких скоростях. Используя гаджеты, жители Кара-Чумыша и Горскина могут звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, оплачивать счета и совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться «тяжелыми» файлами, слушать музыку, общаться в мессенджерах и соцсетях. Также местные жители могут получить дистанционную консультацию врачей или вызвать их на дом.

«Мы понимаем насколько важен и социально значим мобильный интернет в современной жизни, особенно для жителей малых и удаленных населенных пунктов. Зачастую для них это единственный способ поддерживать связь с внешним миром, поэтому наша компания продолжает расширять покрытие LTE-сети в регионе и сокращать «цифровое неравенство» между городом и селом», – сказал директор «МегаФона» в Кемеровской области Иван Бувальцев.

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