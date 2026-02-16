Разделы

Россия Гурьевский район Гурьевск


СОБЫТИЯ


16.02.2026 Село осваивает интернет: трафик кузбасских базовых станций «Ростелекома» достиг 4,5 ПБ 2
19.11.2025 МТС расширила покрытие LTE на юге Кузбасса 1
18.11.2025 «Булат» в Кузбассе: «Ростелеком» запустил в регионе первые отечественные базовые станции 1
14.10.2025 В усадьбу, где любил отдыхать Кант, пришли новые скорости мобильного интернета 1
10.10.2025 Село становится технологичным: жители Кузбасса активно подключают «умные» устройства 1
06.06.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в самом густонаселенном районе Калининградской области 2
29.05.2025 На Салаирских плесах «МегаФон» разогнал 4G до 135 Мбит/с 1
21.04.2025 Аналитика «МегаФона»: садоводством в Кузбассе увлеклись зумеры и миллениалы 1
12.03.2025 «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету более 7 тыс. домохозяйств Кузбасса 1
19.02.2025 На родине сыра тильзитер «МегаФон» ускорил мобильный интернет 1
12.02.2025 «МегаФон» усилил 4G в Гурьевске 1
15.08.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в сельской местности в Кузбассе 1
10.07.2024 «МегаФон» улучшил связь для дачников Кузбасса 1
18.04.2024 «МегаФон» улучшил покрытие в Калининградской области 1
05.03.2024 «МегаФон» запустил базовые станции в крупных жилищных комплексах Калининграда 1
27.09.2023 «Ростелеком» открыл цифровой мир для жителей четырех поселений Кузбасса 1
03.08.2023 «Ростелеком»: точность учета электроэнергии в Кузбассе к концу года повысится на 33% 1
11.10.2022 МТС запустила новые базовые станции в Калининградской области 1
29.06.2022 МТС прокачала мобильный интернет в главных туристических локациях Калининградской области 1
16.10.2018 «Билайн» развернул стандарт NB-IoT на сети LTE в Новосибирске 1
28.12.2016 МТС запустила LTE в 9 административных центрах Калининградской области 1
24.02.2016 В библиотеках Южного округа Москвы открылись пункты приема подержанной цифровой техники в рамках акции «Доброе дело» 1
18.01.2016 В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС 1
03.06.2015 Калининградская область: полная оцифровка 1
08.04.2015 МТС на 40% увеличила количество базовых станций в Кемеровской области 2
17.02.2015 МТС увеличила общее число базовых станций в Калининградской области на 25% 1
11.03.2014 «ТТК-Западная Сибирь» увеличил совокупный доход за 2013 г. на 18% 1
05.11.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Западной Сибири до 1 млн домохозяйств 1
10.10.2013 Российская медицина все чаще выбирает свободное ПО 1
20.08.2013 «Роса» поставила ОС Rosa 2011 Гурьевской центральной районной больнице 1
06.08.2013 В Калининградской области оцифрованы все востребованные архивные фонды ЗАГС 2
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
17.01.2012 Администрация Гурьевского района Кемеровской области приступила к внедрению СЭД «Дело» 2
22.11.2011 В администрации Гурьевского района Кемеровской области стартует проект внедрения системы «Дело» 2
31.03.2011 Систему управления очередью «Дамаск» внедрят все муниципалитеты Кемеровской области 1
24.11.2010 «Энфорта» приобрела 100% акций кузбасского провайдера Polenet 1
15.10.2010 МФЦ Гурьевска делает ставку на мобильные сервисы 1
05.10.2010 В Гурьевском МФЦ реализован SMS-контроль за исполнением госуслуг на базе СЭД «Дело» 2
01.07.2010 МФЦ Гурьевска: электронные госуслуги на базе СЭД 7
22.06.2010 В Гурьевском МФЦ госуслуг внедрена СЭД «Дело» 3

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10107 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 8
Ростелеком 10420 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1086 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 268 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 2
Вега-Абсолют 6 1
Samsung Electronics 10717 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5328 1
Huawei 4295 1
Apple Inc 12757 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
LG Electronics 3684 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 1
9115 1
ZTE Corporation 776 1
Корус Консалтинг ГК 1370 1
Acronis - Акронис 460 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Red Hat 1347 1
Sony 6641 1
HTC Corporation 1506 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Mozilla Foundation 205 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 516 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 3
Центральный рынок Калининграда 1 1
Дарудар - Дару~дар 5 1
GDSI 1 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 431 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Металлург КБ 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6349 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1149 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 92 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Земельная кадастровая палата ФГУ - Федеральное государственное учреждение 11 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8820 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9464 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28954 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17189 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4023 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25566 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14919 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9614 7
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1311 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3330 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8944 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4854 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8493 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8983 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25717 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1858 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1676 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2215 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8798 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8208 4
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 358 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6222 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32001 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12365 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 3
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6280 2
Оцифровка - Digitization 4939 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27183 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8210 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2073 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1543 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5928 6
ЭОС Дело СЭД 219 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 586 1
Корус Консалтинг - ФТМИС - Федеральная типовая медицинская информационная система 8 1
Linux OS 11026 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 265 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2459 1
Apache OpenOffice 485 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 1
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 10 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Leta Group - Дамаск СУО - Дамаск МФЦ - Дамаск-Банк - Дамаск-ФМС - Дамаск-МЕД 12 1
Хлевтова Анна 35 4
Лихобабин Сергей 22 3
Бувальцев Иван 10 2
Воронин Иван 14 2
Михайлов Алексей 104 2
Дуров Евгений 3 2
Полянский Станислав 5 1
Толчинский Алексей 5 1
Шабалина Наталья 1 1
Торба Александр 4 1
Германовичус Дмитрий 5 1
Брудно Алексей 2 1
Ширяева Олеся 17 1
Мазикин Валентин 1 1
Путин Владимир 3388 1
Арсентьев Андрей 76 1
Новодворский Алексей 110 1
Гайдуков Алексей 23 1
Иванова Елена 82 1
Каруля Максим 2 1
Шишканов Денис 1 1
Соловьев Александр 109 1
Тютин Алексей 14 1
Валяева Елизавета 72 1
Шамзон Светлана 32 1
Нарусова Людмила 16 1
Илюхин Игорь 12 1
Лясман Виктор 1 1
Орехов Константин 2 1
Никитина-Атилла Юлия 3 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1009 23
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 20
Россия - РФ - Российская федерация 158508 17
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 58 11
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 154 10
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 557 9
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 315 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2705 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 14 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 46 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 31 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Мариинск 22 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 4
Россия - СФО - Новосибирск 4707 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1927 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1459 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 916 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 69 4
Россия - СЗФО - Калининградская область - Полесский район - Полесск 7 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски 17 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 56 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 32 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Багратионовск 7 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 14 2
Россия - СФО - Алтайский край - Каменский район - Камень-на-Оби 30 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Ижморский район 6 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Коченёво 31 2
Европа 24686 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 347 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 308 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Калтан 7 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гвардейск 14 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2668 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6996 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1836 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3803 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9703 3
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2973 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2566 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1958 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 271 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 745 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3181 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1407 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 2
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 310 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 147 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4338 1
Образование в России 2571 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4265 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5328 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1889 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6383 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7811 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5317 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2270 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4941 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2506 1
Regnum - Регнум 112 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 169 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 237 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
