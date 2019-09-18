ЭОС и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов ЭОС и «Базальт СПО» завершили тестирование на совместимость системы управления корпоративным контентом (ECM) eDocLib (разработка ЭОС) и операционные системы «Альт 8 СП» и «Альт Рабочая станция 8» (разработки «Базальт СПО»). По результатам тестирования компании подписали сертификат, подтверждающий корр

ЭОС представила обновленную систему eDocLib 2.6.2 от ЭОС «Электронные Офисные Системы» выпустила новую версию системы eDocLib – 2.6.2. Этот продукт реализован на Web-технологиях, относится к классу ECM и одновре

«КС – Консалтинг» запустила облачный сервис «eDocLib: Актив Бизнес» ающий в Сибири и на Дальнем Востоке, объявила о запуске облачного сервиса для работы с приложением «eDocLib: Актив Бизнес» по модели SaaS. Сервис будет интересен заказчикам, не располагающим те

«КС – Консалтинг» представил новую версию «eDocLib: Актив Бизнес» версии комплексного решения для управления документами, заданиями и взаимоотношениями с клиентами «eDocLib: Актив Бизнес». Как рассказали CNews в компании, версия 2.6.1 отличается повышенной п

ЭОС представила новую версию платформы eDocLib Компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) представила новую версию системы eDocLib для хранения и обработки данных и документов любого вида. Новая версия 2.6 включает в себя дополнительные возможности по организации управленческого документооборота, сообщили CNews в Э

Завод «Гарант» автоматизировал бизнес-процессы на базе «eDocLib: Актив Бизнес» партнер ЭОС в Сибири и на Дальнем Востоке, в январе текущего года завершила внедрение ECM-решения «eDocLib: Актив Бизнес» на заводе котельного оборудования «Гарант» (г. Барнаул). В системе авт

В «Центре гигиены и эпидемиологии в Курганской области» начата автоматизация бизнес-процессов в системе «eDocLib: Актив Бизнес» В «Центре гигиены и эпидемиологии в Курганской области» начато внедрение «eDocLib: Актив Бизнес» – системы по управлению корпоративным контентом и взаимодействием перс

«Центр гигиены и эпидемиологии» в Алтайском крае выбрал «eDocLib: Актив Бизнес» для организации взаимодействия сотрудников ием персонала. В качестве инструмента для реализации поставленных задач выбран программный продукт «eDocLib: Актив Бизнес», разработанный компанией «КС-Консалтинг», партнером компании «Электрон

Сеть аптек «Первая помощь» продолжает развивать ECM-систему на базе «eDocLib: Актив Бизнес» «Бизнес Решения») продолжает развивать систему управления корпоративным контентом на базе решения «eDocLib: Актив Бизнес». Как сообщили CNews в компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС), EC

«ЭнергомашКапитал» и «Центральный конструкторско-технологический институт» арматуростроения» объединили базы договоров с помощью eDocLib «ЭнергомашКапитал» и «Центральный конструкторско-технологический институт» арматуростроения» (ЦКТИА) объединили информационные базы с помощью решения eDocLib. Об этом CNews сообщили в компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Две московские компании, работающие с предприятиями энергетической отрасли, объединили базы договоров по совместн

В администрации Коврова завершен пилотный проект по автоматизации документооборота на ECM-платформе eDocLib администрации города Коврова. В качестве платформы для реализации проекта была выбрана ECM-система eDocLib, разработанная ЭОС. Результатом внедрения системы стало создание единой информационно

Сеть аптек «Первая помощь» продолжает автоматизировать бизнес-процессы на базе «eDocLib: Актив Бизнес» ая помощь» (компания «Бизнес Решения») продолжает автоматизировать бизнес-процессы на базе решения «eDocLib: Актив Бизнес». Уже более 2 лет в компании «Бизнес Решения» функционирует система авт

Индустриальный парк в Новосибирской области продолжает строиться «под управлением» системы «eDocLib: Актив Бизнес» я «Промышленно-логистический парк» (УК ПЛП) приняла решение о расширении использования ECM-системы «eDocLib: Актив Бизнес». В апреле текущего года были закуплены дополнительные рабочие места си

Сеть аптек «Первая помощь» автоматизировала документооборот на базе «eDocLib: Актив Бизнес» модействия сотрудников для сети аптек «Первая помощь» (Алтайский край) на базе прикладного решения «eDocLib: Актив Бизнес». На сегодняшний день сеть аптек «Первая помощь» объединяет более 75 ап

На базе ECM-платформы eDocLib создан прикладной программный продукт для медицинских учреждений России На базе многофункциональной платформы eDocLib, разработанной компанией «Электронные Офисные Системы», создан прикладной программный

«Алтай-Пригород» внедрил «eDocLib: Актив Бизнес» пания «Электронные офисные системы» (ЭОС) сообщила о завершении последнего этапа внедрения системы «eDocLib: Актив Бизнес» в управленческом аппарате пассажирской железнодорожной компании «Алтай

«Гильдия Управляющих Документацией» автоматизирует бизнес-процессы на базе eDocLib Компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) сообщила о том, что общественная организация «Гильдия Управляющих Документацией» выбрала платформу eDocLib (разработка ЭОС) для автоматизации бизнес-процессов. «Гильдия Управляющих Документацией» — профессиональное объединение специалистов служб документационного обеспечения управления (ДОУ)

Курганская РТРС закупает дополнительные АРМ системы «eDocLib: Актив Бизнес» о «Курганская телевизионная и радиовещательная сеть» закупает дополнительные рабочие места системы «eDocLib: Актив Бизнес». ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» — единый госу

«Взлет-Алтай» внедрил ECM-систему на базе «eDocLib:Актив Бизнес» На предприятии энергетической отрасли «Взлет-Алтай» внедрена система управления документами «eDocLib:Актив Бизнес». Разработку и внедрение системы выполнила компания «КС-Консалтинг» — па

УК «Промышленно-логистический парк» расширяет масштабы ECM-системы на базе «eDocLib: Актив Бизнес» Компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) сообщила о реализации нового этапа внедрения решения «eDocLib: Актив Бизнес» в рамках развития ECM-системы Управляющей компании «Промышленно-логист

«Медиалюкс» представила итоги проекта по автоматизации библиотек и архивов на основе системы eDocLib в Башкортостане Компания «Медиалюкс» представила проект по автоматизации деятельности библиотек и архивов на основе системы eDocLib. С осени 2010 г. данная система функционирует в Центральном Государственном историческом архиве Республики Башкортостан. Подготовительная часть реализации проекта по обеспечению web-дос

Система управления контентом eDocLib. Из коробки – в "облака" тся практически в каждой организации. В ситуации, когда нужно получить максимально быстрый результат от внедрения системы управления корпоративным контентом, использование SaaS-услуг, и, в частности, eDocLib как веб-сервиса может быть подходящим выбором. Проще говоря, мы сделали наш продукт более доступным с помощью модели SaaS. Сергей Полтев: Внедрение ECM-решения оправдано, когда извлечен

Услуга доступа к платформе eDocLib запущена в коммерческую эксплуатацию «Электронные Офисные Системы» совместно с телекоммуникационной компанией «Инт-Информ» официально объявили о запуске SaaS-услуги, обеспечивающей доступ к платформе eDocLib. Платформа eDocLib представляет собой законченное решение для управления корпоративным контентом и организации совместной работы пользователей. На базе платформы компанией ЭОС и

Международный университет МИТСО построил систему архивного хранения документов на базе eDocLib В международном университете МИТСО (республика Беларусь) внедрена ECM-система eDocLib 2.5.3 разработки компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Проект выполнила компа

Завершено нагрузочное тестирование веб-сервиса на платформе eDocLib В рамках подготовки к запуску сервиса, предоставляющего доступ к eDocLib по модели SaaS, было проведено нагрузочное тестирование платформы, развернутой на мощ

Аптечная сеть «Первая помощь» внедряет систему управления бизнес-процессами на базе eDocLib что в аптечной сети «Первая помощь» (Барнаул) реализуется проект по внедрению прикладного решения «eDocLib: Актив Бизнес» на базе eDocLib (разработка ЭОС). Целью проекта является автома

«Электросвязь» автоматизировала управление корпоративным контентом на базе eDocLib лектросвязь», операторе связи республики Дагестан, системы управления корпоративным контентом (ЕСМ) eDocLib (разработка ЭОС). Проект выполнен новым партнером ЭОС в Махачкале — компанией «Беволе

В УК «Промышленно-логистический парк» завершился проект внедрения «eDocLib: Актив Бизнес» В «Управляющей компании «Промышленно-логистический парк» завершился проект внедрения «eDocLib: Актив Бизнес». Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логи

«Международная Энергосберегающая Корпорация» автоматизирует бизнес-процессы на базе eDocLib сберегающая Корпорация» (МЭК) г. Санкт-Петербург автоматизирует бизнес-процессы с помощью платформы eDocLib. МЭК представляет собой инжиниринговую компанию, предоставляющую полный комплекс услу

УК «Промышленно-логистический парк» автоматизирует бизнес-процессы с помощью системы «eDocLib: Актив Бизнес» -логистический парк» (г.Новосибирск) приступает к автоматизации бизнес-процессов с помощью системы «eDocLib: Актив Бизнес». Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» создана в 2008

Прибайкальское управление Ростехнадзора автоматизирует документооборот с помощью «eDocLib:Документоооборот» ору введена в эксплуатацию система электронного документооборота, организованная на основе решения «eDocLib:Документоборот» (разработка ЭОС). Прибайкальское управление Федеральной службы по эко

Вышла новая версии системы управления корпоративным контентом eDocLib от ЭОС ктронные Офисные Системы» объявила о выходе новой версии системы управления корпоративным контентом eDocLib 2.5. Обновленная версия стала еще более гибкой для настройки под конкретные задачи, б

ЕСМ-система eDocLib внедрена в НПК «Диаконт» азопроводов в различных регионах России, автоматизировала доступ к документам с помощью ЕСМ-системы eDocLib, разработанной компанией «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). В системе открыто поряд

МАИ подвёл итоги использования ECM-системы eDocLib «Московский Авиационный Институт» (МАИ) подвел итоги использования ECM-системы eDocLib, обеспечивающей оперативную работу с информацией/знаниями и управление взаимодействие

«Диаконт» автоматизировала доступ к документам с помощью ЕСМ-системы eDocLib роизводственная компания «Диаконт» (Уфа) автоматизировала доступ к документам с помощью ЕСМ-системы eDocLib. Проект выполнен компанией «Медиалюкс», дилер ЭОС. Сфера деятельности «Диаконт» связа

ЭОС выпустила новую версию ЕСМ-системы eDocLib темы» (ЭОС) объявила о выходе новой версии системы управления корпоративным контентом (ЕСМ-системы) eDocLib, обеспечивающей оперативную работу с информацией/знаниями и управление взаимодействие

ЭОС начала бесплатные поставки eDocLib в вузы России и СНГ ы «Электронный документооборот – со студенческой скамьи!». Так, наряду с поставками последних версий СЭД «Дело», системы кадрового учета «Кадры» и системы «Архивное Дело», ЭОС начала поставки системы eDocLib, предназначенной для хранения, систематизации и коллективного доступа к электронным документам (данным, знаниям) организации и ее подразделений. eDocLib, сертифицированная под Mi

IBM и ЭОС протестировали систему eDocLib 2.2 ли проведены работы по нагрузочному тестированию серверного оборудования IBM и новейшего программного продукта компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) – системы корпоративного доступа к данным – eDocLib 2.2. Все работы по проекту осуществлялись специалистами компаний ЭОС и IBM. Основной задачей тестирования стала проверка работоспособности программного комплекса eDocLib 2.2 на с

«Турбоконтроль» внедряет документальный сервер eDocLib В марте 2008 г. компания «Турбоконтроль» приобрела и начинает внедрение новейшей разработки компании ЭОС – системы eDocLib – электронного хранилища и системы автоматизации учета любых объектов. Основной предпосылкой к внедрению системы eDocLib стала специфика деятельности компании, требующая работы с