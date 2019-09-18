ЭОС eDocLib ECM-платформа
|18.09.2019
ЭОС и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов
ЭОС и «Базальт СПО» завершили тестирование на совместимость системы управления корпоративным контентом (ECM) eDocLib (разработка ЭОС) и операционные системы «Альт 8 СП» и «Альт Рабочая станция 8» (разработки «Базальт СПО»). По результатам тестирования компании подписали сертификат, подтверждающий корр
|06.06.2017
ЭОС представила обновленную систему eDocLib 2.6.2 от ЭОС
«Электронные Офисные Системы» выпустила новую версию системы eDocLib – 2.6.2. Этот продукт реализован на Web-технологиях, относится к классу ECM и одновре
|12.05.2017
«КС – Консалтинг» запустила облачный сервис «eDocLib: Актив Бизнес»
ающий в Сибири и на Дальнем Востоке, объявила о запуске облачного сервиса для работы с приложением «eDocLib: Актив Бизнес» по модели SaaS. Сервис будет интересен заказчикам, не располагающим те
|14.12.2016
«КС – Консалтинг» представил новую версию «eDocLib: Актив Бизнес»
версии комплексного решения для управления документами, заданиями и взаимоотношениями с клиентами «eDocLib: Актив Бизнес». Как рассказали CNews в компании, версия 2.6.1 отличается повышенной п
|12.07.2016
ЭОС представила новую версию платформы eDocLib
Компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) представила новую версию системы eDocLib для хранения и обработки данных и документов любого вида. Новая версия 2.6 включает в себя дополнительные возможности по организации управленческого документооборота, сообщили CNews в Э
|05.04.2016
Завод «Гарант» автоматизировал бизнес-процессы на базе «eDocLib: Актив Бизнес»
партнер ЭОС в Сибири и на Дальнем Востоке, в январе текущего года завершила внедрение ECM-решения «eDocLib: Актив Бизнес» на заводе котельного оборудования «Гарант» (г. Барнаул). В системе авт
|31.07.2015
В «Центре гигиены и эпидемиологии в Курганской области» начата автоматизация бизнес-процессов в системе «eDocLib: Актив Бизнес»
В «Центре гигиены и эпидемиологии в Курганской области» начато внедрение «eDocLib: Актив Бизнес» – системы по управлению корпоративным контентом и взаимодействием перс
|30.03.2015
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Алтайском крае выбрал «eDocLib: Актив Бизнес» для организации взаимодействия сотрудников
ием персонала. В качестве инструмента для реализации поставленных задач выбран программный продукт «eDocLib: Актив Бизнес», разработанный компанией «КС-Консалтинг», партнером компании «Электрон
|28.07.2014
Сеть аптек «Первая помощь» продолжает развивать ECM-систему на базе «eDocLib: Актив Бизнес»
«Бизнес Решения») продолжает развивать систему управления корпоративным контентом на базе решения «eDocLib: Актив Бизнес». Как сообщили CNews в компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС), EC
|09.06.2014
«ЭнергомашКапитал» и «Центральный конструкторско-технологический институт» арматуростроения» объединили базы договоров с помощью eDocLib
«ЭнергомашКапитал» и «Центральный конструкторско-технологический институт» арматуростроения» (ЦКТИА) объединили информационные базы с помощью решения eDocLib. Об этом CNews сообщили в компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Две московские компании, работающие с предприятиями энергетической отрасли, объединили базы договоров по совместн
|28.11.2013
В администрации Коврова завершен пилотный проект по автоматизации документооборота на ECM-платформе eDocLib
администрации города Коврова. В качестве платформы для реализации проекта была выбрана ECM-система eDocLib, разработанная ЭОС. Результатом внедрения системы стало создание единой информационно
|09.10.2013
Сеть аптек «Первая помощь» продолжает автоматизировать бизнес-процессы на базе «eDocLib: Актив Бизнес»
ая помощь» (компания «Бизнес Решения») продолжает автоматизировать бизнес-процессы на базе решения «eDocLib: Актив Бизнес». Уже более 2 лет в компании «Бизнес Решения» функционирует система авт
|16.05.2013
Индустриальный парк в Новосибирской области продолжает строиться «под управлением» системы «eDocLib: Актив Бизнес»
я «Промышленно-логистический парк» (УК ПЛП) приняла решение о расширении использования ECM-системы «eDocLib: Актив Бизнес». В апреле текущего года были закуплены дополнительные рабочие места си
|18.12.2012
Сеть аптек «Первая помощь» автоматизировала документооборот на базе «eDocLib: Актив Бизнес»
модействия сотрудников для сети аптек «Первая помощь» (Алтайский край) на базе прикладного решения «eDocLib: Актив Бизнес». На сегодняшний день сеть аптек «Первая помощь» объединяет более 75 ап
|12.12.2012
На базе ECM-платформы eDocLib создан прикладной программный продукт для медицинских учреждений России
На базе многофункциональной платформы eDocLib, разработанной компанией «Электронные Офисные Системы», создан прикладной программный
|03.09.2012
«Алтай-Пригород» внедрил «eDocLib: Актив Бизнес»
пания «Электронные офисные системы» (ЭОС) сообщила о завершении последнего этапа внедрения системы «eDocLib: Актив Бизнес» в управленческом аппарате пассажирской железнодорожной компании «Алтай
|30.08.2012
«Гильдия Управляющих Документацией» автоматизирует бизнес-процессы на базе eDocLib
Компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) сообщила о том, что общественная организация «Гильдия Управляющих Документацией» выбрала платформу eDocLib (разработка ЭОС) для автоматизации бизнес-процессов. «Гильдия Управляющих Документацией» — профессиональное объединение специалистов служб документационного обеспечения управления (ДОУ)
|28.08.2012
Курганская РТРС закупает дополнительные АРМ системы «eDocLib: Актив Бизнес»
о «Курганская телевизионная и радиовещательная сеть» закупает дополнительные рабочие места системы «eDocLib: Актив Бизнес». ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» — единый госу
|27.06.2012
«Взлет-Алтай» внедрил ECM-систему на базе «eDocLib:Актив Бизнес»
На предприятии энергетической отрасли «Взлет-Алтай» внедрена система управления документами «eDocLib:Актив Бизнес». Разработку и внедрение системы выполнила компания «КС-Консалтинг» — па
|19.06.2012
УК «Промышленно-логистический парк» расширяет масштабы ECM-системы на базе «eDocLib: Актив Бизнес»
Компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) сообщила о реализации нового этапа внедрения решения «eDocLib: Актив Бизнес» в рамках развития ECM-системы Управляющей компании «Промышленно-логист
|07.06.2012
«Медиалюкс» представила итоги проекта по автоматизации библиотек и архивов на основе системы eDocLib в Башкортостане
Компания «Медиалюкс» представила проект по автоматизации деятельности библиотек и архивов на основе системы eDocLib. С осени 2010 г. данная система функционирует в Центральном Государственном историческом архиве Республики Башкортостан. Подготовительная часть реализации проекта по обеспечению web-дос
|24.04.2012
Система управления контентом eDocLib. Из коробки – в "облака"
тся практически в каждой организации. В ситуации, когда нужно получить максимально быстрый результат от внедрения системы управления корпоративным контентом, использование SaaS-услуг, и, в частности, eDocLib как веб-сервиса может быть подходящим выбором. Проще говоря, мы сделали наш продукт более доступным с помощью модели SaaS. Сергей Полтев: Внедрение ECM-решения оправдано, когда извлечен
|10.04.2012
Услуга доступа к платформе eDocLib запущена в коммерческую эксплуатацию
«Электронные Офисные Системы» совместно с телекоммуникационной компанией «Инт-Информ» официально объявили о запуске SaaS-услуги, обеспечивающей доступ к платформе eDocLib. Платформа eDocLib представляет собой законченное решение для управления корпоративным контентом и организации совместной работы пользователей. На базе платформы компанией ЭОС и
|02.04.2012
Международный университет МИТСО построил систему архивного хранения документов на базе eDocLib
В международном университете МИТСО (республика Беларусь) внедрена ECM-система eDocLib 2.5.3 разработки компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Проект выполнила компа
|21.02.2012
Завершено нагрузочное тестирование веб-сервиса на платформе eDocLib
В рамках подготовки к запуску сервиса, предоставляющего доступ к eDocLib по модели SaaS, было проведено нагрузочное тестирование платформы, развернутой на мощ
|10.10.2011
Аптечная сеть «Первая помощь» внедряет систему управления бизнес-процессами на базе eDocLib
что в аптечной сети «Первая помощь» (Барнаул) реализуется проект по внедрению прикладного решения «eDocLib: Актив Бизнес» на базе eDocLib (разработка ЭОС). Целью проекта является автома
|28.06.2011
«Электросвязь» автоматизировала управление корпоративным контентом на базе eDocLib
лектросвязь», операторе связи республики Дагестан, системы управления корпоративным контентом (ЕСМ) eDocLib (разработка ЭОС). Проект выполнен новым партнером ЭОС в Махачкале — компанией «Беволе
|11.04.2011
В УК «Промышленно-логистический парк» завершился проект внедрения «eDocLib: Актив Бизнес»
В «Управляющей компании «Промышленно-логистический парк» завершился проект внедрения «eDocLib: Актив Бизнес». Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логи
|28.03.2011
«Международная Энергосберегающая Корпорация» автоматизирует бизнес-процессы на базе eDocLib
сберегающая Корпорация» (МЭК) г. Санкт-Петербург автоматизирует бизнес-процессы с помощью платформы eDocLib. МЭК представляет собой инжиниринговую компанию, предоставляющую полный комплекс услу
|04.03.2011
УК «Промышленно-логистический парк» автоматизирует бизнес-процессы с помощью системы «eDocLib: Актив Бизнес»
-логистический парк» (г.Новосибирск) приступает к автоматизации бизнес-процессов с помощью системы «eDocLib: Актив Бизнес». Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» создана в 2008
|17.01.2011
Прибайкальское управление Ростехнадзора автоматизирует документооборот с помощью «eDocLib:Документоооборот»
ору введена в эксплуатацию система электронного документооборота, организованная на основе решения «eDocLib:Документоборот» (разработка ЭОС). Прибайкальское управление Федеральной службы по эко
|14.12.2010
Вышла новая версии системы управления корпоративным контентом eDocLib от ЭОС
ктронные Офисные Системы» объявила о выходе новой версии системы управления корпоративным контентом eDocLib 2.5. Обновленная версия стала еще более гибкой для настройки под конкретные задачи, б
|24.11.2010
ЕСМ-система eDocLib внедрена в НПК «Диаконт»
азопроводов в различных регионах России, автоматизировала доступ к документам с помощью ЕСМ-системы eDocLib, разработанной компанией «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). В системе открыто поряд
|16.06.2010
МАИ подвёл итоги использования ECM-системы eDocLib
«Московский Авиационный Институт» (МАИ) подвел итоги использования ECM-системы eDocLib, обеспечивающей оперативную работу с информацией/знаниями и управление взаимодействие
|18.05.2010
«Диаконт» автоматизировала доступ к документам с помощью ЕСМ-системы eDocLib
роизводственная компания «Диаконт» (Уфа) автоматизировала доступ к документам с помощью ЕСМ-системы eDocLib. Проект выполнен компанией «Медиалюкс», дилер ЭОС. Сфера деятельности «Диаконт» связа
|08.04.2010
ЭОС выпустила новую версию ЕСМ-системы eDocLib
темы» (ЭОС) объявила о выходе новой версии системы управления корпоративным контентом (ЕСМ-системы) eDocLib, обеспечивающей оперативную работу с информацией/знаниями и управление взаимодействие
|07.07.2008
ЭОС начала бесплатные поставки eDocLib в вузы России и СНГ
ы «Электронный документооборот – со студенческой скамьи!». Так, наряду с поставками последних версий СЭД «Дело», системы кадрового учета «Кадры» и системы «Архивное Дело», ЭОС начала поставки системы eDocLib, предназначенной для хранения, систематизации и коллективного доступа к электронным документам (данным, знаниям) организации и ее подразделений. eDocLib, сертифицированная под Mi
|03.07.2008
IBM и ЭОС протестировали систему eDocLib 2.2
ли проведены работы по нагрузочному тестированию серверного оборудования IBM и новейшего программного продукта компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) – системы корпоративного доступа к данным – eDocLib 2.2. Все работы по проекту осуществлялись специалистами компаний ЭОС и IBM. Основной задачей тестирования стала проверка работоспособности программного комплекса eDocLib 2.2 на с
|07.03.2008
«Турбоконтроль» внедряет документальный сервер eDocLib
В марте 2008 г. компания «Турбоконтроль» приобрела и начинает внедрение новейшей разработки компании ЭОС – системы eDocLib – электронного хранилища и системы автоматизации учета любых объектов. Основной предпосылкой к внедрению системы eDocLib стала специфика деятельности компании, требующая работы с
|21.02.2008
МАИ автоматизирует работу приемной комиссии с помощью eDocLib
В декабре 2007 г. в рамках проектов по созданию современной автоматизированной системы вуза и системы менеджмента качества (СМК), Московский Авиационный Институт (МАИ) приобрел систему eDocLib компании ЭОС. На первом этапе проекта при помощи системы eDocLib предполагается автоматизация работы приемной комиссии МАИ. eDocLib сохранит и упорядочит все данные по каж
ЭОС и организации, системы, технологии, персоны:
|Баласанян Владимир 45 10
|Храмцовская Наталья 48 5
|Полтев Сергей 17 4
|Иванова Елена 83 3
|Макаров Станислав 117 3
|Балабанов Андрей 6 3
|Королев Андрей 13 3
|Перегудов Алексей 8 2
|Лукин Глеб 19 2
|Бабинцев Василий 24 2
|Самойленко Максим 67 2
|Мякишева Марина 84 2
|Линев Андрей 25 2
|Моргунов Виталий 2 2
|Балала Виктор 2 2
|Mancini John - Манчини Джон 14 2
|Скачков Юрий 51 1
|Александрова Екатерина 6 1
|Суслов Андрей 12 1
|Синюшин Константин 16 1
|Ларин Михаил 7 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Афанасьев Сергей 24 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Мальков Алексей 9 1
|Андреев Александр 28 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Панчоян Артур 5 1
|Чистяков Евгений 2 1
|Лосев Сергей 46 1
|Шелястина Елена 15 1
|Карагиоз Владимир 6 1
|Анищук Наталья 30 1
|Левинский Денис 8 1
|Шабанов Александр 7 1
|Ласкин Иван 13 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Назаренко Алексей 10 1
|Губушкин Сергей 3 1
|Открытые системы ИД 176 1
|Финансовая газета 24 1
|Ведомости 1332 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
