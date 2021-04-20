Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иванова Елена
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 93
Иванова Елена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11127 17
|OpenText 160 15
|АйТи 752 7
|ЭОС - Электронные офисные системы 987 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
|SAP SE 3216 2
|VideoMost - ВидеоМост 191 2
|Логика Бизнеса 141 2
|Летограф - Letograf 65 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
|CompanyMedia 111 1
|IBM 3551 1
|Крок 1221 1
|Docsvision - ДоксВижн 778 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
|Базальт СПО 206 1
|Ред Софт - Red Soft 246 1
|1С 3761 1
|InfoWatch - Инфовотч 613 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
|РСХБ - Россельхозбанк 183 1
|ВТБ24 583 1
|Транснефть 159 1
|Президент Российской Федерации 1441 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 10
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
|Ипатов Вадим 80 23
|Липич Григорий 49 3
|Рустамов Рустам 169 1
|Мылицын Роман 79 1
|Назаров Александр 35 1
|Демидов Николай 1 1
|Бабинцев Василий 21 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765703, в очереди разбора - 669389.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765703, в очереди разбора - 669389.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru