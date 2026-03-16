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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванова Елена

СОБЫТИЯ


16.03.2026 В России создается суверенная система проектирования сверхвысокочастотных интегральных схем 1
25.09.2025 Шаг к единому цифровому пространству России и Узбекистана: подписано соглашение о взаимном признании электронной подписи 1
16.09.2024 T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию 1
22.08.2024 В МФТИ создали чат-бота для управления эмоциями и борьбы со страхами 3
17.04.2023 Tele2 использует технологии больших данных в корпоративном обучении сотрудников 1
01.11.2022 «Сбермаркет» запустил возможность оплаты заказов частями 1
20.04.2021 Tele2 предложила сотрудникам гибкий формат работы 1
31.07.2019 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с СЭД «Дело» и системой «Карма» 1
07.06.2019 ЭОС и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов 1
08.10.2018 ЭОС и партнеры показали сервер на базе «Эльбрус-8С» с жидкостным охлаждением 1
22.03.2018 Tele2 запустила ежегодную программу стажировки для учащихся российских вузов 1
11.01.2018 ЭОС представила СЭД «Дело» версии 17.2.4 1
25.12.2017 Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 1
07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint 1
30.11.2016 Лидеры российского рынка СЭД/ECM показывают впечатляющий рост 1
29.11.2016 СЭД «Дело» будет работать под управлением отечественной СУБД Postgres Pro 1
18.10.2016 Приложения «МойОфис» будут интегрированы в СЭД от ЭОС 1
05.04.2016 «Ростелеком» удвоил количество пользователей «Интерактивного ТВ» в бизнес-сегменте Самарской области 1
18.06.2015 Fluke Networks представила новое решение для проверки работы инфраструктуры ЦОД 1
26.03.2015 Fluke Networks Russia: Россия начала путь к эффективной эксплуатации ИТ-инфраструктуры 1
28.11.2014 Елена Иванова - Мобильность сотрудников необходимо подкрепить защитой данных 1
28.10.2014 В Минобразования Московской области внедрена web-отчетность 1
22.10.2014 В Минобразования Московской области внедрена web-отчетность 1
14.04.2014 Решение для многоточечных веб-видеоконференций VideoMost интегрировано с СЭД «Дело» 1
09.11.2012 Рынок ECM подтянут "композиты" и "облака" 1
16.10.2012 Стандарты СЭД: Запад попрощался со CMIS 1
10.07.2012 Миллионы на ветер: почему бизнес отказывается от СЭД? 1
25.05.2012 Рынок СЭД ждет перемен 1
28.04.2012 Почему бизнес не хочет инвестировать в СЭД? 1
02.04.2012 Мобильная СЭД: для всех или только для избранных? 2
01.02.2012 ЕСМ-2012: эксперты раскрывают планы рынка 2
27.01.2012 Новое исследование ЕСМ-рынка ошарашило российские компании 1
26.01.2012 SharePoint против SharePoint'а: риски при внедрении 1
23.01.2012 "Облака" "перекроили" рынок WCM 1
12.12.2011 ПО для бизнеса: СМБ верит СЭД 1
01.11.2011 Gartner расставил по местам ECM-игроков 1
11.10.2011 Работа с клиентами: аналитики исследовали новую нишу СЭД 1
30.09.2011 Бизнесу не нужна совместная работа в Enterprise 2.0 1
31.08.2011 Российский рынок СЭД готов к поглощениям среди мировых ECM 1
08.08.2011 Какому отделу нужнее СЭД? В России все иначе 1

Публикаций - 83, упоминаний - 88

Иванова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 68
Docsvision - ДоксВижн 1060 52
TerraLink - ТерраЛинк 292 40
InterTrust - ИнтерТраст 336 34
Directum - Директум 1268 33
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 30
Microsoft Corporation 25775 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
OpenText 238 16
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 12
SAP SE 5601 11
Dell EMC 5180 10
АйТи 1519 10
Oracle Corporation 7074 8
Paybot - Пэйбот 68 7
Google LLC 12690 6
Alfresco Software 156 5
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
HP Autonomy 86 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 5
Инталев - Intalev 275 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
9594 4
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 3
Ростелеком 10948 3
X Corp - Twitter 2938 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Крок - Croc 1964 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
Jive Software 24 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
LifeRay 15 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
Системы документооборота 522 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
VideoMost - ВидеоМост 285 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Enron - Enrongate 122 1
Сергиевские минеральные воды - санаторий 1 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
Новый век 27 1
Центр лазерной эпиляции и косметологии 1 1
РАО ЕЭС России ПАО - ЭСИХ - Энергостройинвест Холдинг - СевЗап НТЦ - Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 7 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Ак Барс Банк 283 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Транснефть 335 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Верный - торговая сеть 326 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 69
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
WCM - Web Content Management System - система управления веб-содержимым 75 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 10
Электронный документ - Electronic document 1579 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 86 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Web 2.0 - Веб 2.0 400 8
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 8
Оцифровка - Digitization 5185 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 24
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 16
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 6
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 5
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 4
Google Android 15244 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Windows 16882 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
IBM FileNet 140 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Intersoft Lab - Референт 157 2
Docsvision СЭД - ECM-система 249 2
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 2
Fluke Networks - OptiView XG 3 2
Парус Бюджет 71 2
Microsoft FAST 7 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
Microsoft Office 365 1042 2
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот - TerraLink ECM - TerraLink Enterprise Content Management 41 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Joomla CMS 89 2
ЭОС Дело-web 209 2
Drupal - CMS-система 83 2
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
Курьянов Сергей 162 43
Ипатов Вадим 84 27
Бейдер Александр 75 24
Бушмелев Сергей 44 16
Житнюк Павел 34 13
Потапенко Михаил 45 10
Кубликова Ирина 28 10
Галимов Максим 33 9
Сенкевич Виктор 30 8
Стаханов Евгений 21 8
Романов Дмитрий 69 5
Якимчук Сергей 30 5
Андреев Владимир 101 5
Семенов Александр 166 5
Аксельрод Александр 41 5
Афанасьев Алексей 25 4
Корюкин Юрий 29 4
Сущев Виктор 19 4
Кочуров Евгений 15 4
Трещук Андрей 22 3
Бабинцев Василий 24 3
Макаров Станислав 118 3
Демидов Михаил 134 3
Липич Григорий 65 3
Гриб Андрей 17 3
Сидоренко Алексей 7 3
Родионов Александр 31 3
Бейлезон Олег 32 2
Киселев Сергей 70 2
Демидов Николай 2 2
Вайнштейн Виктор 37 2
Старостин Дмитрий 8 2
Леонтьев Алексей 11 2
Галстян Эрик 8 2
Лазарев Вячеслав 4 2
Pelz-Sharpe Alan - Пельц-Шарп Алан 7 2
Аввакумов Александр 2 2
Львова Наталья 5 2
Кузнецов Сергей 163 2
Рыжиков Сергей 112 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 78
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Европа 24964 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Индия - Bharat 5870 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Казахстан - Республика 6048 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 99 1
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 48 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Канада 5082 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Экономический эффект 1342 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
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