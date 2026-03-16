Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванова Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 83, упоминаний - 88
Иванова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Курьянов Сергей 162 43
|Ипатов Вадим 84 27
|Бейдер Александр 75 24
|Бушмелев Сергей 44 16
|Житнюк Павел 34 13
|Потапенко Михаил 45 10
|Кубликова Ирина 28 10
|Галимов Максим 33 9
|Сенкевич Виктор 30 8
|Стаханов Евгений 21 8
|Романов Дмитрий 69 5
|Якимчук Сергей 30 5
|Андреев Владимир 101 5
|Семенов Александр 166 5
|Аксельрод Александр 41 5
|Афанасьев Алексей 25 4
|Корюкин Юрий 29 4
|Сущев Виктор 19 4
|Кочуров Евгений 15 4
|Трещук Андрей 22 3
|Бабинцев Василий 24 3
|Макаров Станислав 118 3
|Демидов Михаил 134 3
|Липич Григорий 65 3
|Гриб Андрей 17 3
|Сидоренко Алексей 7 3
|Родионов Александр 31 3
|Бейлезон Олег 32 2
|Киселев Сергей 70 2
|Демидов Николай 2 2
|Вайнштейн Виктор 37 2
|Старостин Дмитрий 8 2
|Леонтьев Алексей 11 2
|Галстян Эрик 8 2
|Лазарев Вячеслав 4 2
|Pelz-Sharpe Alan - Пельц-Шарп Алан 7 2
|Аввакумов Александр 2 2
|Львова Наталья 5 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Рыжиков Сергей 112 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Госрасходы - портал 70 1
|КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
|WikiLeaks 120 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.