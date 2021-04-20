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Иванова Елена


20.04.2021 Tele2 предложила сотрудникам гибкий формат работы 1
31.07.2019 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с СЭД «Дело» и системой «Карма» 1
07.06.2019 ЭОС и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов 1
08.10.2018 ЭОС и партнеры показали сервер на базе «Эльбрус-8С» с жидкостным охлаждением 1
22.03.2018 Tele2 запустила ежегодную программу стажировки для учащихся российских вузов 1
11.01.2018 ЭОС представила СЭД «Дело» версии 17.2.4 1
25.12.2017 Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 1
07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint 1
29.11.2016 СЭД «Дело» будет работать под управлением отечественной СУБД Postgres Pro 1
18.10.2016 Приложения «МойОфис» будут интегрированы в СЭД от ЭОС 1
05.04.2016 «Ростелеком» удвоил количество пользователей «Интерактивного ТВ» в бизнес-сегменте Самарской области 1
18.06.2015 Fluke Networks представила новое решение для проверки работы инфраструктуры ЦОД 1
26.03.2015 Fluke Networks Russia: Россия начала путь к эффективной эксплуатации ИТ-инфраструктуры 6
28.10.2014 В Минобразования Московской области внедрена web-отчетность 1
22.10.2014 В Минобразования Московской области внедрена web-отчетность 1
14.04.2014 Решение для многоточечных веб-видеоконференций VideoMost интегрировано с СЭД «Дело» 1
09.11.2012 Рынок ECM подтянут "композиты" и "облака" 1
16.10.2012 Стандарты СЭД: Запад попрощался со CMIS 1
10.07.2012 Миллионы на ветер: почему бизнес отказывается от СЭД? 1
25.05.2012 Рынок СЭД ждет перемен 3
28.04.2012 Почему бизнес не хочет инвестировать в СЭД? 2
02.04.2012 Мобильная СЭД: для всех или только для избранных? 2
01.02.2012 ЕСМ-2012: эксперты раскрывают планы рынка 1
26.01.2012 SharePoint против SharePoint'а: риски при внедрении 6
23.01.2012 "Облака" "перекроили" рынок WCM 1
12.12.2011 ПО для бизнеса: СМБ верит СЭД 1
01.11.2011 Gartner расставил по местам ECM-игроков 2
11.10.2011 Работа с клиентами: аналитики исследовали новую нишу СЭД 1
30.09.2011 Бизнесу не нужна совместная работа в Enterprise 2.0 1
31.08.2011 Российский рынок СЭД готов к поглощениям среди мировых ECM 1
08.08.2011 Какому отделу нужнее СЭД? В России все иначе 1
31.05.2011 Как избавиться от рисков при внедрении ECM: вариант от ЭОС 3
16.05.2011 На помощь маркетингу придет WCM 1
13.04.2011 Бизнес консолидирует ИС в ECM 1
04.03.2011 СЭД покупают в нагрузку к iPad 1
01.03.2011 Бухгалтеры оценили конкурентоспособность через СЭД 1
25.02.2011 Эксперты оценили эффект Enterpise 2.0 для СЭД 1
18.02.2011 Портальные системы "застряли" в России? 1
09.02.2011 Выбраны пять трендов развития СЭД в 2011 году 1
02.02.2011 Аналитики раскрыли риски покупки WCM-решений 1

Публикаций - 69, упоминаний - 93

Иванова Елена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 17
OpenText 160 15
АйТи 752 7
ЭОС - Электронные офисные системы 987 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
SAP SE 3216 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Логика Бизнеса 141 2
Летограф - Letograf 65 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
CompanyMedia 111 1
IBM 3551 1
Крок 1221 1
Docsvision - ДоксВижн 778 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Базальт СПО 206 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
3761 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ24 583 1
Транснефть 159 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 130 1
Тонкий клиент - Thin client 107 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 63 1
ЭОС Дело СЭД 622 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Google Android 10751 2
OpenText Documentum 191 2
ЭОС Дело-web 128 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Ред Софт Gembaface 3 1
Ред Софт - Ред-Шлюз 4 1
OpenText Tempo 4 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Tele2 Praktik 6 1
Microsoft Windows 854 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple iOS 5742 1
Alfresco 114 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Linux OS 4267 1
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Chromium - Браузер 166 1
Ред ОС 239 1
Ипатов Вадим 80 23
Липич Григорий 49 3
Рустамов Рустам 169 1
Мылицын Роман 79 1
Назаров Александр 35 1
Демидов Николай 1 1
Бабинцев Василий 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Индия - Республика 2175 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Европа 3774 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Владимир 160 1
Европа Западная 616 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Иркутск 468 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - Омск 630 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
CNews Analytics 1991 3
Docflow 58 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765703, в очереди разбора - 669389.
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