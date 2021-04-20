Tele2 предложила сотрудникам гибкий формат работы

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводвел итоги первого этапа проекта Tele2Sharing. Представители некоторых функций макрорегиона «Москва» перешли на модель гибкого формата работы с возможностью посещать офис в формате коворкинга.

В сентябре 2020 г. часть сотрудников офиса Tele2 макрорегиона «Москва» перешла на новый формат работы: в его основу легла гибкая организация офисного пространства. В пилотном проекте Tele2Sharing приняли участие 10% сотрудников макрорегиона – представители юридической, финансовой, PR-дирекций, а также центра операционной поддержки. Концепция нового формата строится на основе принципов работы коворкинга. Участники могут посещать офис в любой день – для этого им необходимо только предварительно забронировать рабочее место. Преимуществами проекта для сотрудников также стали свобода в организации рабочего и личного времени и экономия ресурсов на дорогу.

Для оценки эффективности работы и удовлетворенности сотрудников проектом компания организовала регулярные встречи с участниками «дистанционки», а также опросы между функциями. Подобный мониторинг помогает своевременно и оперативно анализировать обратную связь, сохраняя непрерывность бизнес-процессов компании. Так, результаты анонимного опроса среди представителей всех функций в марте этого года показали, что 79% сотрудников Tele2 макрорегиона «Москва» оценивают доступность взаимодействия с участниками проекта на пять баллов из пяти. Таким образом, проект доказывает свою результативность и позволяет говорить об увеличении числа вовлеченного в него персонала.

Поводом для перехода к более эффективному использованию рабочих мест стал успешный опыт дистанционного формата Tele2 во время пандемии. Весной 2020 г. компания перевела 8 тыс. сотрудников на удаленный режим работы всего за две недели. Также Tele2 впервые в своей истории обустроила «домашний офис» для 2 тыс. специалистов контактных центров. Это стало сложнейшей задачей для ИТ-дирекции Tele2, поскольку операторы используют специальное оборудование. Компания смогла быстро обеспечить абсолютно новые условия труда и продолжила работу без потери темпов производительности и качества сервиса.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2, сказала: «В основе нашей стратегии – «Другие правила», которые подразумевают постоянный поиск уникальных инструментов и практик для управления HR-брендом. Поэтому, вдохновившись успехом «дистанционки» весной прошлого года, мы меняем подход к привычной офисной работе, пробуем новые форматы и укрепляем репутацию привлекательного работодателя. Внедрение проекта Tele2Sharing и дальнейшее его масштабирование позволят нам увеличивать штат сотрудников, не расширяя имеющиеся площади. Главное для нас – не нарушить отлично выстроенных горизонтальных кросс-функциональных связей внутри команд».