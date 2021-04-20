Спецпроекты

Tele2 предложила сотрудникам гибкий формат работы

Бизнес Кадры Телеком

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводвел итоги первого этапа проекта Tele2Sharing. Представители некоторых функций макрорегиона «Москва» перешли на модель гибкого формата работы с возможностью посещать офис в формате коворкинга.

В сентябре 2020 г. часть сотрудников офиса Tele2 макрорегиона «Москва» перешла на новый формат работы: в его основу легла гибкая организация офисного пространства. В пилотном проекте Tele2Sharing приняли участие 10% сотрудников макрорегиона – представители юридической, финансовой, PR-дирекций, а также центра операционной поддержки. Концепция нового формата строится на основе принципов работы коворкинга. Участники могут посещать офис в любой день – для этого им необходимо только предварительно забронировать рабочее место. Преимуществами проекта для сотрудников также стали свобода в организации рабочего и личного времени и экономия ресурсов на дорогу.

Для оценки эффективности работы и удовлетворенности сотрудников проектом компания организовала регулярные встречи с участниками «дистанционки», а также опросы между функциями. Подобный мониторинг помогает своевременно и оперативно анализировать обратную связь, сохраняя непрерывность бизнес-процессов компании. Так, результаты анонимного опроса среди представителей всех функций в марте этого года показали, что 79% сотрудников Tele2 макрорегиона «Москва» оценивают доступность взаимодействия с участниками проекта на пять баллов из пяти. Таким образом, проект доказывает свою результативность и позволяет говорить об увеличении числа вовлеченного в него персонала.

Поводом для перехода к более эффективному использованию рабочих мест стал успешный опыт дистанционного формата Tele2 во время пандемии. Весной 2020 г. компания перевела 8 тыс. сотрудников на удаленный режим работы всего за две недели. Также Tele2 впервые в своей истории обустроила «домашний офис» для 2 тыс. специалистов контактных центров. Это стало сложнейшей задачей для ИТ-дирекции Tele2, поскольку операторы используют специальное оборудование. Компания смогла быстро обеспечить абсолютно новые условия труда и продолжила работу без потери темпов производительности и качества сервиса.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2, сказала: «В основе нашей стратегии – «Другие правила», которые подразумевают постоянный поиск уникальных инструментов и практик для управления HR-брендом. Поэтому, вдохновившись успехом «дистанционки» весной прошлого года, мы меняем подход к привычной офисной работе, пробуем новые форматы и укрепляем репутацию привлекательного работодателя. Внедрение проекта Tele2Sharing и дальнейшее его масштабирование позволят нам увеличивать штат сотрудников, не расширяя имеющиеся площади. Главное для нас – не нарушить отлично выстроенных горизонтальных кросс-функциональных связей внутри команд».



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