«Британский Билл Гейтс», который довел HP до развала, выслан в США. Ему светит срок за мошенничество «Убийца» HP экстрадирован в США Учредитель ИТ-компании Autonomy Майк Линч (Mike Lynch) экстрадирован из Великобритании в США, где он обвиняется в мо

Установлен виновный в расколе Hewlett Packard. Он «убил» легендарную компанию с 77-летней историей дила Многолетняя судебная тяжба между компанией HPE и бывшим гендиректором компании-разработчика ПО Autonomy Майком Линчем (Mike Lynch) завершилась в пользу техногиганта. Как пишет Bloomberg, в

Посажен в тюрьму финдиректор компании, которая довела до раскола Hewlett-Packard В тюрьму за финансовые махинации Бывший финансовый директор британской компании Autonomy Сушован Хуссейн (Sushovan Hussain) приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенн

HP требует $5 млрд от «британского Билла Гейтса», который довел ее до раскола Слушание в лондонском суде У HP появилась возможность потребовать через суд у основателя компании Autonomy, британского предпринимателя Майка Линча (Mike Lynch), компенсацию в размере $5 млрд

HP заплатит акционерам $100 млн за скандальные покупки, чтобы не идти под суд Компания Hewlett-Packard согласилась выплатить своим акционерам компенсацию в размере $100 млн в обмен на отзыв иска, связанного с приобретением разработчика программного обеспечения Autonomy в 2011 г. Названная сумма компенсации в 10 раз меньше в сравнении с первоначальным требованием. Согласно условиям договоренности, HP перечислит $100 млн в специальный фонд, после чего

HP потребовала $5,1 млрд компенсации от бывших топ-менеджеров проблемной Autonomy Hewlett-Packard подала в лондонский суд иск против бывшего генерального директора компании Autonomy Майкла Линча (Mike Lynch) и ее бывшего финансового директора Сушована Хусейна (Sushovan Hussain) с требованием выплатить компенсацию причиненного ущерба HP в размере $5,1 млрд. HP обви

Brand Analytics будет поставлять данные из соцмедиа для клиентов HP Autonomy а Brand Analytics, разработанная «Ай-Теко», стала поставщиком информации из социальных медиа для HP Autonomy. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». Brand Analytics — отечественный агрегатор русск

3 обновления платформы HAVEn облегчат работу с Big Data Компания HP объявила о трех обновлениях в платформе HAVEn, объединяющей в себе Hadoop, Autonomy, Vertica, решения по обеспечению безопасности и ряд других приложений. Во-первых, вы

«Ай-Теко» и HP будут вместе продвигать решения HP Autonomy в России стигнутым договоренностям, «Ай-Теко» и HP планируют совместное продвижение программных продуктов HP Autonomy, предназначенных для обработки данных, поиска информации и управления знаниями, на к

Власти США начали расследование скандальной покупки Hewlett Packard ША, американский Минюст возбудил расследование обстоятельств приобретения компанией разработчика ПО Autonomy. О начале расследования Минюст сообщил руководству HP 21 ноября 2012 г. Напомним, чт

Основатель Autonomy: HP не умеет приобретать компании и ничего не смыслит в ПО Основатель Autonomy Майк Линч (Mike Lynch) категорически отверг обвинения Hewlett-Packard, связанные с ф

Autonomy анонсировала новые решения для управления «Большими Данными» в «облаках» рганизациям повысить эффективность управления «Большими Данными» (Big Data). Новые решения созданы на основе конвергентной инфраструктуры HP и технологии Intelligent Data Operating Layer (IDOL) 10 от Autonomy и включают целый ряд функций управления данными в средах Hadoop, а также инновационное средство веб-аналитики, говорится в сообщении HP. Так, технология Autonomy IDOL 10, увидев

HP представила программную платформу «объединенных СХД» для защиты информации HP Data Protector 7 работает на основе технологии Intelligent Data Operating Layer (IDOL) компании Autonomy и позволяет объединить все корпоративные СХД с использованием «федерированной» техно

HP становится конкурентом Google и Microsoft приступить к выпуску компьютеров и принтеров с предустановленным программным обеспечением компании Autonomy, предназначенным для поиска информации, сообщает Financial Times. Данный шаг выведет

HP завершила приобретение Autonomy Компания HP официально объявила о завершении приобретения Autonomy, британского разработчика систем поиска, ПО для анализа данных и управления информацией. В рамках данной сделки HP получит под свой контроль 213,421,299 акций Autonomy или 87% к

Autonomy ставит на видеопоиск: покупка Blinkx лет так и не была завершена, сообщил Paidcontent.org. Британская компания решила израсходовать опцион на покупку Blinkx (основатель и исполнительный директор Blinkx — бывший технический директор Autonomy — в 2005 году говорил в интервью Search Engine Watch, что у Autonomy нет никаких активов, но есть поисковые технологии). С момента запуска в 2003 году Autonomy получ

Autonomy купила Verity за $500 млн Произошло слияние двух крупнейших разработчиков поисковых систем - Autonomy Corporation (Великобритания) купила Verity (США). Сумма сделки составила приблизительно $500 млн или $13,5 за акцию. Акционеры Verity одобрили слияние. Руководство обоих компаний счита

General Motors разработала новый источник энергии для автомобиля Концерн General Motors представил коцептуальный автомобиль AUTOnomy, источником энергии для передвижения которого служат топливные элементы (fuel cell), сообщает Autonews.Ru. Ходовая часть автомобиля весьма компактна (15 см в высоту) и вмещает топливны

General Motors разработала новый источник энергии для автомобиля Концерн General Motors представил коцептуальный автомобиль AUTOnomy, источником энергии для передвижения которого служат топливные элементы (fuel cell), сообщает Autonews.Ru. Ходовая часть автомобиля весьма компактна (15 см в высоту) и вмещает топливны

Autonomy покинет на следующей неделе индекс FTSE 100 Британская компания Autonomy, разработчик программ поиска информации в различных источниках, на следующей неделе должна покинуть список ведущих британских компаний FTSE 100. Компания, которая представила свои акци

Apax Partners полностью избавилась от акций Autonomy Apax Partners, один из первых инвесторов британского разработчика программ поиска информации компании Autonomy, в четверг продала свой последний пакет акций Autonomy, сообщила Financial Times. Cделку оценивают в сумму около 133 млн. фунтов стерлингов ($192 млн.). Акции были размещены сре

Ericsson будет использовать технологию поискa данных британской Autonomy в своей корпоративной сети Компания Autonomy, британский разработчик поисковых систем для интернета, объявила о заключении контракта с Ericsson, шведским производителем мобильных телефонов и другого телекоммуникационного оборудов

Британская Autonomy поставит корпоративную информационную систему финскому оператору Sonera Британский разработчик ПО компания Autonomy Corp Plc была выбрана финским оператором Sonera для создания корпоративной информационной системы, которой будут пользоваться около 6000 сотрудников Sonera в разных странах мира. Компа

Autonomy сообщила о финансовых результатах 2-го квартала Английская компания Autonomy Corporation Plc., разрабатывающая программы для контекстного поиска информации, сообщила о результатах финансовой деятельности во втором квартале. Доходы составили $14,6 млн. (во второ

Autonomy выпустит поисковую систему Kenjin, основанную на смысловом поиске информации Кембриджская компания Autonomy в прошлом году продемонстрировала впечатляющий дебют - ее акции выросли в тридцать раз, а рыночная капитализация достигла $6,3 млрд. Завтра компания выпустит коммерческую версию своего

Autonomy создала программу контекстного поиска в Интернет для пользователей мобильных устройств Английская компания Autonomy Corp., которая разрабатывает программы контекстного поиска информации в Интернет (по интерпретации контекста, а не отдельных слов), объявила о модификации своей программы для использов

Autonomy преодолевает "языковой барьер" Компания Autonomy разработала новую технологию, которая по ее мнению сможет убрать существующий "языковой барьер". Autonomy Content Infrastructure (ACI), позволяет проводить анализ неструктуриров

Компания Autonomy поможет справиться с лавиной информации Разработчик ПО из Кембриджа, компания Autonomy, cчитает, что ее продукты скоро станут таким же важным элементом для любого ПО, как микросхемы Intel в компьютерах или система шумоподавления Dolby в радиоэлектронике. Компания занимае