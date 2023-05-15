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HP Autonomy

СОБЫТИЯ

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15.05.2023 «Британский Билл Гейтс», который довел HP до развала, выслан в США. Ему светит срок за мошенничество

«Убийца» HP экстрадирован в США Учредитель ИТ-компании Autonomy Майк Линч (Mike Lynch) экстрадирован из Великобритании в США, где он обвиняется в мо
31.01.2022 Установлен виновный в расколе Hewlett Packard. Он «убил» легендарную компанию с 77-летней историей

дила Многолетняя судебная тяжба между компанией HPE и бывшим гендиректором компании-разработчика ПО Autonomy Майком Линчем (Mike Lynch) завершилась в пользу техногиганта. Как пишет Bloomberg, в
15.05.2019 Посажен в тюрьму финдиректор компании, которая довела до раскола Hewlett-Packard

В тюрьму за финансовые махинации Бывший финансовый директор британской компании Autonomy Сушован Хуссейн (Sushovan Hussain) приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенн
25.03.2019 HP требует $5 млрд от «британского Билла Гейтса», который довел ее до раскола

Слушание в лондонском суде У HP появилась возможность потребовать через суд у основателя компании Autonomy, британского предпринимателя Майка Линча (Mike Lynch), компенсацию в размере $5 млрд
09.06.2015 HP заплатит акционерам $100 млн за скандальные покупки, чтобы не идти под суд

Компания Hewlett-Packard согласилась выплатить своим акционерам компенсацию в размере $100 млн в обмен на отзыв иска, связанного с приобретением разработчика программного обеспечения Autonomy в 2011 г. Названная сумма компенсации в 10 раз меньше в сравнении с первоначальным требованием. Согласно условиям договоренности, HP перечислит $100 млн в специальный фонд, после чего

31.03.2015 HP потребовала $5,1 млрд компенсации от бывших топ-менеджеров проблемной Autonomy

Hewlett-Packard подала в лондонский суд иск против бывшего генерального директора компании Autonomy Майкла Линча (Mike Lynch) и ее бывшего финансового директора Сушована Хусейна (Sushovan Hussain) с требованием выплатить компенсацию причиненного ущерба HP в размере $5,1 млрд. HP обви
23.05.2014 Brand Analytics будет поставлять данные из соцмедиа для клиентов HP Autonomy

а Brand Analytics, разработанная «Ай-Теко», стала поставщиком информации из социальных медиа для HP Autonomy. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». Brand Analytics — отечественный агрегатор русск
16.12.2013 3 обновления платформы HAVEn облегчат работу с Big Data

Компания HP объявила о трех обновлениях в платформе HAVEn, объединяющей в себе Hadoop, Autonomy, Vertica, решения по обеспечению безопасности и ряд других приложений. Во-первых, вы
30.10.2013 «Ай-Теко» и HP будут вместе продвигать решения HP Autonomy в России

стигнутым договоренностям, «Ай-Теко» и HP планируют совместное продвижение программных продуктов HP Autonomy, предназначенных для обработки данных, поиска информации и управления знаниями, на к
28.12.2012 Власти США начали расследование скандальной покупки Hewlett Packard

ША, американский Минюст возбудил расследование обстоятельств приобретения компанией разработчика ПО Autonomy. О начале расследования Минюст сообщил руководству HP 21 ноября 2012 г. Напомним, чт
21.11.2012 Основатель Autonomy: HP не умеет приобретать компании и ничего не смыслит в ПО

Основатель Autonomy Майк Линч (Mike Lynch) категорически отверг обвинения Hewlett-Packard, связанные с ф
15.06.2012 Autonomy анонсировала новые решения для управления «Большими Данными» в «облаках»

рганизациям повысить эффективность управления «Большими Данными» (Big Data). Новые решения созданы на основе конвергентной инфраструктуры HP и технологии Intelligent Data Operating Layer (IDOL) 10 от Autonomy и включают целый ряд функций управления данными в средах Hadoop, а также инновационное средство веб-аналитики, говорится в сообщении HP. Так, технология Autonomy IDOL 10, увидев
14.06.2012 HP представила программную платформу «объединенных СХД» для защиты информации

HP Data Protector 7 работает на основе технологии Intelligent Data Operating Layer (IDOL) компании Autonomy и позволяет объединить все корпоративные СХД с использованием «федерированной» техно
20.02.2012 HP становится конкурентом Google и Microsoft

приступить к выпуску компьютеров и принтеров с предустановленным программным обеспечением компании Autonomy, предназначенным для поиска информации, сообщает Financial Times. Данный шаг выведет
04.10.2011 HP завершила приобретение Autonomy

Компания HP официально объявила о завершении приобретения Autonomy, британского разработчика систем поиска, ПО для анализа данных и управления информацией. В рамках данной сделки HP получит под свой контроль 213,421,299 акций Autonomy или 87% к
26.04.2007 Autonomy ставит на видеопоиск: покупка Blinkx

лет так и не была завершена, сообщил Paidcontent.org. Британская компания решила израсходовать опцион на покупку Blinkx (основатель и исполнительный директор Blinkx — бывший технический директор Autonomy — в 2005 году говорил в интервью Search Engine Watch, что у Autonomy нет никаких активов, но есть поисковые технологии). С момента запуска в 2003 году Autonomy получ
23.12.2005 Autonomy купила Verity за $500 млн

Произошло слияние двух крупнейших разработчиков поисковых систем - Autonomy Corporation (Великобритания) купила Verity (США). Сумма сделки составила приблизительно $500 млн или $13,5 за акцию. Акционеры Verity одобрили слияние. Руководство обоих компаний счита
11.01.2002 General Motors разработала новый источник энергии для автомобиля

Концерн General Motors представил коцептуальный автомобиль AUTOnomy, источником энергии для передвижения которого служат топливные элементы (fuel cell), сообщает Autonews.Ru. Ходовая часть автомобиля весьма компактна (15 см в высоту) и вмещает топливны
11.01.2002 General Motors разработала новый источник энергии для автомобиля

Концерн General Motors представил коцептуальный автомобиль AUTOnomy, источником энергии для передвижения которого служат топливные элементы (fuel cell), сообщает Autonews.Ru. Ходовая часть автомобиля весьма компактна (15 см в высоту) и вмещает топливны
05.03.2001 Autonomy покинет на следующей неделе индекс FTSE 100

Британская компания Autonomy, разработчик программ поиска информации в различных источниках, на следующей неделе должна покинуть список ведущих британских компаний FTSE 100. Компания, которая представила свои акци
23.02.2001 Apax Partners полностью избавилась от акций Autonomy

Apax Partners, один из первых инвесторов британского разработчика программ поиска информации компании Autonomy, в четверг продала свой последний пакет акций Autonomy, сообщила Financial Times. Cделку оценивают в сумму около 133 млн. фунтов стерлингов ($192 млн.). Акции были размещены сре
16.01.2001 Ericsson будет использовать технологию поискa данных британской Autonomy в своей корпоративной сети

Компания Autonomy, британский разработчик поисковых систем для интернета, объявила о заключении контракта с Ericsson, шведским производителем мобильных телефонов и другого телекоммуникационного оборудов
12.01.2001 Британская Autonomy поставит корпоративную информационную систему финскому оператору Sonera

Британский разработчик ПО компания Autonomy Corp Plc была выбрана финским оператором Sonera для создания корпоративной информационной системы, которой будут пользоваться около 6000 сотрудников Sonera в разных странах мира. Компа
04.08.2000 Autonomy сообщила о финансовых результатах 2-го квартала

Английская компания Autonomy Corporation Plc., разрабатывающая программы для контекстного поиска информации, сообщила о результатах финансовой деятельности во втором квартале. Доходы составили $14,6 млн. (во второ
28.03.2000 Autonomy выпустит поисковую систему Kenjin, основанную на смысловом поиске информации

Кембриджская компания Autonomy в прошлом году продемонстрировала впечатляющий дебют - ее акции выросли в тридцать раз, а рыночная капитализация достигла $6,3 млрд. Завтра компания выпустит коммерческую версию своего
25.02.2000 Autonomy создала программу контекстного поиска в Интернет для пользователей мобильных устройств

Английская компания Autonomy Corp., которая разрабатывает программы контекстного поиска информации в Интернет (по интерпретации контекста, а не отдельных слов), объявила о модификации своей программы для использов
25.01.2000 Autonomy преодолевает "языковой барьер"

Компания Autonomy разработала новую технологию, которая по ее мнению сможет убрать существующий "языковой барьер". Autonomy Content Infrastructure (ACI), позволяет проводить анализ неструктуриров
15.11.1999 Компания Autonomy поможет справиться с лавиной информации

Разработчик ПО из Кембриджа, компания Autonomy, cчитает, что ее продукты скоро станут таким же важным элементом для любого ПО, как микросхемы Intel в компьютерах или система шумоподавления Dolby в радиоэлектронике. Компания занимае
09.04.1999 Autonomy представила технологию для поиска в Интернет

Компания Autonomy, Сан-Франциско, представила новую технологию ActiveKnowledge, которая позволяет вести поисковые работы в Интернет в фоновом режиме. Пользователь может заниматься другой работой, в то в

Публикаций - 86, упоминаний - 102

HP Autonomy и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 44
HP - Hewlett-Packard 3662 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 15
Microsoft Corporation 25775 15
Oracle Corporation 7074 11
Google LLC 12690 10
Dell EMC 5180 8
OpenText 238 6
SAP SE 5601 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 6
Directum - Директум 1268 6
TerraLink - ТерраЛинк 292 6
Docsvision - ДоксВижн 1060 6
HPE Enterprise Services 58 5
Lenovo Group 2447 5
InterTrust - ИнтерТраст 336 4
Intel Corporation 12811 4
HP EDS - Electronic Data Systems 239 4
Yahoo! 3726 4
OpenText - Micro Focus 122 4
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 4
HP Autonomy - Interwoven 33 3
Apple Inc 13156 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
АйТи 1519 3
HPE Financial Services - HPEFS 45 2
Alfresco Software 156 2
Epicor Software Corporation 166 2
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 2
HP Software 54 2
OpenText - Vignette 61 2
Nuxeo 14 2
Samsung Electronics 11065 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
HPE Aruba Networks 98 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 2
eBay Inc 1640 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Apax Partners 29 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Barclays 122 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Верный - торговая сеть 326 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Merrill Lynch 454 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Vista Equity Partners 7 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 9 1
John Deere - Джон Дир 29 1
Сбер - Сбербанк Технологии кредитования 1 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Finbridge - Новое Финансирование МФК - НФ МФК - микрофинансовая компания 1 1
Carlyle Group 24 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Robert W. Baird & Co 6 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
TPG Capital 18 1
OneClickMoney - Цифровые Финансовые системы 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Альфа-Банк 1979 1
Tesla Motors 461 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 13
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 12
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 9
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 3
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
HP Autonomy IDOL - Intelligent Data Operating Layer 6 6
Apache Hadoop 470 5
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 3
IBM FileNet 140 3
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 3
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 3
Microsoft FAST 7 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
HPE 3PAR 105 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
HP AppSystem 6 2
HP TouchPad - серия планшетов 25 2
IBM OmniFind 13 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
HPE Telco Blueprints - HPE Telco Big Data and Analytics - HPE Telco Cloud 3 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Stafory - робот Вера 377 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Apache Subversion 18 1
HPE Cloud Services - HPE Cloud Data Services - HPE Enterprise Cloud Services Compute 11 1
HPE Service Manager - HPSM 49 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 18
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 15
Lynch Mike - Линч Майк 14 13
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 8 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Иванова Елена 83 5
Курьянов Сергей 162 5
Neri Antonio - Нери Антонио 21 3
Аксельрод Александр 41 3
Бейдер Александр 75 3
Бушмелев Сергей 44 3
Lynch Michael - Линч Майкл 5 3
Hurd Mark - Херд Марк 97 2
Романов Дмитрий 69 2
Афанасьев Алексей 25 2
Трещук Андрей 22 2
Ипатов Вадим 84 2
Кубликова Ирина 28 2
Галимов Максим 33 2
Sushovan Hussain - Сушован Хусейн 2 2
Bernce Larry - Бернс Ларри 4 2
Артамонова Анна 183 1
Семенов Александр 166 1
Lores Enrique - Лорес Энрике 23 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Родионов Александр 31 1
Рыжиков Сергей 112 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Clark Greg - Кларк Грег 8 1
Воронков Алексей 10 1
Потапенко Михаил 45 1
Миронов Павел 6 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Weisler Dion - Вайслер Дион 15 1
Корнилов Леонид 2 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Chamberlain Stephen - Чемберлен Стивен 2 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Breyer Charles - Брейер Чарльз 2 1
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Европа 24964 9
США - Калифорния 4829 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Великобритания - Кембридж 263 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
США - Аризона 549 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
США - Мичиган 274 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Светлоярский район - Светлый Яр - Светлоярское 6 1
Италия - Сицилия 44 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1858 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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