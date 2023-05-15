«Британский Билл Гейтс», который довел HP до развала, выслан в США. Ему светит срок за мошенничество

«Убийца» HP экстрадирован в США

Учредитель ИТ-компании Autonomy Майк Линч (Mike Lynch) экстрадирован из Великобритании в США, где он обвиняется в мошенничестве, пишет The Register.

57-летний предприниматель, которого называют «британским Биллом Гейтсом», по версии правоохранительных органов США, обманом вынудил HP (Hewlett-Packard) переплатить за разработчика ПО Autonomy в рамках сделки по ее приобретению, закрытой еще в 2011 г. Компания обошлась HP в $11 млрд, а переплата составила около 67%. Сделка впоследствии спровоцировала разделение HP на две отдельные компании – HP Inc и HPE.

По информации издания, Линч был доставлен в Сан-Франциско (Калифорния, США) 11 мая 2023 г. в сопровождении сотрудников Службы федеральных маршалов США. Ранее, 28 апреля 2023 г., бизнесмен проиграл апелляцию в Высоком суде Англии и Уэльса, в которой требовал отменить решение тогдашнего министра внутренних дел Великобритании Прити Патель (Priti Patel) о его высылке в США.

Сейчас Линч находится под домашним арестом, куда его отправил суд в Сан-Франциско, предварительно установив залог на уровне $100 млн. Британцу также придется оплатить услуги и оборудование по наблюдению и охране его персоны на период разбирательства из собственного кармана.

В ходе процесса бизнесмену придется доказывать свою невиновность по 17 вменяемым ему эпизодам мошенничества и преднамеренного искажения бухгалтерской отчетности Autonomy. Линч неоднократно отрицал свою вину, возлагая ответственность за обесценивание актива на руководство HP, которое, по его мнению, не справилась с интеграцией приобретенного бизнеса в существующую корпоративную структуру.

Поражение в гражданском процессе. Судьба финдиректора Autonomy

В январе 2022 г. завершилось многолетнее разбирательство между HPE, образовавшейся в результате разделения HP в 2015 г,. и Линчем, а также бывшим финансовым директором Autonomy Сушованом Хуссейном (Sushovan Hussain). Рассмотрев гражданский иск, суд встал на сторону правопреемницы HP, однако заявил, что компании причитается значительно меньшая компенсация, чем затребованные ею $5 млрд.

Суд в США Линчу еще только предстоит, в то время как его бывший коллега Хуссейн уже прошел через горнило американской судебной системы. В 2019 г. он был приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере $10 млн.

Гражданина Великобритании признали виновным в преступном сговоре, 14 эпизодах мошенничества с использованием электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами. Финансист, согласно заключению суда, манипулировал бухгалтерской отчетностью с целью завышения выручки Autonomy – на 14,6% в 2009 г., 17,9% – в 2010 г., 21,5% – в I квартале и на 12,4% – во II квартале 2011 г. В итоге на бумаге доходы компании оказались на $193 млн выше реальных.

В ходе разбирательства Хуссейн апеллировал к недопустимости экстерриториального применения к нему американского уголовного права, поскольку все вменяемые ему правонарушения были якобы совершены на территории Великобритании. Однако суд счел этот аргумент юридически ничтожным, сославшись на тот факт, что информация от Autonomy при проведении сделки передавалась в HP и ее калифорнийским акционерам по электронным каналам связи, расположенным в том числе и на территории США.

Как покупка Autonomy привела к расколу HP

Autonomy была основана Линчем в 1996 г. и занималась разработкой ПО для работы со структурированными и неструктурированными данными, включая так называемые большие данные. Решения компании предназначены для управления данными, анализа, поиска информации, резервирования и т.д.

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В 2010 г. оборот компании составил $870 млн, а чистая прибыль достигла $216 млн. Флагманским продуктом Autonomy считался пакет связующего ПО IDOL (Intelligent Data Operating Layer), предназначенный для обработки неструктурированных данных. Штаб-квартира компании находилась в Кембридже, в компании работало 1,9 тыс. человек.

В HP ожидали, что приобретение Autonomy поможет ей трансформироваться из производителя ПК и принтеров в сервисную компанию по примеру IBM. Autonomy представлялась руководству американского техногиганта ценным активом и поэтому была приобретена с переплатой в 79% относительно ее тогдашней рыночной цены.

Спустя примерно год с момента закрытия сделки генеральный директор HP Мэг Уитман (Meg Whitman) начала жаловаться на трудности масштабирования Autonomy и слабые продажи ПО компании.

В мае 2012 г. Линчу и другим сотрудникам Autonomy указали на выход, а в ноябре компания списала активы Autonomy на сумму около $8,8 млрд. В HP утверждали, что финансовые показатели Autonomy были завышены перед продажей. Линч же объяснял разночтения переходом с британских стандартов учета на американские.



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Считается, что исход сделки с Autonomy и сыграл решающую роль в расколе HP на HP Inc. и HPE. По итогам разделения HP на две самостоятельные единицы, новая публичная компания HP Inc унаследовала бизнес по производству ПК и печатающих устройств. HPE, в свою очередь, сосредоточилась на разработке и выпуске корпоративных ИТ-систем.