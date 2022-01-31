Установлен виновный в расколе Hewlett Packard. Он «убил» легендарную компанию с 77-летней историей

Лондонский суд признал бизнесмена Майка Линча, известного как «британский Билл Гейтс», виновным в мошенничестве. Он продал компании HP свою компанию по разработке ПО Autonomy с гигантской наценкой, что в итоге привело к расколу основанной в 1939 г. HP на две отдельные компании в 2015 г. Другой фигурант дела уже сидит в тюрьме, а Линчу грозят экстрадиция в США, где его ждет обвинение в 16 случаях мошенничества, и обязанность выплатить HP $5 млрд в качестве компенсации.

Hewlett Packard победила

Многолетняя судебная тяжба между компанией HPE и бывшим гендиректором компании-разработчика ПО Autonomy Майком Линчем (Mike Lynch) завершилась в пользу техногиганта. Как пишет Bloomberg, в прошлом известный как «британский Билл Гейтс» (Bill Gates), обманным путем заставил HP переплатить за Autonomy в сделке по ее приобретению, успешно закрытой в 2011 г.

Autonomy обошлась HP в $11 млрд. Переплата составила около 67%. В дальнейшем эта покупка привела к расколу Hewlett Packard на компании HP Inc. и HPE.

В суд на Линча HP подала еще в 2015 г., однако рассмотрение иска началось в конце марта 2019 г. Как сообщал CNews, компания требовала от бизнесмена компенсации в размере $5 млрд. В январе 2022 г. суд вынес вердикт в пользу компании.

Майк Линч не очень доволен перспективой стать беднее на $5 млрд

Рассмотрение дела проходило в Лондонском суде (Великобритания). Вердикт озвучил судья Роберт Хилдьярд (Robert Hildyard). С его слов, Линч при помощи различных уловок склонял HP к покупке его компании именно за $11 млрд. Хильярд добавил, что намерения у подсудимого были нечестными.

Между тем, на момент публикации материала не было известно, какую именно сумму суд потребует возместить компании. Хильярд подчеркнул, что итоговый размер компенсации может оказаться существенно меньше затребованных $5 млрд.

Все может плохо кончиться

Сам Майк Линч в результате сделки стал богаче на $850 млн, пишет Bloomberg. Бизнесмен намерен в самом ближайшем будущем оспорить решение суда.

Рассмотрение дела велось в Великобритании, что было весьма выгодно для Линча. Дело в том, что власти США предъявили ему обвинения по 17 пунктам в связи с продажей Autonomy.

У Линча наверняка уже есть план по обжалованию судебного вердикта

Однако избежать еще и американского суда Линчу, судя по всему, не удастся. Бизнесмен имеет все шансы в ближайшем будущем получить экстрадицию в США. Срок экстрадиции должна определит министр внутренних дел Великобритании Прити Патель (Priti Patel).

От сумы и от тюрьмы

В деле HP против руководства Autonomy с самого начала фигурировал еще один человек – Сушован Хуссейн (Sushovan Hussain), бывший финансовый директор Autonomy. Юристы HP утверждали, что Хуссейн и Майк специально завысили финансовые показатели компании, чтобы продать ее по более выгодной цене.

В отличие от Линча, который пока еще пытается оспорить решение суда, Хуссейн уже получил свое наказание. Первоначально обвинение против него было выдвинуто в апреле 2018 г., когда он был осужден за причастие к 16 мошенническим операциям, в том числе и с ценными бумагами, а также к заговору.

Сушован Хуссейн отбывает свое наказание

Прокуроры требовали упрятать его за решетку на 12 лет, но в итоге рассмотрение дела было перенесено. Судьба экс-финдиректора Autonomy решилась в мае 2019 г. Как сообщал CNews, его лишили свободы на пять лет.

Зачем HP понадобилась Autonomy

Линч основал Autonomy в 1996 г. Ее основным направлением деятельности стала разработка софта для работы со структурированными и неструктурированными данными и также с Big data.

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Как пишет Bloomberg, к моменту сделки с HP Линч превратил Autonomy во вторую по величине компанию по разработке ПО в Великобритании.

Интерес к покупке Autonomy проявлял теперь уже бывший СЕО HP Лео Апотекер (Leo Apotheker). Он занял этот пост в ноябре 2010 г. а до этого он был гендиректором компании SAP, в которой работал с 1988 г.

По мнению Апотекера, покупка Autonomy должна была превратить HP из просто крупного вендора ПК и принтеров в не менее крупную сервисную компанию, работающую, в том числе, и в сфере программного обеспечения. Апотекер хотел, чтобы HP пошла по пути корпорации IBM – ее аналогичная трансформация оказалась весьма успешной.

Почему HP так ополчилась на Линча

HP столь рьяно пытается засудить Линча по той причине, что его мошенничество с продажей Autonomy в итоге поставило крест на компании Hewlett Packard как таковой.

Лео Апотекер явно не предполагал, к чему приведет его желание заполучить активы Autonomy

Уже в 2011 г., почти сразу после сделки, стало понятно, что план Апотекера по трансформации HP при помощи Autonomy с треском провалился. Его уволили с поста СЕО в сентябре 2011 г., то есть компанией он руководил всего 10 месяцев.

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Новым СЕО HP стала бывшая руководитель eBay Мэг Уитман (Meg Whitman). В мае 2012 г. она уволила и Линча, и всех без исключения сотрудников Autonomy. В ноябре 2012 г. HP пришлось списать активы Autonomy на сумму $8,8 млрд.

Неудачная покупка Autonomy стала причиной раскола HP. Мэг Уитман заявила о планах превратить единую компанию в две отдельные организации в сентябре 2014 г. Процесс завершился в IV квартале 2015 г. Компания HP Inc. унаследовала традиционный бизнес по производству ПК и принтеров, а все остальные сегменты бизнеса теперь уже несуществующей Hewlett Packard перешли под контроль компании HPE (Hewlett-Packard Enterprise). В общей сложности HP просуществовала почти 77 лет. Она была основана 1 января 1939 г. и закрыта 1 ноября 2015 г.