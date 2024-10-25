США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско

Гигантская железнодорожная сеть откажется от дискет 50-летней давности. Миграция обойдется в $212 миллионов Дискетам место на свалке истории Власти Сан-Франциско (США) спустя десятилетия решились на модернизацию железнодорожной системы города (San Francisco Municipal Transportation Agency, SFMTA, которая на протяжении многих лет функционир

Сбежавшие из России SAP и Infosys внедрили в США систему, оставившую учителей без зарплаты Как потерять десятки миллионов В Сан-Франциско (США) начался масштабный отказ от интеграции информационной системы расчета заработной платы, разработанной финансовой холдинговой компанией EMPower. Ее внедрение несколько лет на

Полиция Сан-Франциско просит разрешить ей применять роботов-убийц против населения Роботы-убийцы для полиции Сан-Франциско Полиция Сан-Франциско обратилась в городской наблюдательный совет за разрешением использовать роботов для ликвидации опасных преступников, пишет местное издание Mission Loc

Экс-работник Facebook: ИТ разделяют человечество на четыре касты. Кто в них войдет Проблема Сан-Франциско Развитие ИТ формирует кастовое общество, в котором будет невозможен переход человека из одного социального класса в другой. К такому выводу пришел Антонио Гарсия Мартинес (Antonio

Сотрудников Google не пропустили на работу из зависти к их зарплате Баррикады на улицах Протестующие активисты в Сан-Франциско, США, заблокировали движение 11 автобусов, принадлежащих технологическим компан

Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии Сан Хосе (San Jose), а также в Милпитас (Milpitas), расположенный на противоположной стороне залива Сан-Франциско (San Francisco Bay). Новая штаб-квартира будет находиться в Санта Клара (Santa

Oracle расширит штат специалистов по облачным технологиям Корпорация Oracle сообщила подробности о новом центре разработки облачных решений в Сан-Франциско, в фокусе которого будет создание облачных сервисов следующего поколения. Расширение присутствия Oracle в районе Залива (Bay Area) реализует облачную стратегию компании, которая т

Salesforce.com потратит $680 млн на новое офисное здание sforce.com объявила о подписании соглашения с застройщиками Boston Properties и Hines, согласно которому в аренду компании на 15,5 лет будет сдано более половины офисных площадей в новом строящемся в Сан-Франциско здании, которое назовут Salesforce Tower. Salesforce.com - один из ведущих поставщиков CRM-систем в мире. Выручка компании в 2013 г. выросла на 33,3% до $3,8 млрд. Компания впервы

В Сан-Франциско пройдет конференция по социальным и мобильным играм Sociality Rocks! 2013 С 22 по 24 апреля в Сан-Франциско пройдет 5-я Международная конференция Sociality Rocks! 2013 – San-Francisco — первая дружественная для русскоязычной аудитории конференция в Кремниевой долине, всецело посвященная

"Driver: Сан-Франциско" в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу русской PC-версии продолжения знаменитой гоночной серии от Ubisoft — "Driver: Сан-Франциско".Игра поступила в продажу в джевел-упаковке, а также в DVD-боксе в комплекте с руководством пользователя, картой Сан-Франциско и кодом на загрузку дополнительных материалов

"Driver: Сан-Франциско" для РС в печати Компания "1С-СофтКлаб" отправила в печать русскую PC-версию продолжения знаменитой гоночной серии от Ubisoft — "Driver: Сан-Франциско".Игра поступит в продажу 30 сентября 2011 года в джевел-упаковке, а также в DVD-боксе в комплекте с руководством пользователя, картой Сан-Франциско и кодом на загрузку допо

Driver: San Francisco в России "1С-СофтКлаб" выпустит в России компьютерную версию игры "Driver: Сан-Франциско" от Ubisoft, а также выступит официальным дистрибьютором изданий для Xbox 360 и PlayStation 3.Релиз "Driver: Сан-Франциско" состоится в сентябре 2011 года. В изданиях для в

В Сан-Франциско продемонстрирован 80-ядерный процессор В Сан-Франциско компанией Intel был продемонстрирован 80-ядерный процессор. Микрочип способен выполнять 1 трлн. операций с плавающей точкой в секунду (1 терафлоп). Десять лет тому назад для дости

Google и Earthlink покроют Сан-Франциско бесплатной сетью Wi-Fi Поисковый портал Google и интернет-провайдер Earthlink после 8 месяцев переговоров подписали соглашение о создании в Сан-Франциско бесплатной Wi-Fi сети. Окончательное решение по этому вопросу примет совет города. Некоторые члены совета одобряют идею городской сети, но намерены провести исследование на предме

Google будет реализовывать проект Wi-Fi в Сан-Франциско Google сделал еще один шаг, чтобы стать поставщиком услуг беспроводной сети Wi-Fi в Сан-Франциско. Department of Telecommunications and Information Services (DTIS) выбрал Google

Google обеспечит Сан-Франциско Wi-Fi? Google откликнулась на предложение мэра Сан-Франциско открыть в городе бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi. Это коммерческий проект, который будет приносить прибыль за счет онлайновой рекламы. Среди претендентов на развертывание

В Сан-Франциско построят общегородскую бесплатную сеть Wi-Fi Мэр Сан-Франциско Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) сообщил о планах создать в городе бесплатную беспроводную сеть доступа в интернет. «Мы не остановимся до тех пор, пока каждый житель Сан-Франциско

В Сан-Франциско откроется форум Intel 7-9 сентября в городе Сан-Франциско состоится осенний форум для разработчиков Intel (IDF). Конференция будет проходить в комплексе Moscone Center. Мероприятие пройдет под девизом «Сотрудничество без преград». Ожидае

В Сан-Франциско откроется форум Intel 7-9 сентября в городе Сан-Франциско состоится осенний форум для разработчиков Intel (IDF). Конференция будет проходить в комплексе Moscone Center. Мероприятие пройдет под девизом «Сотрудничество без преград». Ожидае

IBM заплатит властям Сан-Франциско за веселых пингвинов символами мира, сердца и пингвина. Тысячи таких изображений были нанесены на тротуары через трафарет распыляемой из баллончиков легкосмывающейся краской. Полюбоваться на них этой весной смогли жители Сан-Франциско, Бостона, Нью-Йорка и Чикаго, а городским властям пришлось потратить десятки тысяч долларов на очистку улиц. Рекламная акция IBM была развернута в США в марте этого года и была на

Антенны мобильной связи установят в тоннелях метро прибрежной полосы Сан-Франциско Совет директоров метрополитена в прибрежной полосе г. Сан-Франциско (BART - Bay Area Rapid Transit) проголосовал за установку антенн мобильной связи во всех тоннелях сабвея протяженностью более 33 миль, включая тоннель под заливом Сан-Франциско

Motorola установила в Сан-Франциско единую систему транкинговой связи для всех служб общественной безопасности Компания Motorola установила в г. Сан-Франциско и его пригородах единую коммуникационную систему SmartZone транкинговой связи на частоте 800 МГц, которая впервые позволит сотрудникам различных ведомств напрямую общаться друг с

Из Сан-Франциско в Париж за $25? вать своих клиентов, что такая низкая цена не может быть правдой. Причиной появления в интернете такого предложения стала банальная техническая ошибка, которая привела к тому, что стоимость полета от Сан-Франциско до Парижа составила $24,98, и аналогичные цены были предложены за авиабилеты до ряда других городов. Представители компании принесли свои извинения за дезинформацию клиентов и неу

Суд Сан-Франциско принял на рассмотрение иск против Microsoft о завышении цен Суд Сан-Франциско, Калифорния, принял вчера на рассмотрение иск против Microsoft, обвиняющей корпорацию в завышении цен на программные продукты вследствие своего монопольного положения на рынке. Ис

Самый первый оригинальный компьютер Apple 1 будет выставлен на аукционе в La Scale Gallery (Сан-Франциско) 29 июня 29 июня на аукционе в La Scale Gallery (Сан-Франциско) будет выставлен самый первый компьютер компании Apple Computer, Inc., оригинальный Apple 1, собранный Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Apple 1 оценен в $40 тыс. Организаторы аук