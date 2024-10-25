США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско

Разделы

25.10.2024 Гигантская железнодорожная сеть откажется от дискет 50-летней давности. Миграция обойдется в $212 миллионов

Дискетам место на свалке истории Власти Сан-Франциско (США) спустя десятилетия решились на модернизацию железнодорожной системы города (San Francisco Municipal Transportation Agency, SFMTA, которая на протяжении многих лет функционир
05.03.2024 Сбежавшие из России SAP и Infosys внедрили в США систему, оставившую учителей без зарплаты

Как потерять десятки миллионов В Сан-Франциско (США) начался масштабный отказ от интеграции информационной системы расчета заработной платы, разработанной финансовой холдинговой компанией EMPower. Ее внедрение несколько лет на
24.11.2022 Полиция Сан-Франциско просит разрешить ей применять роботов-убийц против населения

Роботы-убийцы для полиции Сан-Франциско Полиция Сан-Франциско обратилась в городской наблюдательный совет за разрешением использовать роботов для ликвидации опасных преступников, пишет местное издание Mission Loc
11.07.2018 Экс-работник Facebook: ИТ разделяют человечество на четыре касты. Кто в них войдет

Проблема Сан-Франциско Развитие ИТ формирует кастовое общество, в котором будет невозможен переход человека из одного социального класса в другой. К такому выводу пришел Антонио Гарсия Мартинес (Antonio
01.06.2018 Сотрудников Google не пропустили на работу из зависти к их зарплате

Баррикады на улицах Протестующие активисты в Сан-Франциско, США, заблокировали движение 11 автобусов, принадлежащих технологическим компан
08.11.2017 Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии

Сан Хосе (San Jose), а также в Милпитас (Milpitas), расположенный на противоположной стороне залива Сан-Франциско (San Francisco Bay). Новая штаб-квартира будет находиться в Санта Клара (Santa

28.01.2015 Oracle расширит штат специалистов по облачным технологиям

Корпорация Oracle сообщила подробности о новом центре разработки облачных решений в Сан-Франциско, в фокусе которого будет создание облачных сервисов следующего поколения. Расширение присутствия Oracle в районе Залива (Bay Area) реализует облачную стратегию компании, которая т
11.04.2014 Salesforce.com потратит $680 млн на новое офисное здание

sforce.com объявила о подписании соглашения с застройщиками Boston Properties и Hines, согласно которому в аренду компании на 15,5 лет будет сдано более половины офисных площадей в новом строящемся в Сан-Франциско здании, которое назовут Salesforce Tower. Salesforce.com - один из ведущих поставщиков CRM-систем в мире. Выручка компании в 2013 г. выросла на 33,3% до $3,8 млрд. Компания впервы
13.02.2013 В Сан-Франциско пройдет конференция по социальным и мобильным играм Sociality Rocks! 2013

С 22 по 24 апреля в Сан-Франциско пройдет 5-я Международная конференция Sociality Rocks! 2013 – San-Francisco — первая дружественная для русскоязычной аудитории конференция в Кремниевой долине, всецело посвященная
30.09.2011 "Driver: Сан-Франциско" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу русской PC-версии продолжения знаменитой гоночной серии от Ubisoft — "Driver: Сан-Франциско".Игра поступила в продажу в джевел-упаковке, а также в DVD-боксе в комплекте с руководством пользователя, картой Сан-Франциско и кодом на загрузку дополнительных материалов
20.09.2011 "Driver: Сан-Франциско" для РС в печати

Компания "1С-СофтКлаб" отправила в печать русскую PC-версию продолжения знаменитой гоночной серии от Ubisoft — "Driver: Сан-Франциско".Игра поступит в продажу 30 сентября 2011 года в джевел-упаковке, а также в DVD-боксе в комплекте с руководством пользователя, картой Сан-Франциско и кодом на загрузку допо
03.08.2011 Driver: San Francisco в России

"1С-СофтКлаб" выпустит в России компьютерную версию игры "Driver: Сан-Франциско" от Ubisoft, а также выступит официальным дистрибьютором изданий для Xbox 360 и PlayStation 3.Релиз "Driver: Сан-Франциско" состоится в сентябре 2011 года. В изданиях для в
12.02.2007 В Сан-Франциско продемонстрирован 80-ядерный процессор

В Сан-Франциско компанией Intel был продемонстрирован 80-ядерный процессор. Микрочип способен выполнять 1 трлн. операций с плавающей точкой в секунду (1 терафлоп). Десять лет тому назад для дости
11.01.2007 Google и Earthlink покроют Сан-Франциско бесплатной сетью Wi-Fi

Поисковый портал Google и интернет-провайдер Earthlink после 8 месяцев переговоров подписали соглашение о создании в Сан-Франциско бесплатной Wi-Fi сети. Окончательное решение по этому вопросу примет совет города. Некоторые члены совета одобряют идею городской сети, но намерены провести исследование на предме
07.04.2006 Google будет реализовывать проект Wi-Fi в Сан-Франциско

Google сделал еще один шаг, чтобы стать поставщиком услуг беспроводной сети Wi-Fi в Сан-Франциско. Department of Telecommunications and Information Services (DTIS) выбрал Google
04.10.2005 Google обеспечит Сан-Франциско Wi-Fi?

Google откликнулась на предложение мэра Сан-Франциско открыть в городе бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi. Это коммерческий проект, который будет приносить прибыль за счет онлайновой рекламы. Среди претендентов на развертывание
22.10.2004 В Сан-Франциско построят общегородскую бесплатную сеть Wi-Fi

Мэр Сан-Франциско Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) сообщил о планах создать в городе бесплатную беспроводную сеть доступа в интернет. «Мы не остановимся до тех пор, пока каждый житель Сан-Франциско

06.09.2004 В Сан-Франциско откроется форум Intel

7-9 сентября в городе Сан-Франциско состоится осенний форум для разработчиков Intel (IDF). Конференция будет проходить в комплексе Moscone Center. Мероприятие пройдет под девизом «Сотрудничество без преград». Ожидае
06.09.2004 В Сан-Франциско откроется форум Intel

7-9 сентября в городе Сан-Франциско состоится осенний форум для разработчиков Intel (IDF). Конференция будет проходить в комплексе Moscone Center. Мероприятие пройдет под девизом «Сотрудничество без преград». Ожидае
28.11.2001 IBM заплатит властям Сан-Франциско за веселых пингвинов

символами мира, сердца и пингвина. Тысячи таких изображений были нанесены на тротуары через трафарет распыляемой из баллончиков легкосмывающейся краской. Полюбоваться на них этой весной смогли жители Сан-Франциско, Бостона, Нью-Йорка и Чикаго, а городским властям пришлось потратить десятки тысяч долларов на очистку улиц. Рекламная акция IBM была развернута в США в марте этого года и была на
16.07.2001 Антенны мобильной связи установят в тоннелях метро прибрежной полосы Сан-Франциско

Совет директоров метрополитена в прибрежной полосе г. Сан-Франциско (BART - Bay Area Rapid Transit) проголосовал за установку антенн мобильной связи во всех тоннелях сабвея протяженностью более 33 миль, включая тоннель под заливом Сан-Франциско
10.04.2001 Motorola установила в Сан-Франциско единую систему транкинговой связи для всех служб общественной безопасности

Компания Motorola установила в г. Сан-Франциско и его пригородах единую коммуникационную систему SmartZone транкинговой связи на частоте 800 МГц, которая впервые позволит сотрудникам различных ведомств напрямую общаться друг с

16.02.2001 Из Сан-Франциско в Париж за $25?

вать своих клиентов, что такая низкая цена не может быть правдой. Причиной появления в интернете такого предложения стала банальная техническая ошибка, которая привела к тому, что стоимость полета от Сан-Франциско до Парижа составила $24,98, и аналогичные цены были предложены за авиабилеты до ряда других городов. Представители компании принесли свои извинения за дезинформацию клиентов и неу
30.08.2000 Суд Сан-Франциско принял на рассмотрение иск против Microsoft о завышении цен

Суд Сан-Франциско, Калифорния, принял вчера на рассмотрение иск против Microsoft, обвиняющей корпорацию в завышении цен на программные продукты вследствие своего монопольного положения на рынке. Ис
23.06.1999 Самый первый оригинальный компьютер Apple 1 будет выставлен на аукционе в La Scale Gallery (Сан-Франциско) 29 июня

29 июня на аукционе в La Scale Gallery (Сан-Франциско) будет выставлен самый первый компьютер компании Apple Computer, Inc., оригинальный Apple 1, собранный Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Apple 1 оценен в $40 тыс. Организаторы аук
10.12.1998 В Сан-Франциско крупнейшие торговые предприятия провели первый форум, посвященный сетевым технологиям

Представители более ста крупнейших мировых торговых компаний собрались 7 декабря в Сан-Франциско для обмена мнениями и обсуждения перемен, происходящих в сетевых технологиях. Проведение первого симпозиума такого рода было вызвано ростом прибыли, получаемой от торговли в режим

США и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12445 250
Google LLC 12093 211
Microsoft Corporation 25059 197
Intel Corporation 12437 148
Oracle Corporation 6807 93
Meta Platforms - Facebook 4503 76
IBM - International Business Machines Corp 9508 74
Samsung Electronics 10495 59
X Corp - Twitter 2898 55
Amazon Inc - Amazon.com 3085 51
AT&T Inc 1688 43
Yahoo! 3702 42
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 34
HP Inc. 5728 34
HP - Hewlett-Packard 3635 34
Sony 6593 32
Nvidia Corp 3662 30
Cisco Systems 5186 28
Lenovo Motorola 3511 28
AMD - Advanced Micro Devices 4405 25
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 24
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 24
Dell EMC 5060 23
Adobe Systems 1563 20
Yandex - Яндекс 8141 19
Toshiba Corporation 2940 18
SAP SE 5389 17
Verizon Wireless - Cellco Partnership 426 16
LG Electronics 3657 16
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 16
AOL Inc - America Online 1869 16
GitHub 931 15
VK - Mail.ru Group 3508 15
HTC Corporation 1501 15
PayPal 660 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 14
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 14
Qualcomm Technologies 1875 13
Dropbox 507 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 32
eBay Inc 1627 23
Uber 334 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 19
Microsoft - LinkedIn 673 19
Tesla Motors 419 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 12
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 12
Runa Capital 158 10
Aston Martin 37 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7916 9
Block - Square 198 9
Koenigsegg Automotive 11 9
Walmart - Wal-Mart Stores 386 8
Airbnb 98 8
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 583 7
Sequoia Capital 114 7
DST Global - Digital Sky Technologies 221 7
Boeing 1014 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 7
Charles Schwab 89 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 6
Walt Disney Company 633 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1897 6
Bank of America - Банк Америки 265 6
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 6
Y Combinator - венчурный фонд 52 6
Ford 419 5
Связной ГК 1379 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 5
American Express - Amex 335 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 5
American Airlines 88 5
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2944 4
McDonald’s - Макдоналдс 201 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5686 33
Судебная власть - Judicial power 2372 29
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1164 22
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 22
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1329 21
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 592 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 649 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1595 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3423 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 724 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 8
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 436 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12563 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4719 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2659 8
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1835 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 528 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5152 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1173 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 633 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3409 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3479 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 283 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 5
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 210 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 5
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2887 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3085 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 650 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 3
МИК - Московский инновационный кластер 153 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6344 15
ASF - Apache Software Foundation 218 8
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 6
Linux Foundation 188 4
Демократическая политическая партия США 119 3
OSI - Open Source Initiative 75 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 3
WiMAX Forum 68 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 371 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1036 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 2
DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council 4 2
Greenpeace - Гринпис 129 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
MMCA - MultiMediaCard Association 6 2
IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Фонд цифрового равенства Луисвилля 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 70 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
Eclipse Foundation 25 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26672 178
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21522 167
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25207 153
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 151
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 144
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 121
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25559 111
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28641 103
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12567 95
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16542 93
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14824 91
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8241 86
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11105 85
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14426 83
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 81
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22434 81
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17628 81
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25269 75
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14214 75
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12773 75
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12807 72
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7973 69
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14249 68
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9587 68
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16723 67
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 64
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12738 60
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12084 58
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16808 49
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10451 49
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10050 48
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8028 47
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12730 47
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4657 45
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13193 44
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5370 43
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12153 40
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5035 40
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9708 39
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9541 39
Apple iPhone - серия смартфонов 7262 145
Google Android 14500 102
Microsoft Windows 16143 85
Apple iPad 3902 74
Linux OS 10650 67
Apple iOS 8131 62
Apple Mac - Apple Macintosh 3027 47
Apple iPhone 6 4861 41
Microsoft Windows 2000 8664 41
Oracle Java - язык программирования 3287 39
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 37
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 35
Apple iPod 1549 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5082 32
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4077 31
Apple - App Store 2976 30
Apple iTunes Store 1115 29
Google YouTube - Видеохостинг 2850 28
Apple iPod Touch 747 28
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 24
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3027 23
Apple Safari - браузер 868 22
Apple MacBook - серия ноутбуков 995 22
Microsoft Office 3893 22
Google Chrome - браузер 1617 21
Apple iPhone 4 788 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 20
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1108 19
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 19
Google Play - Google Store - Android Market 3392 18
Apple macOS 2186 18
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 18
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 17
Mozilla Firefox - браузер 1907 16
Microsoft Windows XP 2412 16
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1380 16
Apple iMac - Серия моноблоков 463 16
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 15
Google Maps - Карты Google - GMaps 685 15
Oracle PeopleSoft 418 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 83
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 21
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 390 20
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 19
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 17
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 17
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 17
Brin Sergey - Сергей Брин 190 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 387 16
Larry Page - Ларри Пейдж 193 12
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 12
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 12
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 198 11
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 10
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 572 8
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 8
Satya Nadella - Сатья Наделла 211 7
Rubin Andy - Рубин Энди 63 7
Белоусов Сергей 245 6
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 6
Myerson Terry - Майерсон Терри 64 6
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 5
Kahle Brewster - Кейл Брюстер 8 5
Медведев Дмитрий 1658 5
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 8 5
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 56 5
Sundar Pichai - Сундар Пичай 71 4
Сысоев Игорь 38 4
Жуков Олег 24 4
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 21 4
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 8 4
Гришин Дмитрий 209 4
Thiel Peter - Тиль Питер 30 4
Lynch Mike - Линч Майк 13 4
Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 6 4
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 4
Thomas Stefan - Томас Стефан 6 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 4
Касперский Евгений 326 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53015 637
Россия - РФ - Российская федерация 153420 281
США - Калифорния 4749 198
США - Нью-Йорк 3140 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 123
Европа 24522 114
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13486 90
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17841 88
Япония 13439 79
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 79
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 74
Германия - Федеративная Республика 12862 68
Великобритания - Лондон 2399 64
США - Колумбия - Вашингтон 1426 49
США - Иллинойс - Чикаго 433 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14380 41
США - Массачусетс - Бостон 380 41
Канада 4953 40
Сингапур - Республика 1890 38
Южная Корея - Республика 6797 37
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 36
Франция - Французская Республика 7944 36
США - Калифорния - Сан-Диего 368 33
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 404 32
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1047 32
Земля - планета Солнечной системы 10577 30
Америка Северная - Североамериканский регион 3371 27
Индия - Bharat 5611 26
США - Вашингтон - Сиэтл 401 26
Азия - Азиатский регион 5688 25
Япония - Токио 1002 25
Испания - Королевство 3747 24
Украина 7737 23
Америка - Американский регион 2181 23
Китай - Тайвань 4090 23
США - Техас - Даллас 176 23
Солнце - звезда Солнечной системы 5310 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 22
Испания - Каталония - Барселона 747 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 138
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 120
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 106
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5384 102
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 96
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7229 84
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 78
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19886 77
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 75
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8183 52
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11299 47
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2233 42
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5800 40
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8415 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9407 35
Кремний - Silicium - химический элемент 1650 35
Английский язык 6827 33
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4857 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10468 32
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6723 32
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5194 32
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6814 31
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3644 31
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5498 30
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11545 29
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 29
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6247 29
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6437 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 27
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2871 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10374 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 25
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7823 25
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5196 24
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1267 24
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5781 23
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4240 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8835 22
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 92
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1240 51
Bloomberg 1365 36
MacWorld 133 27
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 25
CNET Networks - CNET News 1643 24
NYT - The New York Times 1082 23
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 20
AppleInsider 398 19
The Register - The Register Hardware 1660 18
AP - Associated Press 2006 18
Business Insider - Бизнес инсайдер 249 17
The Verge - Издание 586 14
Wired - Издание 268 14
Engadget - Блог о технологиях 423 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 12
ZDnet 662 11
TechnologyAdvice - eWeek 230 11
Forbes - Форбс 892 10
CNBC - Consumer News and Business Channel 215 10
All Things Digital 167 10
ComputerWorld 144 10
Mashable 371 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11368 9
Открытые системы ИД 175 9
FT - Financial Times 1243 8
CNews - ZOOM.CNews 1852 8
New Scientist 1448 8
PCweek 30 8
Crunchbase 74 7
VentureBeat 90 7
DigiTimes - Издание 1320 7
Vnunet 224 7
Wikipedia - Википедия 556 6
РИА Новости 965 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 6
Ars Technica 433 6
Gizmodo 131 6
CNews Техноблог 61 6
The Guardian - Британская газета 378 5
Gartner - Гартнер 3592 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 15
IDC - International Data Corporation 4931 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3674 7
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
comScore 379 5
Forrester Research 827 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 4
StartupBlink 5 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 143 4
Fortune Global 500 287 3
Mercury Research 70 3
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
NPD Group 140 2
Juniper Research 539 2
ABI Research 234 2
Microsoft Research 139 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Net Applications 127 2
Scarborough Research 6 2
data.ai - App Annie - Distimo 23 2
Needham & Company 36 2
Grand View Research 20 1
W3Techs 13 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
NPD DisplaySearch 284 1
eMarketer 206 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 21 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
IBM Research 108 1
Jon Peddie Research 42 1
TeleGeography Research 40 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 1
Frost & Sullivan 203 1
ITResearch 121 1
Moody's Investors Service 136 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 24
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 18
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 14
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 12 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 7
University of California - Калифорнийский университет 100 7
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 4
РАН - Российская академия наук 1977 4
Columbia University - Колумбийский университет 158 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 4
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 249 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 501 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 135 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 200 3
МГУ Бизнес-инкубатор 6 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 69 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 88 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 156 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 128 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 2
University of Würzburg - Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Вюрцбургский университет - Университет Юлиуса-Максимилиана Вюрцбург 11 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Oracle Academy 8 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 140 1
Intel Developer Forum - IDF 278 50
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 174 41
Oracle OpenWorld 65 35
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2562 34
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 149 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 22
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 19
LinuxWorld 52 12
Oracle TechForum 25 10
MacWorld Expo 35 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 7
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 351 6
Web Summit 13 6
CNews AWARDS - награда 534 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
Oracle Modern Cloud Day 10 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1246 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
Webby Awards - Премия Вебби 26 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 3
USENIX - техническая конференция 15 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 2
Samsung Unpacked 33 2
CeBIT 612 2
Microsoft Build - конференция 37 2
Международный женский день - 8 марта 366 2
День молодёжи - 27 июня 972 2
Конференции по Поисковым Средствам 2 2
Apple Expo 11 2
VSLive 3 2
Oracle Modern Business Summit 2 1
Google Cloud Next 4 1
FIC - Forum International de la Cybersécurité 1 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
Lenovo Tech World 4 1
