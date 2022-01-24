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Ростех Автоматика ИНЭУМ им. И. С. Брука Институт электронных управляющих машин

Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин


24.01.2022 Власти потребовали от создателей «Эльбрусов» вернуть огромные деньги за проваленную ИТ-разработку
11.01.2022 Запущен первый в России отечественный программно-аппаратно-методический комплекс виртуальных испытаний электроники «Эльбрус-АСОНИКА»
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза
20.02.2021 Концерн «Автоматика» представил свои разработки для платформы «Эльбрус»
07.12.2020 Концерн «Автоматика» представил модернизированную линейку ультразвуковых приборов серии «Комплексмед»
15.09.2020 Создатели «Эльбрусов» удвоили выручку, но долги ее сильно перекрыли
11.11.2019 Банк «Ростеха» дал 520 миллионов разработчикам компьютеров на «Эльбрусах»
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус»
20.09.2019 На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена
20.09.2019 Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде
05.07.2019 Создателям «Эльбрусов» половину выручки могут обеспечить военные, заказавшие тысячу российских серверов
11.06.2019 Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус»
04.03.2019 «БАРС.Образование» доступна для ПК «Эльбрус» и ОС «Альт»
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой»
13.02.2019 Свет увидел таинственный моноблок на «Эльбрусах». Предустановленная ОС — Windows
24.01.2018 «Рэйдикс» представила управляющее ПО для российской аппаратной платформы «Эльбрус-8С»
02.02.2004 ИНЭУМ и "ВЕЛЕС-дата" создали совместный отдел

Публикаций - 119, упоминаний - 230

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 72
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 59
Ростех - Автоматика Концерн 1008 40
Intel Corporation 11262 16
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 8
Норси-Транс (НТ) 61 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 7
AMD - Advanced Micro Devices 3661 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 6
Базальт СПО - BaseALT 254 6
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 6
Microsoft Corporation 22497 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 5
Восход ФГБУ НИИ 529 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
ИКС Холдинг - Yadro - Raidix - Рэйдикс 148 5
Т-Платформы - T-Platforms 347 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 4
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 95 4
Huawei 3222 4
Национальные Технологии 33 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
АйТи 1179 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 3
Oracle - Sun Microsystems 2176 3
Элтеза - Elteza 4 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 3
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 3
РТИ Микрон - Micron 851 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 2
Red Hat 1183 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 49 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 3
Ростех - Вертолеты России 149 3
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 27 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 30 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 38 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Airbus Group - Airbus Industries 204 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 1
Мосэнерго ПАО 112 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли 39 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
Renault Groupe 132 1
Почта России ПАО 1853 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 1
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
Boeing 957 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 5 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 53 1
ИТЭЛМА НПП 20 1
Политех - Политехнический музей 25 1
Ростех - Новикомбанк 38 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  15 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 104 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 34 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Федеральное казначейство России 1345 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 61 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 39 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 2
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 24 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
Минюст РФ - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 69 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
МИК - Московский инновационный кластер 75 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 86 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 44 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 34 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 79
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 76
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 16
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 432 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 14
DDR - Double data rate 2422 12
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 866 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 9
Моноблок - Monoblock PC 340 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 8
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 533 8
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 938 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 6
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 6
ARM64 - Архитектура процессора 1261 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1027 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 4
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной 52 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 641 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 4
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 19 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 586 4
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 96
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 157 35
Linux OS 7669 25
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 74 19
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 19
Intel x86 - архитектура процессора 1391 18
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 35 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 9
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 9
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 6
C++ - Язык программирования 445 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 6
Microsoft Windows 2000 2856 6
Национальные Технологии - Купол СХД 60 5
Ростех - Автоматика - Бином-КА 7 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 5
Microsoft Windows 10 11713 5
МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 7 4
Linux - Debian GNU 339 4
OpenGL - Язык программирования 218 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 4
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 12 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 145 3
МЦСТ - Эльбрус 2С3 - 16-нанометровый двухъядерный процессор 4 3
ИКС Холдинг - Yadro - Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 3
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 3
Oracle Java - язык программирования 2554 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 3
Microsoft Windows 2104 3
МЦСТ - Эльбрус-16С 23 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 2
Python - высокоуровневый язык программирования 486 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 81 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 2
СВД Встраиваемые Системы - ЗОСРВ Нейтрино 77 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 2
Кабанов Владимир 174 16
Ким Александр 36 11
Исанин Антон 9365 10
Трушкин Константин 52 9
Якунин Александр 48 5
Горшенин Максим 20 4
Моторко Андрей 55 4
Путин Владимир 2542 3
Ананьев Алексей 107 3
Пройдаков Эдуард 12 3
Рогозин Дмитрий 88 3
Ананьев Дмитрий 70 2
Брыкин Арсений 42 2
Шпак Василий 76 2
Яровая Ирина 68 2
Овчинников Сергей 30 2
Озеров Виктор 29 2
Лебедев Сергей 28 2
Смирнов Алексей 166 2
Красников Геннадий 67 2
Янкин Константин 8 2
Сахненко Сергей 76 2
Георгиева Елена 5 1
Kennedy Philip - Кеннеди Филипп 1 1
Сигаев Федор 9 1
Мелихов Леонид 1 1
Брук Исаак 1 1
Хозин Леонид 11 1
Мальков Алексей 7 1
Колокольцев Владимир 23 1
Дружаев Алексей 1 1
Завьялов Игорь 2 1
Фурсин Алексей 130 1
Федоров Андрей 22 1
Бурылин Сергей 1 1
Разумовский Сергей 2 1
Новожилов Сергей 2 1
Моор Александр 9 1
Сушкевич Антон 60 1
John von Neumann - Джон фон Нейман 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Китай - Тайвань 2115 5
Япония 10069 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Нептун - планета Солнечной системы 180 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 256 2
Малайзия 744 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 2
Нидерланды 2197 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Украина 6212 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Канада 3319 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Индия - Республика 4263 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 0 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
Россия - УФО - Тюменская область 838 1
Россия - УФО - Челябинская область 932 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 1
Россия - СФО - Иркутская область 832 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 391 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 147 1
Иран - Исламская Республика Иран 954 1
Канада - Монреаль 70 1
Беларусь - Минск 545 1
Украина - Киев 916 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 31
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 21
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 13
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 170 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 18 2
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 40 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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