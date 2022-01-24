Индексная книга CNews*
Ростех Автоматика ИНЭУМ им. И. С. Брука Институт электронных управляющих машин
Публикаций - 119, упоминаний - 230
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 16
|Ким Александр 36 11
|Исанин Антон 9365 10
|Трушкин Константин 52 9
|Якунин Александр 48 5
|Горшенин Максим 20 4
|Моторко Андрей 55 4
|Путин Владимир 2542 3
|Ананьев Алексей 107 3
|Пройдаков Эдуард 12 3
|Рогозин Дмитрий 88 3
|Ананьев Дмитрий 70 2
|Брыкин Арсений 42 2
|Шпак Василий 76 2
|Яровая Ирина 68 2
|Овчинников Сергей 30 2
|Озеров Виктор 29 2
|Лебедев Сергей 28 2
|Смирнов Алексей 166 2
|Красников Геннадий 67 2
|Янкин Константин 8 2
|Сахненко Сергей 76 2
|Георгиева Елена 5 1
|Kennedy Philip - Кеннеди Филипп 1 1
|Сигаев Федор 9 1
|Мелихов Леонид 1 1
|Брук Исаак 1 1
|Хозин Леонид 11 1
|Мальков Алексей 7 1
|Колокольцев Владимир 23 1
|Дружаев Алексей 1 1
|Завьялов Игорь 2 1
|Фурсин Алексей 130 1
|Федоров Андрей 22 1
|Бурылин Сергей 1 1
|Разумовский Сергей 2 1
|Новожилов Сергей 2 1
|Моор Александр 9 1
|Сушкевич Антон 60 1
|John von Neumann - Джон фон Нейман 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208220, в очереди разбора - 902204.
Создано именных указателей - 102489.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208220, в очереди разбора - 902204.
Создано именных указателей - 102489.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.