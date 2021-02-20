Концерн «Автоматика» представил свои разработки для платформы «Эльбрус»

ИНЭУМ им. И.С. Брука, входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, приняло участие в конференции Elbrus Tech Day, посвященной информационным технологиям и решениям на основе экосистемы российской аппаратной платформы «Эльбрус». В ходе конференции обсуждались вопросы, связанные с развитием и применением платформы «Эльбрус» и решений на её основе.

В мероприятии приняли участие ключевые российские ИТ-компании – разработчики аппаратных решений на базе процессоров «Эльбрус» и совместимого программного обеспечения. В выставочной зоне партнеры конференции продемонстрировали свои решения с использованием российского микропроцессора.

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак выступил на мероприятии с приветственным словом и отметил, что поддержка российской электроники со стороны правительства будет только увеличиваться, в частности, готовится к подписанию проект о субсидировании при закупке отечественного оборудования, вносятся соответствующие поправки в закон, запрещающий государственным структурам и госкомпаниям приобретать технику без отечественного процессора.

В ходе конференции участники обсудили статус и планы развития платформы «Эльбрус», поделились практическими достижениями и опытом со стороны разработчиков, администраторов и IT-руководителей. Дополнительно участниками были представлены собственные решения, созданные на базе оборудования, производимого ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» для заказчиков и интеграторов.

Новосибирский институт программных систем (НИПС), входящий в концерн «Автоматика» выступил с докладом о портировании Linux Perf GUI (Hotspot) на платформу «Эльбрус». В кроссплатформенную программу-профилировщик добавлен новый компонент – дизассемблер, усиливающий глубину анализа и способствующий оптимизации работы приложения, а также разработан удобный пользовательский интерфейс для работы с выводом дизассемблера. В своем докладе НИПС представил его прототип для платформы «Эльбрус» с демонстрацией работы.

В рамках выставочной экспозиции ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» представил однопроцессорные и двухпроцессорные платы на базе «Эльбрус-8С» в составе системы хранения данных от компании Bitblaze, а также представил модули и серверы для суперкомпьютеров с жидкостным охлаждением совместно с компанией «РСК».

«Данное мероприятие направлено на популяризацию отечественной вычислительной техники и обмен опытом между пользователями экосистемы платформы «Эльбрус». Из года в год лучшие российские решения находят свое воплощение на аппаратной платформе от концерна «Автоматика». С учетом проводимой в России политики импортозамещения и поддержки отечественного оборудования у продуктов российского производства открываются большие перспективы. Мы ожидаем широкое применение нашей продукции в государственных структурах и коммерческих компаниях по всей стране», - комментирует генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.