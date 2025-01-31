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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн ИНЭУМ им. И. С. Брука Институт электронных управляющих машин

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин

СОБЫТИЯ


31.01.2025 В России начинается серийный выпуск контроллера на процессорах «Эльбрус» для критической инфраструктуры

емого промышленного контроллера «ПЛК-Эльбрус». Об этом редакции рассказал заместитель гендиректора «Института электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ИНЭУМ И.С. Брука) Игнат Бычков. «С н
24.01.2022 Власти потребовали от создателей «Эльбрусов» вернуть огромные деньги за проваленную ИТ-разработку

Санкции в отношении ИНЭУМ Как стало известно CNews, Минпромторг решил вернуть свои деньги, которые он ранее в вид
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза

прибыль ИНЭУМ Чистая прибыль создателя отечественных серверов на российских процессорах «Эльбрус» — Института электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех») — по итога
15.09.2020 Создатели «Эльбрусов» удвоили выручку, но долги ее сильно перекрыли

Предсказуемый рост выручки ИНЭУМ Объем выручки создателя отечественных серверов на российских процессорах «Эльбрус» — Ин
11.11.2019 Банк «Ростеха» дал 520 миллионов разработчикам компьютеров на «Эльбрусах»

на базе российских процессоров «Эльбрус», Институту электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех»). Банк в рамках программы поддержки инноваций обеспечил финансирован
20.09.2019 На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена

Новый компьютер Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ), который входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех», создал новый ва
05.07.2019 Создателям «Эльбрусов» половину выручки могут обеспечить военные, заказавшие тысячу российских серверов

веров на российских процессорах «Эльбрус» — Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех») — заключил с Минобороны контракт на поставку 1 тыс. единиц этой тех
11.06.2019 Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус»

Отечественный продукт Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука (ИНЭУМ, входит в концерн «Автоматика», который входит в Госкорпорацию Ростех) выпустил линейку
13.02.2019 Свет увидел таинственный моноблок на «Эльбрусах». Предустановленная ОС — Windows

ых процессоров «Эльбрус» — компания МЦСТ и Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» (ИНЭУМ) — выпустили на них первый персональный компьютер в моноблочном форм-факторе (монитор и
24.01.2018 «Рэйдикс» представила управляющее ПО для российской аппаратной платформы «Эльбрус-8С»

ссора «Эльбрус-4С» (1891ВМ8Я) и «Эльбрус-8С» (1891ВМ10Я), адаптированного для серверов производства ИНЭУМ им. И. С. Брука. Комплексное решение для хранения данных включает в себя программную те
02.02.2004 ИНЭУМ и "ВЕЛЕС-дата" создали совместный отдел

о коммерческого отдела. Цель создания отдела – совместными усилиями продвигать разработки и решения ИНЭУМ в области АСУ ТП и внедрять их на предприятиях различных отраслей экономики: энергетиче
14.11.2002 В России будут производить оригинальные промышленные компьютеры

Разработки Института электронных управляющих машин будут серийно выпускаться Московским заводом счетно-а

Публикаций - 150, упоминаний - 342

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 89
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 78
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1840 54
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 336 22
Intel Corporation 12844 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1274 16
Норси-Транс - НТ 147 11
Ростелеком 10979 10
AMD - Advanced Micro Devices 4673 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3111 9
Т-Платформы - T-Platforms 412 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 488 9
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 8
Восход ФГБУ НИИ 721 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 793 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 7
Microsoft Corporation 25807 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 959 7
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 213 7
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 6
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 58 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15883 5
IBM - International Business Machines Corp 9705 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1700 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 5
SAS Institute 1084 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 716 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 4
Ростех - Росэлектроника - Системы управления АО 15 4
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 4
МегаФон 10814 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 4
Cisco Systems 5372 4
Huawei 4683 4
ИКС 542 4
9627 4
РЖД - Российские железные дороги 2100 6
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 500 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1707 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 93 2
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 2
Теплоком НПФ 6 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1777 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8904 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 920 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 604 2
ПСБ - Промсвязьбанк 965 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Renault Groupe 166 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
Мосэнерго ПАО 132 1
JCB International 146 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3948 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5985 21
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6570 12
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 983 6
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Южная Корея - Республика 7067 4
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1098 3
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1809 3
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Россия - ДФО - Сахалинская область 1084 3
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Иран - Исламская Республика Иран 1158 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1673 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 2
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Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 5
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1732 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1235 4
Рубин НИИ 9 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 56 3
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Субмикрон НИИ 9 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
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НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 747 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
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Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 59 1
ЭНИН - Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского - Лаборатория электросистем 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 18 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
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ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 9 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
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