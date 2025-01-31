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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн ИНЭУМ им. И. С. Брука Институт электронных управляющих машин
СОБЫТИЯ
|31.01.2025
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В России начинается серийный выпуск контроллера на процессорах «Эльбрус» для критической инфраструктуры
емого промышленного контроллера «ПЛК-Эльбрус». Об этом редакции рассказал заместитель гендиректора «Института электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ИНЭУМ И.С. Брука) Игнат Бычков. «С н
|24.01.2022
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Власти потребовали от создателей «Эльбрусов» вернуть огромные деньги за проваленную ИТ-разработку
Санкции в отношении ИНЭУМ Как стало известно CNews, Минпромторг решил вернуть свои деньги, которые он ранее в вид
|15.07.2021
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Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза
прибыль ИНЭУМ Чистая прибыль создателя отечественных серверов на российских процессорах «Эльбрус» — Института электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех») — по итога
|15.09.2020
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Создатели «Эльбрусов» удвоили выручку, но долги ее сильно перекрыли
Предсказуемый рост выручки ИНЭУМ Объем выручки создателя отечественных серверов на российских процессорах «Эльбрус» — Ин
|11.11.2019
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Банк «Ростеха» дал 520 миллионов разработчикам компьютеров на «Эльбрусах»
на базе российских процессоров «Эльбрус», Институту электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех»). Банк в рамках программы поддержки инноваций обеспечил финансирован
|20.09.2019
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На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена
Новый компьютер Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ), который входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех», создал новый ва
|05.07.2019
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Создателям «Эльбрусов» половину выручки могут обеспечить военные, заказавшие тысячу российских серверов
веров на российских процессорах «Эльбрус» — Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех») — заключил с Минобороны контракт на поставку 1 тыс. единиц этой тех
|11.06.2019
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Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус»
Отечественный продукт Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука (ИНЭУМ, входит в концерн «Автоматика», который входит в Госкорпорацию Ростех) выпустил линейку
|13.02.2019
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Свет увидел таинственный моноблок на «Эльбрусах». Предустановленная ОС — Windows
ых процессоров «Эльбрус» — компания МЦСТ и Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» (ИНЭУМ) — выпустили на них первый персональный компьютер в моноблочном форм-факторе (монитор и
|24.01.2018
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«Рэйдикс» представила управляющее ПО для российской аппаратной платформы «Эльбрус-8С»
ссора «Эльбрус-4С» (1891ВМ8Я) и «Эльбрус-8С» (1891ВМ10Я), адаптированного для серверов производства ИНЭУМ им. И. С. Брука. Комплексное решение для хранения данных включает в себя программную те
|02.02.2004
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ИНЭУМ и "ВЕЛЕС-дата" создали совместный отдел
о коммерческого отдела. Цель создания отдела – совместными усилиями продвигать разработки и решения ИНЭУМ в области АСУ ТП и внедрять их на предприятиях различных отраслей экономики: энергетиче
|14.11.2002
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В России будут производить оригинальные промышленные компьютеры
Разработки Института электронных управляющих машин будут серийно выпускаться Московским заводом счетно-а
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабанов Владимир 178 17
|Трушкин Константин 60 14
|Ким Александр 49 11
|Моторко Андрей 73 6
|Якунин Александр 50 6
|Путин Владимир 3462 5
|Сахненко Сергей 91 4
|Шпак Василий 279 4
|Горшенин Максим 39 4
|Лебедев Сергей 67 4
|Брыкин Арсений 57 4
|Ананьев Дмитрий 83 3
|Евраев Михаил 266 3
|Овчинников Сергей 50 3
|Яровая Ирина 72 3
|Рогозин Дмитрий 104 3
|Ананьев Алексей 110 3
|Пройдаков Эдуард 12 3
|Шадаев Максут 1213 3
|Терещенко Денис 95 2
|Черепенников Антон 86 2
|Бойко Елена 152 2
|Сотин Денис 216 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Нестеров Алексей 176 2
|Богачев Игорь 183 2
|Калинин Александр 189 2
|Бровко Василий 60 2
|Меньшов Кирилл 139 2
|Аникин Денис 33 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Озеров Виктор 29 2
|Свинцов Андрей 55 2
|Елистратов Николай 90 2
|Брук Исаак 2 2
|Красников Геннадий 73 2
|Бетсис Павел 101 2
|Марич Игорь 18 2
|Калин Сергей 31 2
|Хозин Леонид 11 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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