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Запущен первый в России отечественный программно-аппаратно-методический комплекс виртуальных испытаний электроники «Эльбрус-АСОНИКА»

В конце декабря 2021 г. на базе ПАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука») и ООО «Научно-исследовательский институт «АСОНИКА» (ООО «НИИ «АСОНИКА») запущен первый в России отечественный инновационный программно-аппаратно-методический комплекс виртуальных испытаний электроники «Эльбрус-АСОНИКА» (ПАК «Эльбрус-АСОНИКА»). Об этом CNews сообщили представители НИИ «АСОНИКА».

Данное событие ознаменовало реализацию меморандума от 13 декабря 2021 г. о сотрудничестве между Ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», членом которой является ООО «НИИ «АСОНИКА», и ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (от разработчиков вычислительной техники на процессорах платформы «Эльбрус»).

ПАК «Эльбрус-АСОНИКА» включает в себя:

1. Компьютер на базе российского процессора «Эльбрус-8СВ», разработанного ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» совместно с АО «МЦСТ».

2. Российскую САПР электроники в части виртуальных испытаний - Автоматизированную систему обеспечения надежности и качества аппаратуры АСОНИКА, разработанную ООО «НИИ «АСОНИКА».

3. Национальные стандарты России в области моделирования и виртуальных испытаний электроники, разработанные ООО «НИИ «АСОНИКА».

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«Эльбрус-АСОНИКА»

ПАК «Эльбрус-АСОНИКА» создан исключительно на собственные средства разработчиков без финансовой поддержки государства.

Важно отметить, что в состав ПАК «Эльбрус-АСОНИКА» входят такие разработки, соответствующие современным российским ГОСТам, как:

- база данных всей отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ) и материалов по геометрическим, физико-механическим, усталостным, теплофизическим, электрическим и надежностным параметрам;

- расчетные ядра и специализированные графические интерфейсы для анализа и обеспечения стойкости электронной аппаратуры (ЭА) и ЭКБ к комплексным тепловым, механическим, электромагнитным воздействиям, усталостной прочности к тепломеханическим воздействиям; - подсистема создания карт рабочих режимов ЭКБ на основе комплексного моделирования физических процессов в ЭА;

- подсистема анализа показателей надежности ЭА на основе карт рабочих режимов ЭКБ;

- подсистема создания цифровых двойников ЭА и ЭКБ.

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