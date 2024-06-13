Создан крошечный ПК на суверенном процессоре «Эльбрус». Он лучше и мощнее Raspberry Pi. Близится серийное производство

В России разработан одноплатный компьютер, в основе которого лежит российский процессор «Эльбрус». По некоторым характеристикам он обходит даже нашумевший Raspberry Pi 5 — например, у него намного больше памяти. Серийное производство не за горами, но процессоры для него не выпускаются из-за санкций.

Российский ответ Raspberry Pi

Отечественные разработчики создали полноценный одноплатный компьютер под названием МП21, собранный на базе процессора «Эльбрус-2С3», сообщили CNews представители госкорпорации «Ростех». За разработку новинки отвечали специалисты ИНЭУМ им. Брука, который входит в концерн «Росэлектроника» из состава «Ростеха».

МП21 отличается от большинства современных одноплатных компьютеров нестандартным для этого класса устройств форм-фактором. Пока новый Raspberry Pi 5, а также многие устройства Radxa и Orange Pi имеют габариты 86х56 мм (по размерам банковской карты), отечественный МП21 заметно крупнее, хотя это по-прежнему очень компактное решение. Его размеры – 95х95 мм.

К моменту выпуска материала фотографии МП21 в открытом доступе отсутствовали. В «Ростехе» на запрос его снимков ответили отказом.

По словам представителей «Ростеха», МП21 готовится к серийному производству, но сроки его начала, а также планируемые объемы выпуска они не раскрыли.

Лучше, чем Raspberry Pi

Как сообщили CNews представители «Ростеха», к моменту выпуска материала МП21 являлся «самым миниатюрным решением» на базе «Эльбрус-2С3». «Оригинальная российская архитектура «Эльбрус-2С3» позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности», – добавили они.

В список опций нового российского одноплатника входит возможность установки вплоть до 8 ГБ оперативной памяти. А в качестве основного системного накопителя в нем, по словам разработчиков, используется полноценный SSD, емкость которого варьируется от базовых 60 ГБ до 480 в зависимости от выбранной конфигурации. SSD интегрирован в плату и поставляется со своим отдельным радиатором для отвода тепла.

В плане объема оперативной памяти российский МП21 можно сравнить с новейшим Raspberry Pi 5, премьера которого состоялась в сентябре 2023 г. Этот одноплатный ПК тоже имеет в своем арсенале 8 ГБ оперативной памяти, и тоже только в топовой комплектации – минимальный объем составляет 4 ГБ. Используемый стандарт – LPDDR4X-4267.

Raspberrypi.com Raspberry Pi 5

Однако Raspberry Pi 5, несмотря на то, что это уже пятое поколение данного компьютера, ни в одной из комплектаций нет не то что SSD, но даже обычной флеш-памяти. Приходится использовать либо внешние подключаемые модули, либо накопители microSD, которые в комплект не входят. В этом плане МП21, у которого есть штатный твердотельный накопитель, одерживает безоговорочную победу.

МП21 выполнен в бескорпусном исполнении и потребляет около 40 Вт энергии. Заявлено, что компьютер может выдержать 40-градусный мороз и жару +55 градусов по Цельсию. Разработчики отметили, что такая выносливость позволяет «использовать его в бортовых вычислителях авиационной техники».

Дефицитный процессор

«Сердцем» нового российского одноплатника МП21 является процессор «Эльбрус-2С3». Это разработка компании МЦСТ на базе шестой версии фирменной архитектуры «Эльбрус», внутри которой находятся два ядра МЦСТ «Эльбрус» общего назначения, одно ядро МЦСТ «МГА» ускорителя 2D-графики и шесть ядер ускорителя 3D-графики.

МЦСТ Основа компьютера МП21

Чип выпускается в трех модификациях с пиковыми частотами до 1,6, 1,8 и 2 ГГц. Какая из них установлена в МП21 – в «Ростехе» не уточнили, известно лишь, что в данном случае минимальная частота процессора составляет 1,6 ГГц.

CPU имеет по 2 МБ кэша L2 на каждом из двух ядер, два канала оперативной DDR4-2400 с кодом коррекции ошибок ECC (поддерживаются исключительно модули DDR4 ECC), поддерживает подключение до трех мониторов одновременно, располагает двумя каналами HDMI (до 4096х2160 точек, 60 Гц), 16 внешними линиями PCI Express 3.1, парой контроллеров 2.5GBase-T / 1000Base-T, четырьмя каналами SATA 3.0 на одном контроллере AHCI и стольким же количеством каналов USB 3.0/2.0/1.0 на одном контроллере XHCI.

В описании к процессору на сайте МЦСТ отдельно отмечено, что «ведется подготовка серийного производства в 2022 г.». Выпуск «Эльбрус-2С3», вероятнее всего, разработчики намеревались доверить тайваньской компании TSMC, которая ранее выпускала подавляющее большинство «Эльбрусов».

Судьба процессора неизвестна

Однако в 27 февраля 2022 г. выпуск всех «Эльбрусов», а также процессоров «Байкал» на фабриках TSMC, как сообщал CNews, остановлен. Сколько экземпляров удалось выпустить, нашла ли МЦСТ нового вендора (например, это может быть китайская компания SMIC), и сколькими экземплярами «Эльбрус-2С3» располагал «Ростех» для производства своего одноплатника МП21, к моменту выпуска материала известно не было.

Комментарий «Ростеха»

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий госкорпорации «Ростех».

Вопрос CNews: кто входит в целевую аудиторию одноплатного ПК МП21?

Ответ «Ростеха: « Разработчики и производители АСУ ТП, использующие в своих системах импортные модули формата Com Express».

Сколько выпущено экземпляров МП21 на данный момент, сколько планируется выпустить?

– «Выпущена небольшая пилотная партия, планы выпуска будут соответствовать потребностям рынка. Предполагается выпуск тысяч изделий».

Где и когда будет налажено производство?

– «Производство налажено в ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука"».

Участвовали ли в разработке иностранные специалисты?

– «Иностранные специалисты никогда не участвовали в разработке модуля».

Используются ли в ПК иностранные технологии?

– «Частично применяются элементы электронной компонентной базы иностранного производства».

Какой формат твердотельного накопителя используется? Или он распаян на плате?

– «Накопитель распаян не плате. В зависимости от варианта исполнения он может быть разного объема или отсутствовать».

«Эльбрусы» сейчас не производятся из-за санкций. Cколько было закуплено таких процессоров для данного проекта?

– «В настоящее время имеется большой запас процессоров Эльбрус-2С3».