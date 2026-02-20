Разделы

AHCI Advanced Host Controller Interface Механизм подключения накопителей Serial ATA


20.02.2026 ИИ залез в Linux и за секунду исправил мерзкий баг ядра, по пути сломав виртуальный диск 1
13.06.2024 Создан крошечный ПК на суверенном процессоре «Эльбрус». Он лучше и мощнее Raspberry Pi. Близится серийное производство 1
27.05.2024 Программист в одиночку создал клон Unix, потратив меньше месяца. Годы разработки и десятки кодеров больше не нужны? Видео 1
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 1
27.10.2020 Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews 1
31.05.2018 Transcend представила SSD MTE110S в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe 1.3 2
02.12.2015 Fujitsu представила две промышленные материнские платы с поддержкой процессоров Intel Core 6-го поколения 1
20.04.2015 Samsung Electronics начинает производство твердотельных дисков M.2 NVMe PCIe для рынка ПК 1
09.08.2013 На дооснащение объектов автоматизации ГАС «Правосудие» потратят около 660 млн руб. 1
14.12.2010 В России появились жесткие диски емкостью 3 ТБ 2

Intel Corporation 12589 3
Samsung Electronics 10725 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 150 1
Renesas Electronics - IDT - Integrated Device Technology 14 1
Western Digital Corporation - WDC 576 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3322 1
Microsoft Corporation 25346 1
AMD - Advanced Micro Devices 4500 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 1
SAS Institute 1042 1
Fujitsu 2069 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1044 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 1
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
GS Group - Технополис GS Гусев 73 1
Transcend Information 74 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 65 1
Philax - Филакс 12 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 148 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5075 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3531 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1575 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1621 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3581 6
DDR - Double data rate 2953 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10376 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 815 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21836 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9896 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26178 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14394 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10161 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17221 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27211 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13114 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17865 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14954 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1143 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4850 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15024 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1583 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 725 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 248 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1074 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32044 2
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 103 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2533 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10257 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1456 1
Secure Erase - надежное удаление данных 8 1
TRIM Enable SSD 4 1
Clone - Клонирование 528 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4247 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4533 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 547 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 525 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1035 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3564 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 882 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Transcend SSD Scope 15 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 43 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 210 1
Western Digital - WD Caviar 21 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 1
Intel Core - Семейство процессоров 1241 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 526 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 710 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1404 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 213 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 561 1
Intel Celeron - Серия процессоров 977 1
Apple iPhone 6 4862 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 762 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 161 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 1
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 581 1
QEMU 61 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 132 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 43 1
Microsoft Windows Server 2012 202 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 60 1
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 27 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3445 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2103 1
GZIP - GNU Zip 31 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 55 1
Intel Core 6 10 1
Афиногенов Иван 1 1
Baek Jeeho - Баик Джихо 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158736 5
Германия - Бавария - Аугсбург 19 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18391 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53612 1
Китай - Тайвань 4151 1
Украина 7820 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1183 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15291 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17462 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3715 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5979 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2976 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4343 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6392 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26084 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 111 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
