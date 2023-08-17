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Россия СЗФО Калининградская область Гусевский район Гусев

Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев


17.08.2023 В Калининградской области стартовало производство первых российских медиахабов «Селигер» 3

28.06.2023 Гигантский шаг вперед. В России впервые построят завод, производящий смартфоны под заказ 1

06.06.2023 GS Group и НПК «Вирона» объявляют о сотрудничестве в области производства светотехнической продукции 1

28.03.2023 GS Group начала производить 10-кристальные светодиоды типоразмера 5050 1

02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 1

16.01.2023 GS Group и «Лед-эффект» объявили о партнерстве в области производства энергоэффективного освещения 2

09.12.2022 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом поселки на юго-востоке Калининградской области 1

15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1

27.10.2022 Отсрочка для ИТ-специалистов: что важно знать 1

18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 1

05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1

02.08.2022 GS Group выпустила новую цифровую 4К-приставку с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 1

01.08.2022 «Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA 1

29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей? 1

25.07.2022 Хакер рассказал в мемуарах, как он обходил спам-фильтры Mail.ru 1

01.07.2022 Из России бежал гарант безопасности платежей, с чьим уходом связывали «банковский апокалипсис» 1

28.06.2022 Светодиоды GS LED получили трехлетнюю прописку в Реестре российской промышленной продукции 1

13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1

09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group 1

09.02.2022 Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской 1

02.12.2021 Устройства «Катюша» получили российские SSD 1

23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1

28.10.2021 GS Group запустила крупносерийное производство интегральных микросхем для приборов учета электроэнергии 1

18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1

12.07.2021 «Яндекс» готов платить СМИ за новости 1

21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 1

04.06.2021 МТС и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры региона 1

03.06.2021 Правительство Воронежской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1

22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 1

02.03.2021 Холдинг GS Group заключил контракт на локализацию телевизионных приставок 2

19.01.2021 GS Group выпустит первый отечественный медиасервер с продвинутыми возможностями 1

12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 1

22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1

25.11.2020 GS Group запустит масштабное производство светодиодов в России 1

20.11.2020 Новый контакт-центр ВТБ сможет ежемесячно принимать более миллиона обращений клиентов 1

10.09.2020 «Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков 1

10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 1

27.07.2020 Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор» 1

22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества 1

13.07.2020 В России появился первый отечественный SSD-накопитель 1


Публикаций - 117, упоминаний - 124

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 234 43
GS Group - Технополис GS Гусев 53 39
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 35 20
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 38 16
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 166 13
7342 10
Microsoft Corporation 23868 9
Google LLC 11109 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 8
Webmoney 501 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 7
Intel Corporation 11750 7
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 26 7
Samsung Electronics 9874 6
Триколор - Национальная спутниковая компания 280 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 5
IBM - International Business Machines Corp 9206 5
Пранкор 8 5
Directum - Директум 920 5
Meta Platforms - Facebook 4296 5
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 33 5
Yandex - Яндекс 6139 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 5
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 2 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 391 5
БАРС Груп 516 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 4
Восход ФГБУ НИИ 580 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 4
Apple Inc 11211 4
Diasoft - Диасофт 648 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 498 3
Oracle Corporation 6389 3
SAP SE 4898 3
Dell EMC 4946 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 501 3
Газинформсервис - ГИС 106 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 580 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 648 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 13
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 12
Assist - Ассист 205 10
РЖД - Российские железные дороги 1705 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 8
Альфа-Банк 1550 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 4
Интеррос - Росбанк АКБ 551 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 3
НСПК - Национальная система платежных карт 327 3
Связной ГК 1340 3
ВТБ - ВТБ24 608 3
Почта России ПАО 1939 3
ГПБ - Газпромбанк 974 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 569 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 2
Ренессанс Страхование 113 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 12 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 12 2
Роснефть НК - нефтяная компания 471 2
Visa International 1840 2
ЦентроКредит АКБ 13 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
Русагро Группа Компаний 223 1
Yamaha - Ямаха 102 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 1
Евросеть 1397 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 176 1
Открытие ФК - Бинбанк 193 1
Первый Инвестиционный Банк 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 15
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 272 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 10
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 47 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 7
Президент Российской Федерации 3373 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 153 3
Верховный суд Российской Федерации 707 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 3
Правительство Москвы 1871 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 500 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 213 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 66 2
Федеральное казначейство России 1592 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 249 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 61 2
Единая Россия - Политическая партия 263 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 1 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 21 1
4CIO 743 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 20 1
ASF - Apache Software Foundation 83 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 2 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 7 1
ФКР - Федерация космонавтики России 1 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 61 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 92 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 21 1
Linux Foundation 168 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 25
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Microsoft Windows 2000 940 11
Crutop 11 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 8
Rx-Promotion 12 7
Spamit 14 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 53 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 38 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 414 5
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 229 5
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 5
GS Group - GS LED светодиоды 5 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 987 4
Google Android 12999 4
Apple iOS 6908 4
Microsoft Windows 14705 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 3
Spamdot.biz 7 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 3
Samsung DRE 3 3
Mozilla Firefox - браузер 1798 3
Google Chrome - браузер 1444 3
НКТ - Р7-Офис 187 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 839 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 122 3
Rx-Partners Affilate Programm 4 3
Age of Kings 3459 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 276 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 833 3
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 3
Linux OS 8523 3
Microsoft Skype 1973 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 79 3
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 1911 2
InfoTeCS - ViPNet Client 76 2
VK - Mail.Ru Почта 217 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 396 2
VK - Mail.Ru myTarget 143 2
Новые облачные технологии - МойОфис 585 2
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Гусев Игорь 19 13
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Krebs Brian - Кребс Брайан 53 8
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Путин Владимир 2834 6
Артимовичи (братья) 22 6
Пермяков Максим 29 5
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