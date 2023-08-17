Индексная книга CNews*
Россия СЗФО Калининградская область Гусевский район Гусев
Публикаций - 117, упоминаний - 124
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Врублевский Павел 94 13
|Гусев Игорь 19 13
|Гусев Александр 31 12
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 8
|Артимович Игорь 29 8
|Боярков Федор 10 7
|Безруков Андрей 28 7
|Гусев Дмитрий 63 6
|Путин Владимир 2834 6
|Артимовичи (братья) 22 6
|Пермяков Максим 29 5
|Михайлов Сергей 45 5
|Чаркин Евгений 253 5
|Гусев Михаил 13 5
|Гусев Владимир 17 5
|Артимович Дмитрий 36 4
|Гусев Алексей 14 4
|Бойко Елена 152 4
|Сотин Денис 182 4
|Дадинский Сергей 11 4
|Елистратов Николай 89 4
|Кабаенков Юрий 4 4
|Масленников Евгений 10 4
|Гусев Кирилл 7 4
|Ступин Дмитрий 5 4
|Мальцев Станислав 6 4
|Свинцов Андрей 40 3
|Меньшов Кирилл 100 3
|Богачев Игорь 178 3
|Шадаев Максут 747 3
|Эльянов Михаил 14 3
|Нечовод Дмитрий 4 3
|Гусев Сергей 34 3
|Нестеров Алексей 95 3
|Иванов Сергей 369 3
|Ельцин Борис. 81 3
|Ермолаев Артем 361 3
|Алиханов Антон 12 3
|Ткаченко Андрей 20 3
|Евраев Михаил 246 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.