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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Калининградская область Гусевский район Гусев

Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев

СОБЫТИЯ


03.08.2026 На заводе ЦТС выпустили тридцатимиллионную ТВ-приставку 1
03.07.2026 Новый уровень импортонезависимости. В России появилось крупномасштабное производство печатных плат для принтеров 2
22.06.2026 Российские власти передумали запрещать иностранные нейросети. Бизнес не заставят мигрировать на отечественный ИИ 1
28.05.2026 Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews 1
07.04.2026 В законопроекте об ИИ усилили обязанности и ответственность владельцев онлайн-сервисов за его противоправное использование 1
05.03.2026 В Россию перенесли из Китая производство ТВ-приставок. Выпущена первая партия 2
24.12.2025 Китай больше не нужен. В России началось массовое производство популярной отечественной ТВ-приставки 1
24.12.2025 «Ростелеком» переносит сборку ТВ-приставок в Россию 1
10.11.2025 Разработчик процессоров Baikal остановил корпусирование чипов в России. Не хватает компонентов 1
26.09.2025 В трех административных центрах Калининградской области прокачали связь 1
14.04.2025 DDR от GS Nanotech внесена в реестр Минпромторга 1
31.03.2025 В России освоили производство сложных для сборки средних серверных плат 1
25.03.2025 В России запущено мощное производство, выпускающее ноутбук каждые 2,5 минуты 1
21.02.2025 Российских заводов по выпуску смартфонов стало слишком много, а российских смартфонов по-прежнему слишком мало. Спрос на них тоже невелик. Опрос 1
17.01.2025 На российском портале «Госуслуг» появится «тревожная кнопка» 1
25.12.2024 Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год 1
08.11.2024 В Гусеве произвели первые отечественные светодиоды с ультратеплым светом 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
01.10.2024 Один гаджет в минуту: в GS Group собрали 10 000 реестровых смартфонов Fplus 1
19.08.2024 «Байкал Сервис» усилил безопасность личного кабинета 1
25.07.2024 МТС присоединила к сети 15 малых населённых пунктов в Калининградской области 1
05.07.2024 Ученые УрФУ разработают межсетевой экран 1
01.07.2024 В России успешно прошло корпусирование опытной партии микросхем по редкой мало освоенной технологии 1
24.06.2024 Сергей Пластинин, GS Nanotech: Завод будет генерировать выручку 5 млрд руб. 1
06.06.2024 Tele2 инвестирует более 1 млрд рублей в цифровизацию Воронежской области 1
05.06.2024 Merlion – официальный дистрибьютор Sofinet 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
14.03.2024 В России готовится к запуску сборка материнских плат с помощью искусственного интеллекта 1
11.03.2024 Более 100 модификаций устройств внес в реестр отечественной продукции GS Group за 2023 год 1
01.03.2024 В России построено новое мощное производство оперативной памяти, SSD и материнских плат. Тысячи единиц в месяц, десятки тысяч в год 3
21.02.2024 «Мосинжпроект» запустил цифровую платформу для работы с контрагентами на градостроительных проектах столицы 1
15.01.2024 Воронежская область будет развивать ИИ-технологии с помощью Сбербанка 1
30.11.2023 HR-менеджмент в эпоху цифровых технологий: разработчик специализированного ПО смотрит в будущее 1
09.10.2023 Какие средства ИБ должны обязательно быть в организации 1
17.08.2023 В Калининградской области стартовало производство первых российских медиахабов «Селигер» 3
28.06.2023 Гигантский шаг вперед. В России впервые построят завод, производящий смартфоны под заказ 1
06.06.2023 GS Group и НПК «Вирона» объявляют о сотрудничестве в области производства светотехнической продукции 1
28.03.2023 GS Group начала производить 10-кристальные светодиоды типоразмера 5050 1
02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 1
16.01.2023 GS Group и «Лед-эффект» объявили о партнерстве в области производства энергоэффективного освещения 2

Публикаций - 152, упоминаний - 170

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 59
GS Group - Технополис GS Гусев 74 49
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 33
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 66 20
Ростелеком 10948 14
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 13
9594 12
Intel Corporation 12811 10
Microsoft Corporation 25775 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 9
Google LLC 12688 8
Webmoney - Вебмани.Ру 547 8
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 7
Samsung Electronics 11064 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 7
Yandex - Яндекс 9216 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 6
Пранкор 10 5
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 30 5
SAP SE 5601 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Apple Inc 13154 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 5
Directum - Директум 1268 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Oracle Corporation 7074 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
БАРС Груп 579 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Assist - Ассист 218 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Альфа-Банк 1979 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Связной ГК 1401 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 2
ЦентроКредит АКБ 20 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Visa International 1993 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Связной Банк 113 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 1
Группа Самолет 106 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 7 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правительство Челябинской области 78 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
Гимназический союз России 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 18
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 16
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 15
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 13
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 11
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Crutop 11 9
Spamit 14 7
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 7
Rx-Promotion 12 7
SpamDot 11 6
GS Group - GS LED светодиоды 12 6
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 5
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 4
Google Android 15243 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
DEPO Computers - DP - серия материнских плат 3 3
Rx-Partners Affilate Programm 4 3
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 3
Samsung DRE 3 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Microsoft Office 4170 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
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