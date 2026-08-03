Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Калининградская область Гусевский район Гусев
СОБЫТИЯ
Публикаций - 152, упоминаний - 170
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Александр 46 14
|Гусев Игорь 19 13
|Врублевский Павел 105 13
|Боярков Федор 26 10
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 9
|Артимович Игорь 31 8
|Гусев Михаил 27 8
|Фомичев Дмитрий 27 7
|Путин Владимир 3454 7
|Гусев Дмитрий 92 7
|Безруков Андрей 33 7
|Гусев Владимир 26 6
|Артимовичи (братья) 23 6
|Пермяков Максим 31 5
|Кабаенков Юрий 5 5
|Михайлов Сергей 58 5
|Артимович Дмитрий 45 5
|Мальцев Станислав 6 4
|Ткаченко Андрей 25 4
|Гусев Алексей 19 4
|Дадинский Сергей 11 4
|Гусев Кирилл 7 4
|Чаркин Евгений 317 4
|Бойко Елена 152 4
|Сотин Денис 216 4
|Елистратов Николай 90 4
|Ступин Дмитрий 5 4
|Масленников Евгений 10 4
|Гусев Сергей 44 4
|Покровский Иван 136 3
|Ельцин Борис. 99 3
|Бетсис Павел 101 3
|Марич Игорь 18 3
|Эльянов Михаил 14 3
|Хлевтова Анна 42 3
|Нестеров Алексей 175 3
|Богачев Игорь 183 3
|Иванов Сергей 405 3
|Евраев Михаил 266 3
|Меньшов Кирилл 139 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.