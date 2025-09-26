Разделы

В трех административных центрах Калининградской области прокачали связь

Цифровая экосистема МТС сообщает об обновлении сети высокоскоростного интернета в Правдинске, Гусеве и Черняховске. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило увеличить скорость передачи данных в трех районных центрах Калининградской области в среднем на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели работы по модернизации телеком-оборудования на базовых станциях в Правдинске, Гусеве и Черняховске. Перераспределение частот, которые раньше использовались для стандарта 3G, на современный 4G, позволило равномерно распределить нагрузку на телеком-инфраструктуру, чтобы обеспечивать стабильную голосовую связь и передачу данных, когда к сети одновременно подключается большое число абонентов.

«С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на телеком-инфраструктуру и модернизируем оборудование, как только видим в этом необходимость, чтобы абонентам было «просторно» в сети. В условиях стремительного роста востребованности цифровых сервисов высокоскоростной мобильный интернет обеспечивает комфорт жителей региона и открывает дополнительные возможности для бизнеса», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

