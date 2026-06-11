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Россия СЗФО Калининградская область Правдинск

Россия - СЗФО - Калининградская область - Правдинск

СОБЫТИЯ


11.06.2026 Отечественные базовые станции вышли в эфир еще в шести районах Калининградской области 1
14.10.2025 В усадьбу, где любил отдыхать Кант, пришли новые скорости мобильного интернета 2
26.09.2025 В трех административных центрах Калининградской области прокачали связь 1
21.05.2025 В Правдинске и Железнодорожном ускорили мобильный интернет 2
18.04.2024 «МегаФон» улучшил покрытие в Калининградской области 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
14.03.2016 «Инфосистемы Джет» поддерживают рабочие места пользователей в группе «Черкизово» 1
16.11.2011 МТС построила 500 км магистральных сетей в Калининградской области 1
23.10.2006 «Северо-Западный Телеком» начал предоставление универсальной услуги в Калининградской области 2
03.03.2003 "МегаФон" расширил зону покрытия в Москве и Подмосковье 1
18.01.2001 "Нижегородская Сотовая Связь" установила новые базовые станции и модернизовала существующие 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15444 6
МегаФон 10528 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 151 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1373 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1052 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 129 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 1
МегаФон - Мобиком 230 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 366 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 131 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9278 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22650 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26048 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9939 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29492 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60588 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7522 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4297 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 844 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2256 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17748 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4961 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8638 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1737 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9135 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9742 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1419 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32972 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2617 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3551 1
УУС - Универсальные услуги связи 329 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1006 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5323 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1405 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 705 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6793 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4510 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 753 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 262 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2281 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 467 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15769 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12000 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11421 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1669 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3579 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 338 1
Суслов Игорь 3 1
Орловский Виктор 405 1
Беляев Владислав 103 1
Панченко Юрий 6 1
Бобиков Дмитрий 34 1
Хлевтова Анна 40 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1455 6
Россия - СЗФО - Калининградская область - Багратионовск 12 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3534 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2251 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1646 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 173 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 91 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 104 2
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 41 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 60 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Мамоново 11 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 56 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рогачево 5 1
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 48 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 31 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 33 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Сергач 8 1
Москва - ЮВАО - Люблино 40 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Черняховск 34 1
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Москва - Садовое кольцо 118 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15768 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7351 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1462 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3098 2
Черкизон - Черкизовский рынок 176 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10121 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5488 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6944 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10766 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33190 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1823 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2675 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1261 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 629 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1883 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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