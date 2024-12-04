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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Нижегородская область Саров

Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров

СОБЫТИЯ


04.12.2024 Российский центр создания альтернативной электроники будет стоить 27 миллиардов

ы на фотонику Как выяснил CNews, на строительство Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове Нижегородской области в 2024-2027 гг. потребуется 27 млрд руб. Об этом в ходе презента
14.03.2024 МТС расширила территорию покрытия LTE в Сарове

МТС сообщила об увеличении территории покрытия и емкости мобильного интернета в Сарове. В результате проведенных работ зона покрытия LTE-сети МТС увеличилась для почти 100 т
09.02.2018 ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере

иткоинов в СаровеДва российских инженера, которые являются сотрудниками закрытого ядерного центра в Сарове, Нижегородская область, были задержаны Федеральной службой безопасности (ФСБ) за попыт
02.12.2015 «Арсиэнтек» стал резидентом технопарка «Саров»

Компания «Арсиэнтек», разработчик ИТ-решений для бизнеса, стала резидентом технопарка «Саров». Об этом CNews сообщили в «Арсиэнтек». Как ожидается, это позволит компании укрепить д
01.12.2015 ТТК предоставил услуги связи РТРС в Сарове

иовещательная сеть» (РТРС) «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» (НОРТПЦ) в Сарове Нижегородской области. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» ком
08.06.2015 МТС запустила сеть 4G в Сарове

других. «Активное развитие телекоммуникационной инфраструктуры и запуск инновационных технологий в Сарове оказывает позитивное влияние на качество жизни жителей города, повышает доступность эл
06.08.2013 ТТК предоставил доступ в интернет Российскому федеральному ядерному центру в Сарове

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики» (РФЯЦ ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. В рамках договора, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, предоставит РФЯЦ ВНИИЭФ в 2013
28.12.2011 «Роснано» и «Росатом» приобрели по 25% акций технопарка «Саров»

АФК «Система» объявила о вхождении государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано» в уставный капитал технопарка «Саров» путем выкупа дополнительного выпуска акций. В частности, госкорпорация «Росатом» (через «Технопарк Технология») и ФИОП «Роснано» приобрели по 25%+1 акция технопарка «Саров», запла
27.10.2011 На базе технопарка «Саров» создадут научно-производственный кластер

яющий интересы «Роснано», в рамках международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech-2011 подписали соглашение о совместной реализации проекта научно-производственного кластера на базе технопарка «Саров». Целью создания кластера является реализация значимых инновационных инициатив «Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментал
23.09.2011 ТТК вышел на рынок ШПД в Сарове

кие сети связи ТТК строятся на базе технологии FTTB (Fiber To The Building – «оптика до здания»), что гарантирует абонентам надежность и высокую скорость передачи данных. В перспективе на базе сети в Сарове мы планируем оказывать жителям города услуги телевидения и телефонной связи, – прокомментировал генеральный директор «ТТК-Нижний Новгород» Михаил Иванов. – Предприятиям малого и среднего
21.12.2010 «МегаФон» запустил сеть 3G в Сарове

«МегаФон» запустил сеть 3G на территории Федерального ядерного центра России – города Сарова. В настоящее время полноценную работу сети третьего поколения в Сарове обеспечивает семь базовых станций. В следующем году их число увеличится до десяти. Уже сегодня жители города могут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 7,2 Мбит/с. В 2011

03.08.2010 «Синтерра» обеспечит предприятие Росатома в Сарове доступом в интернет

Синтерра» объявил о заключении соглашения с ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (входит в госкорпорацию «Росатом») в Сарове о предоставлении безлимитного широкополосного доступа в интернет. Согласно договору, гарантированная скорость предоставляемого для ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ подключения составляет 100 Мбит/с; сро
25.05.2010 В Сарове открылась конференция "Человек и электромагнитные поля"

25 мая 2010 года в Сарове, в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) открылась III Международная конференция "Человек и элек
28.04.2010 В Сарове проходит школа по лазерным технологиям

26-29 апреля 2010 года в Доме ученых ВНИИЭФ в г. Саров работает IV Всероссийская школа для студентов и молодых специалистов по лазерной физике
26.04.2010 В Сарове прошла конференция по физике высоких плотностей энергий

Как сообщает пресс-служба ВНИИЭФ, 23 апреля 2010 года в Сарове завершила работу международная научная конференция XII "Харитоновские чтения". Конференция "Харитоновские чтения" является главным научным форумом Российского федерального ядерного центр
21.04.2010 В Сарове открылась Международная конференция по физике высоких плотностей энергии

20 апреля 2010 года в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) открылась Международная научная конференция по проблемам физики высоких плотностей энергии XII "Харитоновские чтения". В конференции принимают участие более 300 представителей из 18-ти н
14.04.2010 Сергей Иванов предложил более активно использовать суперкомпьютер в Сарове для коммерческих услуг

ков и предпринимателей»). По его словам, в России существует один суперкомпьютер, и он расположен в Сарове. Он пояснил, что другие супермощные компьютеры в РФ, которые также называют суперкомпь
08.04.2010 «Скай Линк» запустил сеть 3G в городе Саров

я действия сети включает город и ближайшие пригороды. «Скай Линк» стал первым оператором услуг 3G в Сарове. Город, который имеет стратегическое значение для страны, до сих пор был лишен 3G-инте
26.02.2010 В Сарове открылись Х Харитоновские чтения

25 февраля 2010 года в Доме учёных РФЯЦ-ВНИИЭФ в г. Саров открылись X Школьные Харитоновские чтения. Тема чтений в 2010 году - «Великие открытия». «На Х Харитоновские чтения поступило в шесть раз больше заявок, чем на первые. Больше ребят приобщ
12.10.2009 В Сарове завершился семинар "Супервычисления и математическое моделирование"

9 октября в Сарове завершился XI международный семинар "Супервычисления и математическое моделирование", организованный Институтом теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ. В его работе приняли уч
06.10.2009 В Сарове проводится семинар по суперкомпьютерным вычислениям

5 октября 2009 года в Доме ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ в городе Саров открылся XI Международный семинар "Супервычисления и математическое моделирование", посвященный 80-летию со дня рождения И.Д. Софронова. Церемония открытия началась с демонстрации фильма,
02.10.2009 В Сарове ученые обсудят вопросы супервычислений и математического моделирования

5-9 октября во ВНИИЭФ (г.Саров) пройдет XI международный семинар "Супервычисления и математическое моделирование", посвященный 80-летию со дня рождения И.Д.Софронова. Иван Денисович Софронов внес значительный вклад в р
23.06.2009 РАН и первое испытание отечественного ЯО: симпозиум в Сарове

ня 2009 года Координационный совет РАН по техническим наукам совместно с Отделением энергетики, машиностроения, механики и процессов управления и Отделением физических наук РАН проводит во ВНИИЭФ (г. Саров) симпозиум «Российская академия наук и первое испытание отечественного ядерного оружия». В работе Симпозиума примут участие представители государственных органов власти, Минобороны РФ, Го
30.09.2008 В Сарове открылся семинар по супервычислителям

Как сообщает пресс-служба Росатома, 29 сентября в г. Саров Нижегородской области проходит десятый, юбилейный международный семинар "Супервычисления и математическое моделирование". Данный семинар выделяется среди других широтой охвата вопросов по
02.10.2007 В Сарове появится новая радиотелевизионная передающая станция

ещательная сеть» подписали государственный контракт, в соответствии с которым ГСПИ РТВ принял на себя обязательства по разработке рабочей документации новой радиотелевизионной передающей станции в г. Саров. Саров находится на юге Нижегородской области на территории Мордовского государственного заповедника. Город был основан на месте обители почитаемого христианского святого старца Се
14.09.2007 Саров: администрация выложила в Сеть секретные данные

ба администрации города, центра ядерных исследований, по ошибке выпустила отчет о секретной встрече с командиром подлодки. В тексте была описана встреча и подробности, сообщенные командиром подлодки «Саров» - капитаном первого ранга Сергеем Крошкиным, пишет Telegraph.co.uk. Так, весь мир узнал некоторые тактико-технические характеристики новой подводной лодки, в том числе ее водоизмещение –
07.09.2006 В Сарове проходит международная конференция "Ядро-2006"

дачам фундаментальной науки. В 1996 и 2001 годах ВНИИЭФ был организатором аналогичных конференций в Сарове.
07.09.2006 В Сарове проходит международная конференция "Ядро-2006"

дачам фундаментальной науки. В 1996 и 2001 годах ВНИИЭФ был организатором аналогичных конференций в Сарове.

Публикаций - 176, упоминаний - 198

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 11
МегаФон 10742 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 25 9
Т-Платформы - T-Platforms 412 9
Microsoft Corporation 25775 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 4
Ростелеком 10948 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Oracle Corporation 7074 4
Google LLC 12688 3
Nvidia Corp 4002 3
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 3
Samsung Electronics 11064 3
X Corp - Twitter 2938 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
9594 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Lenovo Motorola 3566 3
Dassault Systemes 235 2
5nine Software 11 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 2
МегаФон Центральный филиал 92 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 2
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 2
ССТ - Саровские суперкомпьютерные технологии 3 2
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 2
УниПро - UniPro - Новосибирский центр информационных технологий 5 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 6
Intel Capital 148 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Телефон.Ру 92 2
НОКОД ГБУЗ НО - Нижегородский областной клинический онкологический диспансер 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
eBay Inc 1640 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
LEGO 260 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Starbucks 91 1
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 11 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Транснефть - Диаскан ЦТД/НТЦ - Центр технической диагностики 4 1
Транснефть Балтика 4 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 62
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
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Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
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Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 34
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 12
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
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