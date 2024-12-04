Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров

Российский центр создания альтернативной электроники будет стоить 27 миллиардов ы на фотонику Как выяснил CNews, на строительство Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове Нижегородской области в 2024-2027 гг. потребуется 27 млрд руб. Об этом в ходе презента

МТС расширила территорию покрытия LTE в Сарове МТС сообщила об увеличении территории покрытия и емкости мобильного интернета в Сарове. В результате проведенных работ зона покрытия LTE-сети МТС увеличилась для почти 100 т

ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере иткоинов в СаровеДва российских инженера, которые являются сотрудниками закрытого ядерного центра в Сарове, Нижегородская область, были задержаны Федеральной службой безопасности (ФСБ) за попыт

«Арсиэнтек» стал резидентом технопарка «Саров» Компания «Арсиэнтек», разработчик ИТ-решений для бизнеса, стала резидентом технопарка «Саров». Об этом CNews сообщили в «Арсиэнтек». Как ожидается, это позволит компании укрепить д

ТТК предоставил услуги связи РТРС в Сарове иовещательная сеть» (РТРС) «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» (НОРТПЦ) в Сарове Нижегородской области. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» ком

МТС запустила сеть 4G в Сарове других. «Активное развитие телекоммуникационной инфраструктуры и запуск инновационных технологий в Сарове оказывает позитивное влияние на качество жизни жителей города, повышает доступность эл

ТТК предоставил доступ в интернет Российскому федеральному ядерному центру в Сарове Компания ТТК сообщила о предоставлении услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики» (РФЯЦ ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. В рамках договора, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, предоставит РФЯЦ ВНИИЭФ в 2013

«Роснано» и «Росатом» приобрели по 25% акций технопарка «Саров» АФК «Система» объявила о вхождении государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано» в уставный капитал технопарка «Саров» путем выкупа дополнительного выпуска акций. В частности, госкорпорация «Росатом» (через «Технопарк Технология») и ФИОП «Роснано» приобрели по 25%+1 акция технопарка «Саров», запла

На базе технопарка «Саров» создадут научно-производственный кластер яющий интересы «Роснано», в рамках международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech-2011 подписали соглашение о совместной реализации проекта научно-производственного кластера на базе технопарка «Саров». Целью создания кластера является реализация значимых инновационных инициатив «Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментал

ТТК вышел на рынок ШПД в Сарове кие сети связи ТТК строятся на базе технологии FTTB (Fiber To The Building – «оптика до здания»), что гарантирует абонентам надежность и высокую скорость передачи данных. В перспективе на базе сети в Сарове мы планируем оказывать жителям города услуги телевидения и телефонной связи, – прокомментировал генеральный директор «ТТК-Нижний Новгород» Михаил Иванов. – Предприятиям малого и среднего

«МегаФон» запустил сеть 3G в Сарове «МегаФон» запустил сеть 3G на территории Федерального ядерного центра России – города Сарова. В настоящее время полноценную работу сети третьего поколения в Сарове обеспечивает семь базовых станций. В следующем году их число увеличится до десяти. Уже сегодня жители города могут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 7,2 Мбит/с. В 2011

«Синтерра» обеспечит предприятие Росатома в Сарове доступом в интернет Синтерра» объявил о заключении соглашения с ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (входит в госкорпорацию «Росатом») в Сарове о предоставлении безлимитного широкополосного доступа в интернет. Согласно договору, гарантированная скорость предоставляемого для ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ подключения составляет 100 Мбит/с; сро

В Сарове открылась конференция "Человек и электромагнитные поля" 25 мая 2010 года в Сарове, в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) открылась III Международная конференция "Человек и элек

В Сарове проходит школа по лазерным технологиям 26-29 апреля 2010 года в Доме ученых ВНИИЭФ в г. Саров работает IV Всероссийская школа для студентов и молодых специалистов по лазерной физике

В Сарове прошла конференция по физике высоких плотностей энергий Как сообщает пресс-служба ВНИИЭФ, 23 апреля 2010 года в Сарове завершила работу международная научная конференция XII "Харитоновские чтения". Конференция "Харитоновские чтения" является главным научным форумом Российского федерального ядерного центр

В Сарове открылась Международная конференция по физике высоких плотностей энергии 20 апреля 2010 года в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) открылась Международная научная конференция по проблемам физики высоких плотностей энергии XII "Харитоновские чтения". В конференции принимают участие более 300 представителей из 18-ти н

Сергей Иванов предложил более активно использовать суперкомпьютер в Сарове для коммерческих услуг ков и предпринимателей»). По его словам, в России существует один суперкомпьютер, и он расположен в Сарове. Он пояснил, что другие супермощные компьютеры в РФ, которые также называют суперкомпь

«Скай Линк» запустил сеть 3G в городе Саров я действия сети включает город и ближайшие пригороды. «Скай Линк» стал первым оператором услуг 3G в Сарове. Город, который имеет стратегическое значение для страны, до сих пор был лишен 3G-инте

В Сарове открылись Х Харитоновские чтения 25 февраля 2010 года в Доме учёных РФЯЦ-ВНИИЭФ в г. Саров открылись X Школьные Харитоновские чтения. Тема чтений в 2010 году - «Великие открытия». «На Х Харитоновские чтения поступило в шесть раз больше заявок, чем на первые. Больше ребят приобщ

В Сарове завершился семинар "Супервычисления и математическое моделирование" 9 октября в Сарове завершился XI международный семинар "Супервычисления и математическое моделирование", организованный Институтом теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ. В его работе приняли уч

В Сарове проводится семинар по суперкомпьютерным вычислениям 5 октября 2009 года в Доме ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ в городе Саров открылся XI Международный семинар "Супервычисления и математическое моделирование", посвященный 80-летию со дня рождения И.Д. Софронова. Церемония открытия началась с демонстрации фильма,

В Сарове ученые обсудят вопросы супервычислений и математического моделирования 5-9 октября во ВНИИЭФ (г.Саров) пройдет XI международный семинар "Супервычисления и математическое моделирование", посвященный 80-летию со дня рождения И.Д.Софронова. Иван Денисович Софронов внес значительный вклад в р

РАН и первое испытание отечественного ЯО: симпозиум в Сарове ня 2009 года Координационный совет РАН по техническим наукам совместно с Отделением энергетики, машиностроения, механики и процессов управления и Отделением физических наук РАН проводит во ВНИИЭФ (г. Саров) симпозиум «Российская академия наук и первое испытание отечественного ядерного оружия». В работе Симпозиума примут участие представители государственных органов власти, Минобороны РФ, Го

В Сарове открылся семинар по супервычислителям Как сообщает пресс-служба Росатома, 29 сентября в г. Саров Нижегородской области проходит десятый, юбилейный международный семинар "Супервычисления и математическое моделирование". Данный семинар выделяется среди других широтой охвата вопросов по

В Сарове появится новая радиотелевизионная передающая станция ещательная сеть» подписали государственный контракт, в соответствии с которым ГСПИ РТВ принял на себя обязательства по разработке рабочей документации новой радиотелевизионной передающей станции в г. Саров. Саров находится на юге Нижегородской области на территории Мордовского государственного заповедника. Город был основан на месте обители почитаемого христианского святого старца Се

Саров: администрация выложила в Сеть секретные данные ба администрации города, центра ядерных исследований, по ошибке выпустила отчет о секретной встрече с командиром подлодки. В тексте была описана встреча и подробности, сообщенные командиром подлодки «Саров» - капитаном первого ранга Сергеем Крошкиным, пишет Telegraph.co.uk. Так, весь мир узнал некоторые тактико-технические характеристики новой подводной лодки, в том числе ее водоизмещение –

В Сарове проходит международная конференция "Ядро-2006" дачам фундаментальной науки. В 1996 и 2001 годах ВНИИЭФ был организатором аналогичных конференций в Сарове.