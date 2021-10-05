Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Нижегородская область
Саров
Публикаций - 95, упоминаний - 132
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абрамов Сергей 57 4
|Медведев Дмитрий 1459 4
|Сухотина Ксения 6 3
|Иванов Михаил 64 3
|Никифоров Николай 1127 3
|Путин Владимир 1877 3
|Пучков Антон 32 3
|Бобиков Дмитрий 14 3
|Теверовский Александр 12 2
|Иванов Сергей 197 2
|Чернышов Михаил 32 2
|Абакумов Евгений 104 2
|Греф Герман 218 2
|Рушайло Владимир 1 1
|Багдасарян Дмитрий 22 1
|Куликов Дмитрий 9 1
|Казаков Владимир 2 1
|Зыков Олег 13 1
|Бетелин Владимир 6 1
|Комарова Наталья 4 1
|Федорова Олеся 60 1
|Кривошеев Олег 2 1
|Байков Денис 1 1
|Забудько Лев 3 1
|Dovey Max - Довей Макс 1 1
|Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Зайцев Владимир 38 1
|Мардер Наум 100 1
|Сафонов Алексей 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Лагода Георгий 53 1
|Кузнецов Александр 76 1
|Новиков Евгений 39 1
|Орловский Виктор 232 1
|Солонин Сергей 82 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Миньковский Михаил 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru