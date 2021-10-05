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Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров


05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 1
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах 2
20.08.2020 Участники «Цифрового прорыва» создадут интеллектуальный сервис для цифрового обучения сотрудников «Росатома» 1
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город» 2
20.07.2020 «Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО 1
23.12.2019 «Росатом» запустил новый цифровой продукт «Логос тепло» 1
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей 2
25.10.2019 Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
11.07.2019 Росатом представил комплексное решение для «умных городов» 1
15.03.2019 «Росатом» представил платформу «Умный город» 3
03.10.2018 Росатом научит всех строить «умные города» 3
17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты 1
09.02.2018 ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 4
27.10.2017 «АйПиМатика» внедрила систему конференц-видеосвязи Yealink в школах «РосаАтома» 1
26.05.2017 «Мегафон» продолжает развитие LTE в Нижегородском регионе 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
03.03.2017 Создатели атомной бомбы вместе с Postgres Professional выпустили СУБД для работы с гостайной 1
15.12.2016 Россияне вывели на рынок «суперкомпьютер как услугу» 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
07.09.2016 Tele2 запустил сеть 4G в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
24.06.2016 Tele2 завершила модернизацию объединенной сети в Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
28.03.2016 МТС улучшила качество связи в Нижегородской области 1
24.03.2016 В Минкомсвязи обсудили меры поддержки российского инженерного ПО 1
25.01.2016 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к интернету 57 тыс. жителей малых городов 1
02.12.2015 «Арсиэнтек» стал резидентом технопарка «Саров» 1
01.12.2015 ТТК предоставил услуги связи РТРС в Сарове 5
13.11.2015 Государство потратило 4,9 млрд на неиспользуемые суперЭВМ 1
02.11.2015 «ТТК-Нижний Новгород» увеличил количество абонентов ШПД на 6% 1
10.09.2015 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение для единого дня голосования в четырех регионах РФ 1
16.06.2015 МТС переводит Нижегородскую область на «цифру» 1
08.06.2015 МТС запустила сеть 4G в Сарове 4
08.06.2015 РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D для применения в собственных программных продуктах 2
20.01.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2014 г. 1

Публикаций - 95, упоминаний - 132

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 10
Intel Corporation 4546 8
АФК Система ПАО 1148 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 6
IBM 3892 5
AMD - Advanced Micro Devices 1826 5
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 5
Т-Платформы 283 5
Oracle Corporation 3602 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 4
Twitter 2208 3
Nvidia Corp 2170 3
Google LLC 7931 3
Microsoft Corporation 12409 3
Parallels Holdings 475 2
Samsung Electronics 6088 2
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 47 2
Nokia Corporation 2699 2
Ситроникс - Sitronics 654 2
МегаФон Центральный филиал 62 2
VMware 1863 2
Ростех - Ростехнологии 2238 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 2
5nine Software 11 2
VK - Mail.ru Group 2568 2
Sony Ericsson 554 2
Скай Линк - Skylink 650 1
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 58 1
Шахты 41 1
Nokia Networks 55 1
Dassault Systemes 150 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 205 1
Аскон - Ascon 193 1
1С-Рарус 563 1
Nokia Siemens Networks 196 1
Золотая Корона 287 1
Google DeepMind 15 1
OpenText 164 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 257 2
Телефон.Ру 73 2
Сухой - Авиационный холдинг 67 2
LinkedIn 541 2
eBay Inc 642 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 62 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
Почта России ПАО 1631 2
ВТБ Банк Москвы 388 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 12 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Ингушэнерго 6 1
ЕвроСибЭнерго 10 1
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 12 1
Транснефть-Балтика 2 1
Транснефть-Диаскан 1 1
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 1
Фонд информационной демократии 27 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Связьтранснефть 15 1
Starbucks - Старбакс 48 1
Транснефть 161 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Россети ПАО 169 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Евросеть 1062 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 127 1
Qiwi 783 1
Связной ГК 935 1
Газпром ПАО 552 1
HeadHunter Group - HH Group 356 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 7
Совет Министров Республики Крым 10 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 4
Правительство РФ 2264 4
Роснано 456 3
Администрация Президента РФ 277 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 160 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 32 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 2
Президент Российской Федерации 1460 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 317 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 272 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 111 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 71 1
Правительство Сахалинской области 19 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 47 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 76 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 129 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 74 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 72 1
Правительство Нижегородской области 31 1
Саровский городской суд Нижегородской области 1 1
Правительство Удмуртской Республики 6 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 127 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 259 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 6
3G - Стандарт мобильной связи 3920 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 3
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 3
Умные платформы 503 2
Майнинг криптовалюты - Mining 19 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 158 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 85 2
LTE-смартфон 138 2
Lean Smart City - методология «Бережливый умный город» 5 2
Безопасный город 353 2
Умное ЖКХ 12 1
Открытый регион 23 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 507 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 1
Web Interface - Веб-интерфейс 185 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 1
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 20 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 154 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 13 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 534 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1211 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 206 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1022 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 599 3
Nvidia GeForce GTX 2213 3
Google Android 10773 3
Linux OS 4553 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 508 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос САПР 5 2
ООН-Хабитат - Программа по населённым пунктам - UN-Habitat 3 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 490 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Microsoft Windows 10 7196 2
Nvidia Tesla GPU 118 2
SQL - Язык программирования 448 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
IBM WebSphere 88 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 74 1
Google AlphaGo 7 1
Google Brain 3 1
Abbyy Lingvo 120 1
Perl - Язык программирования 72 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 46 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 22 1
1С:Розница 55 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 86 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 481 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
OpenText Documentum 215 1
Oracle Hyperion 83 1
Joomla CMS 74 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос тепло 4 1
SAP ArchiveLink 3 1
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
АСИ 100 городских лидеров - акселерационная программа Агентства стратегических инициатив 2 1
Абрамов Сергей 57 4
Медведев Дмитрий 1459 4
Сухотина Ксения 6 3
Иванов Михаил 64 3
Никифоров Николай 1127 3
Путин Владимир 1877 3
Пучков Антон 32 3
Бобиков Дмитрий 14 3
Теверовский Александр 12 2
Иванов Сергей 197 2
Чернышов Михаил 32 2
Абакумов Евгений 104 2
Греф Герман 218 2
Рушайло Владимир 1 1
Багдасарян Дмитрий 22 1
Куликов Дмитрий 9 1
Казаков Владимир 2 1
Зыков Олег 13 1
Бетелин Владимир 6 1
Комарова Наталья 4 1
Федорова Олеся 60 1
Кривошеев Олег 2 1
Байков Денис 1 1
Забудько Лев 3 1
Dovey Max - Довей Макс 1 1
Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
Забозлаев Алексей 2 1
Рудычева Наталья 81 1
Зайцев Владимир 38 1
Мардер Наум 100 1
Сафонов Алексей 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Лагода Георгий 53 1
Кузнецов Александр 76 1
Новиков Евгений 39 1
Орловский Виктор 232 1
Солонин Сергей 82 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Эмдин Сергей 67 1
Миньковский Михаил 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 53
Россия - ПФО - Нижегородская область 789 46
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 21
Россия - Арзамас 57 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 12
Россия - Дзержинск 68 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 7
Россия - Кстово 27 6
Россия - ПФО - Казань 1596 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 6
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 5
Россия - Заволжье 19 5
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 4
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Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 443 4
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 662 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 256 3
Франция - Французская Республика 2343 3
Россия - СФО - Новосибирская область 866 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 278 3
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Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 327 3
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 123 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 5 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 28 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
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Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 12 1
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Microsoft Imagine Cup 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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