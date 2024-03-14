Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС расширила территорию покрытия LTE в Сарове

МТС сообщила об увеличении территории покрытия и емкости мобильного интернета в Сарове. В результате проведенных работ зона покрытия LTE-сети МТС увеличилась для почти 100 тыс. жителей города.

Саров – город, расположенный на юге Нижегородской области, на границе с Республикой Мордовия. Является одним из крупнейших научных центров страны и одновременно местом, которое ежегодно посещают тысячи паломников. До наступления середины XX века Саров и окрестности считались, прежде всего, святыми местами, где совершал благие деяния Серафим Саровский. В середине 1940-х гг. Саров стал центром атомных разработок, полностью закрытым, вплоть до того, что его не указывали на географических картах. По сей день в Сарове находится крупнейший центр по исследованию атомной энергии.

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях
Бизнес

Последние цифровые изменения затронули, в первую очередь, жилые микрорайоны, а также социально значимые объекты и достопримечательности, в числе которых Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь. Запуск новых базовых станций LTE в районе ул. Силкина, ул. Бессарабова и ул. Железнодорожной, а также увеличение емкости на пути следования Варламовской дороги позволили перераспределить нагрузку на сеть, увеличить территорию покрытия и скорость передачи данных. Теперь абоненты могут испытать на себе преимущества современных цифровых сервисов: быстрее загружать кино и сериалы, обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и соцсетях, вести прямые эфиры, совершать покупки онлайн, обращаться к сервисам банкинга и госуслуг, учиться или работать онлайн.

«Саров входит в состав паломническо-туристического кластера, объединяющего также Арзамас и Дивеево, а значит обеспечение лучшего покрытия и надежности связи могут стать дополнительным стимулом для развития городской инфраструктуры и улучшения качества жизни и работы людей в целом. Важно, чтобы наши абоненты могли пользоваться всеми цифровыми сервисами МТС в полном объеме: от работы с онлайн-сервисами до просмотра видео и общения в социальных сетях, даже проживая в закрытом для свободного посещения городе», – отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей

Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности

России обещан рост скорости интернета в 100 раз

Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде

В Москве открыта линия сборки банкоматов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще