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Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП Логос тепло


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Пакет программ «Логос» интегрирован на цифровую платформу CML-Bench, разработанную Петербургским Политехом 1
14.06.2024 «Росатом» выпустил обновленную версию программного пакета «Логос» 1
«Росатом» намерен выйти на международный рынок CАЕ-систем 1
05.07.2023 Дистрибьюторская сеть «Росатома» приблизит российские цифровые продукты к отечественным и зарубежным потребителям 1
16.01.2023 Курс на цифровизацию в «Росатоме»: кто такие atomic ИТ-специалисты 1
24.11.2022 Российское промышленное ПО «Росатома» «Логос» выйдет на международный рынок 1
24.11.2022 Российское промышленное ПО от «Росатома» выходит на международный рынок 1
26.12.2021 «Росатом» разработал ПО для создания «цифровых двойников» территорий 1
03.11.2021 Как развивается инженерное ПО в России? 1
10.02.2021 Российская промышленность получила новые отечественные программные решения 1
23.12.2020 Российским ИТ-разработкам для атомной отрасли нашли применение в других секторах промышленности 1
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 1
23.12.2019 «Росатом» запустил новый цифровой продукт «Логос тепло» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 3
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 2
Ростелеком 9954 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 29 1
Ростех - Автоматика Концерн 1675 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 408 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 109 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
ЦТБ - Цифровые технологии будущего 3 1
Росатом - Атомэкспо 12 2
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Почта России ПАО 2164 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Российская инженерная школа 4 1
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 1
Малахит 21 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
Геометрия НПО 146 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2008 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3103 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 698 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 12
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 426 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13832 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3843 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 599 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2264 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1658 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30641 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5603 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10609 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1494 3
Промышленное ПО - Industrial Software - Промышленное программное обеспечение 93 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24892 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 586 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5530 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1474 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5741 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3007 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5893 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1774 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 589 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1415 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9881 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7035 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 134 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11499 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2096 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 112 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12917 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3122 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21886 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4290 1
Mainframe - Мейнфрейм 267 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1335 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12865 1
DDR - Double data rate 2808 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 12
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 12 10
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 8
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос ЭМИ - Логос Электромагнитное излучение 7 3
Linux OS 10260 2
Microsoft Windows 15917 2
Intel x86 - архитектура процессора 1913 1
ТЕСИС FlowVision 10 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3303 1
Stafory - робот Вера 341 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 32 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 216 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Росатом РИР - Цифровое теплоснабжение 15 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1196 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Прочность 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1800 1
Солнцева Екатерина 58 7
Фомичев Дмитрий 25 7
Королев Роман 14 2
Шадаев Максут 1054 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Чешко Антон 1 1
Семенов Михаил 23 1
Кравченко Кирилл 6 1
Гурова Вера 13 1
Архипов Николай 3 1
Корнев Александр 6 1
Пронин Виталий 1 1
Лихачев Алексей 44 1
Костюков Валентин 3 1
Абакумов Евгений 206 1
Терентьева Татьяна 4 1
Вибе Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 11
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 223 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1614 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2921 1
Венгрия 842 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1967 1
Египет - Арабская Республика 1024 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3210 11
Энергетика - Energy - Energetically 5249 8
Физика - Physics - область естествознания 2696 6
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 6
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 658 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5769 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6014 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9162 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 4
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 163 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8758 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4054 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5731 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3520 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16744 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3390 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2188 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4144 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49326 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5026 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3243 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5346 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1393 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14167 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5953 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5118 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1274 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 950 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19285 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2078 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 184 1
Английский язык 6750 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 305 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2508 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 195 1
Ведомости 1081 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1986 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 159 10
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
РАН - Российская академия наук 1933 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1570 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 439 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День молодёжи - 27 июня 937 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 596 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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