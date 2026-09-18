Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201440
ИКТ 15610
Организации 11843
Ведомства 1512
Ассоциации 1125
Технологии 3596
Системы 27093
Персоны 87984
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2855
Мероприятия 894

ТЕСИС Tesis Инжиниринговая компания

ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания

ООО «ТЕСИС» — это один из российских разработчиков и поставщиков инженерного оборудования и ПО в области CAD/CAM/CAE для промышленных предприятий, исследовательских организаций и вузов. Компания предлагает комплексные решения для современного оснащения и автоматизации конструкторских, расчетных и технологических подразделений во всех отраслях. В число зарекомендовавших себя востребованных решений ТЕСИС входят программный комплекс для моделирования задач аэро- и гидродинамики FlowVision, инструментарий для аэро- и гидродинамических расчетов непосредственно в рабочей среде «КОМПАС-3D» KompasFlow, а также FSI — ПО для решения задач в сфере взаимодействия жидкости и конструкций (Fluid Structure Interaction). Работа вендора базируется на таких принципах как комплексный и внимательный подход к проблемам заказчика, поставка рабочих мест «под ключ» и постоянное техническое сопровождение клиента на всех этапах: от обучения до внедрения решения.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.09.2026 Российские ИТ-разработчики воссоздали в «цифре» экраноплан «Спасатель» 1
21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
23.11.2022 ПО для междисциплинарного моделирования FlowVision работает под ОС Astra Linux 3
28.07.2022 «Моделирование и цифровые двойники» и «Тесис» объявили о стратегическом партнерстве 3
05.05.2022 На «Ред ОС» заработала программа для инженеров КИИ 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 1
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 1
27.09.2018 Шесть новых проектов НТИ получили государственную поддержку 2
19.09.2018 «Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18» 1
29.03.2017 Разработка резидента «Сколково» будет использоваться при создании самолетов-амфибий 2
23.01.2017 FlowVision внесен в Единый реестр российского ПО 2
10.06.2016 На процессорах «Эльбрус» появилась первая система для инженерных расчетов 1
26.08.2015 Российские разработчики покажут сквозное PLM-решение на форуме «РазвИТие» 23 сентября в Москве 1
29.05.2015 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1
01.03.2010 Геннадий Гацко: Кризис стимулирует рост добросовестных производителей 1
02.06.2009 ТЕСИС: первый ремонт по гарантии 1
02.06.2009 Локализован сбой в работе одного из телескопов ТЕСИС 1
04.11.2004 Подведены итоги семинара "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
18.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/ сопровождении ПО" 1
15.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
14.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
12.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1

Публикаций - 36, упоминаний - 43

ТЕСИС и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2675 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 5
Intel Corporation 12861 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 485 5
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 646 5
IBM Global Services 130 4
Accenture plc 724 4
Криста НПО 69 4
HP EDS - Electronic Data Systems 239 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9545 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 4
Lenovo Motorola 3570 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 170 4
Микротест 284 4
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 13 4
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 20 3
Системы документооборота 522 3
Ростелеком 11023 3
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 2
Компас 20 2
Fidesys - Фидесис 33 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 610 2
Эремекс - Eremex 16 2
АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО 23 2
Parallels Research - Параллелз рисерч 14 2
ДНК-технология 3 2
CADFlo - КАДФло 10 2
МегаФон 10901 2
Microsoft Corporation 25846 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 2
ANSYS 97 2
Autodesk 639 2
Acronis - Акронис 490 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
VK - Mail.ru Group 3613 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Allstate Insurance 8 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8982 4
Boeing 1032 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Citi - Citibank 158 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 4
United Airlines - авиакомпания 95 4
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Силовые машины 166 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
РВК Биофармацевтические инвестиции - Биофонд РВК 11 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 1
Газпромнефть Терминал 2 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 1
ТЕСИС Авиапредприятие - TESIS - авиационное предприятие 1 1
Глубокский мясокомбинат 2 1
КамАЗ ТЗА - Туймазинский завод автобетоновозов 5 1
ТПС Недвижимость 3 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Речицкий метизный завод 1 1
Тюменский РМЗ - Тюменский ремонтно-механический завод 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6662 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3454 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3992 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Судостроение 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 178 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 105 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 91 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 391 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26203 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16566 8
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36609 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4447 8
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 526 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2119 6
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 67 5
Стандартизация - Standardization 2350 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28493 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14079 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2921 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7906 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14093 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10287 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7413 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1057 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1719 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12388 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1776 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12974 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3616 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7801 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 160 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2966 2
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Робот-андроид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 175 2
Механический редуктор - Mechanical gearbox 44 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7562 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22745 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 839 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 609 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33793 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2746 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 607 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24644 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1263 2
ТЕСИС FlowVision 13 8
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 6
Linux OS 11622 6
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 271 5
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 3
Аскон - Лоцман:PLM 101 3
Siemens Teamcenter 73 3
Галактика BI - Галактика Business Intelligence 6 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 2
Microsoft Windows 16975 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1633 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 149 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3718 2
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 34 2
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 15 2
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 8 2
Аскон KompasFlow 5 2
МТС Автосекретарь 69 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 1
Avaya Definity УАТС 104 1
ANSYS CFX 8 1
Галактика Машиностроение 4 1
Галактика Управление вузом 8 1
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 1
AMD Radeon 300 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 371 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
OpenText - Micro Focus - Borland ALM - Borland Application Lifecycle Management 5 1
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 330 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 497 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1824 1
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 354 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 234 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 414 1
Siemens FiberSIM 6 1
ESI ProCAST 5 1
Галактика Прогресс 1 1
Paulk Mark - Полк Марк 7 5
Шмулевич Марк 90 2
Кондратьев Дмитрий 37 2
Якубов Тимур 19 2
Курсаков Сергей 2 2
Белоусов Сергей 255 2
Свердлов Денис 201 2
Никифоров Николай 1140 2
Шилов Сергей 101 2
Шайхутдинов Роман 116 2
Сушкевич Антон 67 2
Тараба Дмитрий 27 2
Рудевский Антон 41 1
Герасимов Валерий 6 1
Локтев Валерий 6 1
Власова Анастасия 2 1
Юдинцев Антон 5 1
Архипов Николай 3 1
Костюков Валентин 3 1
Пименов Кирилл 3 1
Шмелев Владимир 2 1
Воскобойников Дмитрий 2 1
Grindstaff Chuck - Гриндстафф Чак 4 1
Рустамов Рустам 551 1
Шадаев Максут 1223 1
Чемезов Сергей 147 1
Трушкин Константин 60 1
Массух Илья 239 1
Шойгу Сергей 92 1
Воинов Сергей 13 1
Горшенин Максим 40 1
Красилов Николай 19 1
Герасименко Юрий 1 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Христолюбов Вячеслав 17 1
Гацко Геннадий 16 1
Клюев Леонид 6 1
Богданов Максим 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 11
Солнечная система - Solar system 2573 10
Земля - планета Солнечной системы 10896 8
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 470 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 6
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Земля - Южное полушарие 161 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 2
Европа 25016 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3494 2
Южная Корея - Республика 7088 2
Беларусь - Белоруссия 6334 2
Словения - Республика 255 2
Швеция - Королевство 3792 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3494 2
Канада 5093 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 693 2
Италия - Итальянская Республика 4517 2
Украина 7947 2
Земля - Северное полушарие 153 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 54 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 25 1
Беларусь - Витебская область - Лепель 4 1
Казахстан - Республика 6089 1
Япония 13843 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3155 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19699 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4524 1
Германия - Федеративная Республика 13281 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3607 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3227 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2902 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1826 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 51 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11894 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58234 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6213 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 6
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 506 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1500 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16265 5
Энергетика - Energy - Energetically 5934 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6656 4
Английский язык 7059 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18319 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6219 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3413 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6787 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1235 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 526 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1701 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1313 2
Экватор - Equator 207 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8550 2
Металлоконструкции - Металлические конструкции 42 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3914 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5543 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1093 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2154 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Физика - Physics - область естествознания 2962 1
Ergonomics - Эргономика 1763 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2776 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6138 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4072 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5674 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3064 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9157 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1241 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Ведомости 1508 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2471 1
Samsung Research 20 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8660 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 1
РАН - ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 6
РАН - Российская академия наук 2138 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 277 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 355 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 7 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 65 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 150 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 282 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
День молодёжи - 27 июня 1106 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще