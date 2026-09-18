ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания

ООО «ТЕСИС» — это один из российских разработчиков и поставщиков инженерного оборудования и ПО в области CAD/CAM/CAE для промышленных предприятий, исследовательских организаций и вузов. Компания предлагает комплексные решения для современного оснащения и автоматизации конструкторских, расчетных и технологических подразделений во всех отраслях. В число зарекомендовавших себя востребованных решений ТЕСИС входят программный комплекс для моделирования задач аэро- и гидродинамики FlowVision, инструментарий для аэро- и гидродинамических расчетов непосредственно в рабочей среде «КОМПАС-3D» KompasFlow, а также FSI — ПО для решения задач в сфере взаимодействия жидкости и конструкций (Fluid Structure Interaction). Работа вендора базируется на таких принципах как комплексный и внимательный подход к проблемам заказчика, поставка рабочих мест «под ключ» и постоянное техническое сопровождение клиента на всех этапах: от обучения до внедрения решения.