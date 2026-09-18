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ТЕСИС Tesis Инжиниринговая компания
ООО «ТЕСИС» — это один из российских разработчиков и поставщиков инженерного оборудования и ПО в области CAD/CAM/CAE для промышленных предприятий, исследовательских организаций и вузов. Компания предлагает комплексные решения для современного оснащения и автоматизации конструкторских, расчетных и технологических подразделений во всех отраслях. В число зарекомендовавших себя востребованных решений ТЕСИС входят программный комплекс для моделирования задач аэро- и гидродинамики FlowVision, инструментарий для аэро- и гидродинамических расчетов непосредственно в рабочей среде «КОМПАС-3D» KompasFlow, а также FSI — ПО для решения задач в сфере взаимодействия жидкости и конструкций (Fluid Structure Interaction). Работа вендора базируется на таких принципах как комплексный и внимательный подход к проблемам заказчика, поставка рабочих мест «под ключ» и постоянное техническое сопровождение клиента на всех этапах: от обучения до внедрения решения.
СОБЫТИЯ
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ТЕСИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Paulk Mark - Полк Марк 7 5
|Шмулевич Марк 90 2
|Кондратьев Дмитрий 37 2
|Якубов Тимур 19 2
|Курсаков Сергей 2 2
|Белоусов Сергей 255 2
|Свердлов Денис 201 2
|Никифоров Николай 1140 2
|Шилов Сергей 101 2
|Шайхутдинов Роман 116 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Тараба Дмитрий 27 2
|Рудевский Антон 41 1
|Герасимов Валерий 6 1
|Локтев Валерий 6 1
|Власова Анастасия 2 1
|Юдинцев Антон 5 1
|Архипов Николай 3 1
|Костюков Валентин 3 1
|Пименов Кирилл 3 1
|Шмелев Владимир 2 1
|Воскобойников Дмитрий 2 1
|Grindstaff Chuck - Гриндстафф Чак 4 1
|Рустамов Рустам 551 1
|Шадаев Максут 1223 1
|Чемезов Сергей 147 1
|Трушкин Константин 60 1
|Массух Илья 239 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Воинов Сергей 13 1
|Горшенин Максим 40 1
|Красилов Николай 19 1
|Герасименко Юрий 1 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Христолюбов Вячеслав 17 1
|Гацко Геннадий 16 1
|Клюев Леонид 6 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8660 1
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