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«Моделирование и цифровые двойники» и «Тесис» объявили о стратегическом партнерстве

«Моделирование и цифровые двойники» (МЦД), поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений, и инжиниринговая компания «Тесис», входящая в состав консорциума российских разработчиков инженерного программного обеспечения «Развтие», подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Сформированный альянс обеспечит клиентов компаний импортонезависимыми программными продуктами для решения инженерных мультифизических задач.

«Тесис» является разработчиком программных продуктов для решения многодисциплинарных задач. FlowVision – основной продукт компании – представляет собой комплексное многоцелевое решение для моделирования трехмерных течений жидкости и газа, электромагнетизма, сопряженного теплообмена, химических реакций, процессов обледенения и взаимодействия жидкости и конструкции (FSI). Решения, заложенные во FlowVision, позволяют сократить время подготовки, выполнения и обработки расчетов, сохранив высокую точность. Продукт был создан разработчиками «Тесис» в тесном сотрудничестве с промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями в России и за рубежом. Более 20 лет он используется для проектирования сложной и наукоемкой продукции по всему миру. FlowVision основан на численном решении трехмерных нестационарных уравнений с использованием метода контрольных объемов (МКО), автоматически строит расчетную сетку и оптимизирован для применения на суперкомпьютерах, работает нативно в операционных системах Windows и Linux (в том числе российских «Альт» и «Ред ОС»).

В рамках сотрудничества «Моделирование и цифровые двойники» будет обеспечивать лицензирование, внедрение и техническое сопровождение программных продуктов «Тесис» и своих собственных прикладных разработок, работающих на базе ПО «Тесис». Компания будет оказывать клиентам комплексные услуги инженерного консалтинга, проводить очное и дистанционное обучение, осуществлять интеграцию и адаптацию сторонних продуктов и комплексных решений для инженерного анализа и управления данными и расчетными процессами. Еще одна важная для обеих компаний миссия – это совместная работа в области развития продуктов «Тесис». Компания МЦД будет оказывать всестороннюю поддержку и содействие в этом, реализуя накопленные за время работы с компанией Ansys знания в области вычислительной гидрогазодинамики и решения многодисциплинарных связанных задач, в основе которых лежит технология взаимодействия жидкости и твердого тела (FSI). Опираясь на уровень компетенции в области технологий FSI и DEM-FSI (DEM – метод дискретных элементов) и множество реализованных расчетных проектов для российских компаний, МЦД привнесет дополнительную ценность в разрабатываемые компанией «Тесис» продукты.

«Партнерство с компанией «Тесис» является стратегически важным шагом не только для нашей компании, но и для развития отечественного инженерного ПО для численного моделирования. Понимание технологии FSI имеет решающее значение для проектирования многих продуктов. Игнорирование влияния жидкости на твердое тело или конструкции на жидкость может привести к переоценке или недооценке характеристик изделия. Независимо от того, проектируется ли мост, самолет или газовая турбина, необходимо понимание того, как взаимодействие газа/жидкости и конструкции влияет на изделие, и требуется валидированное решение, которое может адекватно объяснять физику явления и точно прогнозировать поведение изделия. Сейчас наша важнейшая задача – помогать развитию продуктов «Тесис» и других российских разработчиков, предоставляя для этого свои компетенции и накопленный опыт взаимодействия с ведущими мировыми разработчиками ПО для численного моделирования, с одной стороны, и богатый опыт работы с российскими предприятии по внедрению зарубежных прикладных комплексных CAE-решений, с другой стороны. Мы уверены, что наши совместные усилия позволят предложить российским предприятиям эффективное программное обеспечение для решения многих инженерных задач, которое станет достойной заменой зарубежным аналогам», – сказал Валерий Локтев, генеральный директор компании «Моделирование и цифровые двойники».

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Безопасность

«Компания «Тесис» первая в мире предложила эффективное решение сложнейшей задачи проектирования аквапланирующих шин. Для этого мы впервые реализовали FSI-интеграцию с конечно-элементным кодом Abaqus. С тех пор FSI-возможности FlowVision интенсивно развиваются и уже стали доступны пользователям многих прочностных пакетов, включая отечественные APM WinMachine и Fidesys. Опыт МЦД в области решения FSI задач позволит разрабатывать и совершенствовать методики моделирования различных процессов взаимодействия конструкции и жидкости с помощью отечественного ПО. Мы рассчитываем, что это партнерство позволит расширить области применения и междисциплинарные возможности FlowVision», – отметил Сергей Курсаков, генеральный директор компании «Тесис».

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