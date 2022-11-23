ПО для междисциплинарного моделирования FlowVision работает под ОС Astra Linux

ГК «Астра» и российская инжиниринговая компания ТЕСИС сообщают, что программный комплекс FlowVision 3.13 успешно прошел серию тестов работоспособности в среде ОС Astra Linux Special Edition, включая ее актуальное обновление 1.7, и сертифицирован в рамках программы кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

FlowVision — это российское решение, созданное специалистами инжиниринговой компании ТЕСИС и предназначенное для моделирования трехмерных течений жидкости и газа, теплопереноса, в том числе сопряженного теплообмена, взаимодействия жидкости и конструкции (FSI), горения и химических реакций, электромагнитных гидродинамических процессов и т.д. Продукт ориентирован на применение в работе конструкторов, инженеров и технологов. С его помощью можно решать междисциплинарные задачи для нужд судостроения, авиации, ракетостроения, энергетики и многих других значимых для экономики отраслей. В качестве ключевых преимуществ FlowVision разработчик выделяет высокую точность, быстрое решение задач на всех этапах проектирования, многодисциплинарность, возможности для интеграции и расширения собственными модулями, надежность и импортонезависимость. Решение зарегистрировано в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры под номером 2504.

В ходе работ эксперты провели комплексное исследование, результаты которого подтвердили, что в среде ОС Astra Linux корректно работают все модули FlowVision, продукт поддерживает режим замкнутой программной среды. Программный стек обладает широкими возможностями для надежной защиты систем от запуска приложений, которые не были подписаны или подверглись несанкционированной модификации. Работоспособность совместного решения официально подтверждена выданным вендором сертификатом 9096/2022.

«Технологическое сотрудничество между ГК “Астра” и ТЕСИС позволит предприятиям быстро внедрять 100% импортонезависимое и защищенное решение для инженерного проектирования и расчетов. Наши пользователи могут быть уверены в том, что все модули FlowVision «из коробки» работают в ОС Astra Linux. Я рад, что российские производители программного обеспечения поддерживают программы интеграции и технологического сотрудничества, так наши пользователи могут быть уверены в надежности и эффективности российских комплексных решений», — сказал Андрей Аксенов, технический директор ТЕСИС.

«Мы рады, что все больше коллег по отрасли присоединяется к нашей программе кооперации производителей ПО и “железа”, и искренне благодарны экспертам из компании ТЕСИС за включенность и сотрудничество. Сейчас перед российскими разработчиками стоит множество масштабных, срочных и нередко новых задач, и чтобы решать их максимально оперативно и качественно, нам всем важно наладить и поддерживать конструктивное и эффективное взаимодействие. Это позволит не просто сохранить работоспособность индустрии, но и поднять ее на новый уровень: создавать востребованные, надежные и удобные ИТ-продукты для заказчиков из любых сфер экономики, включая проектировщиков критически важных решений», — отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор Лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «ТЕСИС» — российский разработчик и поставщик инженерного оборудования и ПО в области CAD/CAM/CAE для промышленных предприятий, исследовательских организаций и вузов. Компания предлагает комплексные решения для современного оснащения и автоматизации конструкторских, расчетных и технологических подразделений во всех отраслях. В число решений ТЕСИС входят программный комплекс для моделирования задач аэро- и гидродинамики FlowVision, инструментарий для аэро- и гидродинамических расчетов непосредственно в рабочей среде «Компас-3D» KompasFlow, а также FSI — ПО для решения задач в сфере взаимодействия жидкости и конструкций (Fluid Structure Interaction).