РусБИТех Astra Linux ГК Астра РуПост WorksPad MobileSputnik
WorksPad предназначен для организации безопасной работы персонала с корпоративными ИТ-ресурсами с планшетов и смартфонов под iOS и Android. На мобильные устройства устанавливается приложение-контейнер, которое контролируется работодателем и в то же время никак не взаимодействует с личными данными пользователя. В WorksPad можно настроить шифрование и политики безопасности, что позволяет обеспечить высокий уровень защиты данных компании и предотвратить их утечку.
|06.02.2024
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Корпоративный суперапп WorksPad получил обновления в клиентской и серверной части
Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе двух обновленных версий компонентов суперприложения для управления корпоративной мобильностью WorksPad — клиента корпоративного рабочего места WorksPad версии 1.3.0 для Android и iOS и серверной части программного комплекса WorksPad 5.4.0. Об этом CNews сообщили представит
|28.12.2023
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«Росжелдорпроект» использует WorksPad для безопасной мобильной работы персонала
общество ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), приобрел 700 лицензий на решение от «Группы Астра» WorksPad и использует его для дистанционной работы сотрудников. Внедрение этого продукта позв
|02.04.2020
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Система мобильного рабочего места Workspad сертифицирована ФСТЭК
ский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов Workspad для организации безопасной дистанционной мобильной работы, сообщил о том, что систем
|07.02.2020
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«Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad
«Мобилитилаб» и «РОСА» начинают технологическое сотрудничество, которое позволит предложить заказчикам совместные комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad. Обеспечение безотказной безопасной работы, в том числе на мобильных устройствах государственного аппарата – важнейшая задача цифровой экономики России. Решения WorksPad позволя
|15.01.2020
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«МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений
ский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов WorksPad для создания интегрированного защищенного мобильного рабочего места, запатентовала т
|26.09.2019
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«Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора»
Российский разработчик программного обеспечения «Мобилитилаб» завершил разработку мобильного приложения Workspad для единственной отечественной мобильной операционной системы (МОС) «Аврора». С помощью Workspad смартфон превращается в защищенное мобильное рабочее место сотрудника. Компании
|14.03.2019
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«МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений
«МобилитиЛаб», резидент ИТ-кластера Сколково, объявила планы развития мобильного рабочего места WorksPad, включая поддержку российской мобильной ОС Sailfish/Аврора и выход на рынок платформ
|26.06.2018
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Сергей Орлик -
Мы упрощаем и ускоряем работу сотрудника на мобильном устройстве
CNews: Расскажите о вашей компании, чем вы занимаетесь, есть ли у вас продукты помимо WorksPad? Сергей Орлик: Компания «МобилитиЛаб» выпускает только WorksPad. Фактически,
|11.05.2018
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DataLine запустила партнерский сервис WorksPad
DataLine, оператор дата-центров TIER III и облачный провайдер, и «МобилитиЛаб», разработчик WorksPad, объявили о запуске услуги WorksPad с площадки DataLine. WorksPad – интегрированное решение для смартфонов и планшетов iOS и Android. Приложение объединяет наиболее востр
|21.04.2017
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Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ
пании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и «АйТи» представили специальную редакцию мобильного рабочего места WorksPad R с шифрованием данных в мобильных клиентах WorksPad с использованием алгорит
|13.03.2017
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«МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad
В WorksPad появились push-уведомления, моментально информирующие пользователя о получении новых сообщений. Push-уведомление может выводиться на экран даже если мобильное устройство заблокировано,
|09.02.2017
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WorksPad представлен в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online
ачале сотрудничества. Как рассказали CNews в компании, теперь корпоративное мобильное рабочее место WorksPad доступно на Marketplace – в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm
|04.04.2016
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«МобилитиЛаб» предложила мобильное рабочее место WorksPad на базе платформы «Облакотеки»
Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о старте продаж специальной редакции своего флагманского продукта — корпоративного мобильного рабочего места WorksPad — на базе интеграционной облачной платформы «Облакотека». Так, с 4 апреля любая компания, которая при минимальных затратах хочет добиться скачка производительности своих сотрудников, п
|03.03.2016
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«МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers
Компания «МобилитиЛаб» представила новую редакцию своего продукта WorksPad. Как сообщили CNews в «МобилитиЛаб», WorksPad for Service Providers — это ред
|17.02.2016
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WorksPad интегрирован с MobileIron AppConnect
Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), поставщик корпоративного мобильного решения нового поколения WorksPad, объявила о его интеграции с экосистемой MobileIron AppConnect. Благодаря этому участники экосистемы MobileIron AppConnect, работающие на iPad, iPhone и Android-устройствах, смогут оце
|11.11.2015
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«МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.5
Компания «МобилитиЛаб», входящая в состав группы компаний «АйТи», выпустила новую версию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad 2.5. Сегодня WorksPad 2.5 для устройств на базе iOS и Android доступен в магазинах приложений App Store и Google Play, сообщили CNews в «АйТи». Свежий релиз WorksPad 2.5
|06.10.2015
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«МобилитиЛаб» выпустила WorksPad for Citrix, сертифицированный по программе Citrix Ready
Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Citrix, сертифицированной по программе Citrix Ready. Как сообщили CNews в «АйТи»
|30.09.2015
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«Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест
Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») и НИИ СОКБ представили WorksPad Protected — совместное комплексное решение для создания защищенных корпоративных моб
|22.09.2015
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«МобилитиЛаб» выпустила специальную редакцию WorksPad for Symantec
поставщик корпоративных мобильных решений нового поколения, объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Symantec. Как сообщили CNews в «АйТи», новый продукт прошел проверку на соответс
|17.09.2015
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WorksPad включен в каталог облачных решений ActiveCloud by Softline
Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) добавила в свой каталог облачных приложений решение WorksPad, разработанное компанией «МобилитиЛаб» (входит в ГК «АйТи»). Как сообщили CNews в «АйТи», в результате клиентам стала доступна возможность использования облачного мобильного рабочего м
|19.08.2015
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«МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.3
Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии интегрированного мобильного рабочего места WorksPad. Как сообщили CNews в компании «АйТи», изменения в новой версии коснулись, прежде всего, самого востребованного в мобильной работе элемента функциональности — корпоративной почты. С вы
|07.08.2015
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WorksPad отмечен европейским аналитическим агентством в области безопасности
Европейское аналитическое агентство KuppingerCole включило компанию MobilityLab (входит в состав ГК «АйТи»), разработчика интегрированного мобильного рабочего места WorksPad, в отчет Leadership Compass: Secure Information Sharing. Об этом CNews сообщили в компании «АйТи». Leadership Compass — регулярные исследования KuppingerCole, в рамках которых изучаютс
|25.06.2015
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«Росатом» организовал мобильные рабочие места для топ-менеджмента на базе WorksPad
Представители топ-менеджмента госкорпорации «Росатом» начали использовать систему WorksPad — российскую разработку, позволяющую превратить планшеты на операционной системе Android, а также iPad в полноценные корпоративные мобильные рабочие места. Об этом CNews в компании «Ай
|05.06.2015
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«МобилитиЛаб» обновила WorksPad для iOS и Android
Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии мобильного приложения WorksPad. Как сообщили CNews в «АйТи», необходимые инструменты для продуктивной мобильной работы стали удобнее, при этом расширены функциональные возможности продукта, дополнены политики безопа
|13.02.2015
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МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем
CNews: Что представляет собой WorksPad, и почему продукт получил новое имя? Сергей Орлик: Мы представляем рынку новое покол
|11.02.2015
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«АйТи» инвестировала $3 млн в разработку офисного приложения
ileSputnik и объявила о том, что теперь оно будет распространяться во всем мире под торговой маркой WorksPad. WorksPad – это мобильное приложение для повседневной работы бизнес-пользоват
|04.02.2015
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«АйТи» внедрила MobileSputnik в «Норильском никеле»
Специалисты центра корпоративной мобильности компании «АйТи» внедрили в ГМК «Норильский никель» решение MobileSputnik. С помощью этой разработки планшеты iPad, которые используются у заказчика, стали инструментами для совместной работы топ-менеджеров. В частности, MobileSputnik используетс
|02.12.2014
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MobileSputnik включен в каталог мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink
илитиЛаб» (ГК АйТи), резидент ИТ-кластера инновационного проекта «Сколково», объявила о выходе новой специальной редакции своего флагманского решения для создания корпоративных мобильных рабочих мест MobileSputnik. Теперь это программное обеспечение включено в каталог корпоративных мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink, an IBM Company. Об этом CNews сообщили в «МобилитиЛаб». MobileSp
|06.10.2014
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«МобилитиЛаб» анонсировала интегрированное мобильное рабочее место MobileSputnik 2.0
Компания «МобилитиЛаб» (входит в ГК «АйТи») анонсировала новую версию MobileSputnik 2.0 — интегрированное решение, переносящее основные сценарии работы корпоративных пользователей ПК на мобильные устройства iOS и Android в рамках интегрированного мобильного рабоч
|19.09.2014
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В России разработано ПО для организации мобильного офиса с защищенным трафиком
Входящая в группу «АйТи» компания «МобилитиЛаб» анонсировала новую версию своего главного продукта — системы для организации полноценных корпоративных мобильных рабочих мест MobileSputnik 2.0. В компании его позиционируют как первое в мире решение, переносящее на мобильные устройства iOS и Android основные сценарии работы корпоративных пользователей ПК и предоставл
|20.05.2014
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MobileSputnik доступен в галерее мобильных бизнес-приложений Citrix Worx
(ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера инновационного проекта «Сколково», выпустила специальную редакцию MobileSputnik for Citrix, интегрированную с приложениями корпоративного класса Citrix Worx Mo
|29.04.2014
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MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах
исы и онлайн-редакторы, требующие сохранения документов в неконтролируемой облачной инфраструктуре. MobileSputnik – корпоративное мобильное рабочее место В результате анализа и постоянного мони
|25.04.2014
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MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах
исы и онлайн-редакторы, требующие сохранения документов в неконтролируемой облачной инфраструктуре. MobileSputnik – корпоративное мобильное рабочее место В результате анализа и постоянного мони
|16.04.2014
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MobileSputnik интегрирован с мобильной платформой Good Dynamics
ти и доступа к корпоративным ресурсам с мобильных устройств, объявили о выходе специальной редакции MobileSputnik for Good, интегрированной с мобильной платформой Good Dynamics — основой безопа
|15.01.2014
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MobileSputnik + ViPNet: защищенное мобильное рабочее место от «АйТи» и «ИнфоТеКС»
редств криптозащиты информации, объявили о создании и начале поставок совместного комплекта решений MobileSputnik + ViPNet. Комплект позволит обеспечить защищенный доступ к корпоративным данным
|12.12.2013
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Новая версия сервера MobileSputnik 1.5: теперь с поддержкой веб-доступа
использования и безопасность работы с корпоративными файлами в любое время и в любом месте. Сервер MobileSputnik развертывается в корпоративной сети и тесно интегрируется в ИТ/ИБ-ландшафт, обе
|14.03.2013
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Резидент «Сколково» предложил инновационный продукт для организации мобильных рабочих мест
вляющаяся резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково», анонсировала инновационный программный продукт — MobileSputnik. Это первое тиражное российское решение, призванное стать основой для создания
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Орлик Сергей 80 45
|Сивцев Илья 96 29
|Тараканов Дмитрий 45 24
|Яценко Вадим 20 18
|Рудевский Антон 34 18
|Бугрецов Антон 21 9
|Геллерман Михаил 11 9
|Синьков Кирилл 15 9
|Кирдяшов Федор 27 9
|Солдатов Андрей 17 8
|Макарьин Сергей 13 8
|Яппаров Тагир 97 6
|Путин Владимир 2918 6
|Мылицын Роман 106 5
|Борисов Роман 14 4
|Вольпе Борис 89 4
|Мухин Денис 14 4
|Головарян Захар 4 4
|Малышев Александр 36 4
|Чапчаев Андрей 52 4
|Кузнецов Андрей 61 4
|Меднов Сергей 124 4
|Гуральник Павел 8 4
|Кудж Станислав 16 3
|Арефьев Андрей 37 3
|Эйгес Павел 85 3
|Касперская Наталья 281 3
|Фролов Денис 44 3
|Климов Андрей 40 3
|Федосеев Евгений 3 2
|Яценко Виктор 17 2
|Игнатова Людмила 26 2
|Шевченко Владимир 144 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Шмаков Антон 17 2
|Аксенов Михаил 4 2
|Соснин Юрий 7 2
|Агасиев Михаил 2 2
|Шадаев Максут 810 2
|Махмадиев Шухрат 3 2
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