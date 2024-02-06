РусБИТех Astra Linux ГК Астра РуПост WorksPad MobileSputnik

Корпоративный суперапп WorksPad получил обновления в клиентской и серверной части Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе двух обновленных версий компонентов суперприложения для управления корпоративной мобильностью WorksPad — клиента корпоративного рабочего места WorksPad версии 1.3.0 для Android и iOS и серверной части программного комплекса WorksPad 5.4.0. Об этом CNews сообщили представит

«Росжелдорпроект» использует WorksPad для безопасной мобильной работы персонала общество ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), приобрел 700 лицензий на решение от «Группы Астра» WorksPad и использует его для дистанционной работы сотрудников. Внедрение этого продукта позв

Система мобильного рабочего места Workspad сертифицирована ФСТЭК ский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов Workspad для организации безопасной дистанционной мобильной работы, сообщил о том, что систем

«Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad «Мобилитилаб» и «РОСА» начинают технологическое сотрудничество, которое позволит предложить заказчикам совместные комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad. Обеспечение безотказной безопасной работы, в том числе на мобильных устройствах государственного аппарата – важнейшая задача цифровой экономики России. Решения WorksPad позволя

«МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений ский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов WorksPad для создания интегрированного защищенного мобильного рабочего места, запатентовала т

«Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора» Российский разработчик программного обеспечения «Мобилитилаб» завершил разработку мобильного приложения Workspad для единственной отечественной мобильной операционной системы (МОС) «Аврора». С помощью Workspad смартфон превращается в защищенное мобильное рабочее место сотрудника. Компании

«МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений «МобилитиЛаб», резидент ИТ-кластера Сколково, объявила планы развития мобильного рабочего места WorksPad, включая поддержку российской мобильной ОС Sailfish/Аврора и выход на рынок платформ

Сергей Орлик - Мы упрощаем и ускоряем работу сотрудника на мобильном устройстве CNews: Расскажите о вашей компании, чем вы занимаетесь, есть ли у вас продукты помимо WorksPad? Сергей Орлик: Компания «МобилитиЛаб» выпускает только WorksPad. Фактически,

DataLine запустила партнерский сервис WorksPad DataLine, оператор дата-центров TIER III и облачный провайдер, и «МобилитиЛаб», разработчик WorksPad, объявили о запуске услуги WorksPad с площадки DataLine. WorksPad – интегрированное решение для смартфонов и планшетов iOS и Android. Приложение объединяет наиболее востр

Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ пании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и «АйТи» представили специальную редакцию мобильного рабочего места WorksPad R с шифрованием данных в мобильных клиентах WorksPad с использованием алгорит

«МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad В WorksPad появились push-уведомления, моментально информирующие пользователя о получении новых сообщений. Push-уведомление может выводиться на экран даже если мобильное устройство заблокировано,

WorksPad представлен в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online ачале сотрудничества. Как рассказали CNews в компании, теперь корпоративное мобильное рабочее место WorksPad доступно на Marketplace – в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm

«МобилитиЛаб» предложила мобильное рабочее место WorksPad на базе платформы «Облакотеки» Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о старте продаж специальной редакции своего флагманского продукта — корпоративного мобильного рабочего места WorksPad — на базе интеграционной облачной платформы «Облакотека». Так, с 4 апреля любая компания, которая при минимальных затратах хочет добиться скачка производительности своих сотрудников, п

«МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers Компания «МобилитиЛаб» представила новую редакцию своего продукта WorksPad. Как сообщили CNews в «МобилитиЛаб», WorksPad for Service Providers — это ред

WorksPad интегрирован с MobileIron AppConnect Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), поставщик корпоративного мобильного решения нового поколения WorksPad, объявила о его интеграции с экосистемой MobileIron AppConnect. Благодаря этому участники экосистемы MobileIron AppConnect, работающие на iPad, iPhone и Android-устройствах, смогут оце

«МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.5 Компания «МобилитиЛаб», входящая в состав группы компаний «АйТи», выпустила новую версию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad 2.5. Сегодня WorksPad 2.5 для устройств на базе iOS и Android доступен в магазинах приложений App Store и Google Play, сообщили CNews в «АйТи». Свежий релиз WorksPad 2.5

«МобилитиЛаб» выпустила WorksPad for Citrix, сертифицированный по программе Citrix Ready Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Citrix, сертифицированной по программе Citrix Ready. Как сообщили CNews в «АйТи»

«Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») и НИИ СОКБ представили WorksPad Protected — совместное комплексное решение для создания защищенных корпоративных моб

«МобилитиЛаб» выпустила специальную редакцию WorksPad for Symantec поставщик корпоративных мобильных решений нового поколения, объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Symantec. Как сообщили CNews в «АйТи», новый продукт прошел проверку на соответс

WorksPad включен в каталог облачных решений ActiveCloud by Softline Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) добавила в свой каталог облачных приложений решение WorksPad, разработанное компанией «МобилитиЛаб» (входит в ГК «АйТи»). Как сообщили CNews в «АйТи», в результате клиентам стала доступна возможность использования облачного мобильного рабочего м

«МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.3 Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии интегрированного мобильного рабочего места WorksPad. Как сообщили CNews в компании «АйТи», изменения в новой версии коснулись, прежде всего, самого востребованного в мобильной работе элемента функциональности — корпоративной почты. С вы

WorksPad отмечен европейским аналитическим агентством в области безопасности Европейское аналитическое агентство KuppingerCole включило компанию MobilityLab (входит в состав ГК «АйТи»), разработчика интегрированного мобильного рабочего места WorksPad, в отчет Leadership Compass: Secure Information Sharing. Об этом CNews сообщили в компании «АйТи». Leadership Compass — регулярные исследования KuppingerCole, в рамках которых изучаютс

«Росатом» организовал мобильные рабочие места для топ-менеджмента на базе WorksPad Представители топ-менеджмента госкорпорации «Росатом» начали использовать систему WorksPad — российскую разработку, позволяющую превратить планшеты на операционной системе Android, а также iPad в полноценные корпоративные мобильные рабочие места. Об этом CNews в компании «Ай

«МобилитиЛаб» обновила WorksPad для iOS и Android Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии мобильного приложения WorksPad. Как сообщили CNews в «АйТи», необходимые инструменты для продуктивной мобильной работы стали удобнее, при этом расширены функциональные возможности продукта, дополнены политики безопа

МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем CNews: Что представляет собой WorksPad, и почему продукт получил новое имя? Сергей Орлик: Мы представляем рынку новое покол

«АйТи» инвестировала $3 млн в разработку офисного приложения ileSputnik и объявила о том, что теперь оно будет распространяться во всем мире под торговой маркой WorksPad. WorksPad – это мобильное приложение для повседневной работы бизнес-пользоват

«АйТи» внедрила MobileSputnik в «Норильском никеле» Специалисты центра корпоративной мобильности компании «АйТи» внедрили в ГМК «Норильский никель» решение MobileSputnik. С помощью этой разработки планшеты iPad, которые используются у заказчика, стали инструментами для совместной работы топ-менеджеров. В частности, MobileSputnik используетс

MobileSputnik включен в каталог мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink илитиЛаб» (ГК АйТи), резидент ИТ-кластера инновационного проекта «Сколково», объявила о выходе новой специальной редакции своего флагманского решения для создания корпоративных мобильных рабочих мест MobileSputnik. Теперь это программное обеспечение включено в каталог корпоративных мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink, an IBM Company. Об этом CNews сообщили в «МобилитиЛаб». MobileSp

«МобилитиЛаб» анонсировала интегрированное мобильное рабочее место MobileSputnik 2.0 Компания «МобилитиЛаб» (входит в ГК «АйТи») анонсировала новую версию MobileSputnik 2.0 — интегрированное решение, переносящее основные сценарии работы корпоративных пользователей ПК на мобильные устройства iOS и Android в рамках интегрированного мобильного рабоч

В России разработано ПО для организации мобильного офиса с защищенным трафиком Входящая в группу «АйТи» компания «МобилитиЛаб» анонсировала новую версию своего главного продукта — системы для организации полноценных корпоративных мобильных рабочих мест MobileSputnik 2.0. В компании его позиционируют как первое в мире решение, переносящее на мобильные устройства iOS и Android основные сценарии работы корпоративных пользователей ПК и предоставл

MobileSputnik доступен в галерее мобильных бизнес-приложений Citrix Worx (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера инновационного проекта «Сколково», выпустила специальную редакцию MobileSputnik for Citrix, интегрированную с приложениями корпоративного класса Citrix Worx Mo

MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах исы и онлайн-редакторы, требующие сохранения документов в неконтролируемой облачной инфраструктуре. MobileSputnik – корпоративное мобильное рабочее место В результате анализа и постоянного мони

MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах исы и онлайн-редакторы, требующие сохранения документов в неконтролируемой облачной инфраструктуре. MobileSputnik – корпоративное мобильное рабочее место В результате анализа и постоянного мони

MobileSputnik интегрирован с мобильной платформой Good Dynamics ти и доступа к корпоративным ресурсам с мобильных устройств, объявили о выходе специальной редакции MobileSputnik for Good, интегрированной с мобильной платформой Good Dynamics — основой безопа

MobileSputnik + ViPNet: защищенное мобильное рабочее место от «АйТи» и «ИнфоТеКС» редств криптозащиты информации, объявили о создании и начале поставок совместного комплекта решений MobileSputnik + ViPNet. Комплект позволит обеспечить защищенный доступ к корпоративным данным

Новая версия сервера MobileSputnik 1.5: теперь с поддержкой веб-доступа использования и безопасность работы с корпоративными файлами в любое время и в любом месте. Сервер MobileSputnik развертывается в корпоративной сети и тесно интегрируется в ИТ/ИБ-ландшафт, обе