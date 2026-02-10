Разделы

ОмГАУ Омский ГАУ Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина

ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина

СОБЫТИЯ


10.02.2026 20 российских вузов участвуют в пилотном тестировании «ЛаньGPT» — первого ИИ-ассистента для работы с верифицированным учебным контентом 1
14.06.2023 Директором филиала МТС в Курской области назначен Семен Розенберг 2
30.03.2023 ГК «Астра» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области 2
31.05.2022 Омский аграрный университет переходит на «Р7-офис» 1
17.03.2022 «Эр-телеком» и ОмГАУ подписали соглашение о сотрудничестве 2
12.07.2011 СЭД «Евфрат» автоматизирует документооборот ОмГАУ 2
15.04.2008 ОГАУ приобретет лицензионное ПО 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

ОмГАУ и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 281 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 243 1
DA IT Company - DA Technology - ДИЭЙ 4 1
Ростелеком 10412 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14598 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 887 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2592 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 282 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13029 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4823 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73767 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4957 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6212 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17168 1
Программный стек 234 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27172 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13389 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 328 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 351 1
Linux OS 11015 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 1
НКТ - Р7-Офис 487 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 251 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 428 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1567 1
Овчаренко Сергей 8 1
Дариенко Станислав 2 1
Шумакова Оксана 2 1
Ушаков Дмитрий 7 1
Розенберг Семен 21 1
Путин Владимир 3382 1
Мишустин Михаил 751 1
Соснин Юрий 9 1
Перагов Андрей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 158300 5
Россия - СФО - Омская область 746 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 2
Армения - Республика 2382 1
Беларусь - Белоруссия 6076 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Россия - ЦФО - Курская область 705 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2698 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 308 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 1
Образование в России 2567 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10441 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3221 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 469 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15245 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 46 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 44 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 36 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

