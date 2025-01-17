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Розенберг Семен



17.01.2025 МТС расширила телеком-инфраструктуру в Северном микрорайоне Курска 1
01.11.2024 Аналитика МТС: популярность IoT-решений для курского бизнеса выросла в два раза за 9 месяцев 2024 года 1
09.07.2024 МТС улучшила сеть LTE на трех железнодорожных станциях в Курской области 1
27.06.2024 МТС прокачала сеть LTE на федеральной трассе Р-298 в Курской области 1
21.02.2024 В 2023 г. курский бизнес стал в пять раз чаще использовать цифровые решения для контроля удаленных объектов 1
26.01.2024 МТС обеспечила мобильным интернетом деревню Артюховка Курской области 1
28.12.2023 Аналитика CloudMTS: спрос на облачные услуги в Курской области за год вырос в 1,3 раза 1
07.12.2023 МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 90 тыс. семей Курска и Курчатова 1
08.11.2023 МТС усилила сеть LTE в Курске за счет перераспределения частот 1
25.10.2023 МТС обеспечила телеком-инфраструктурой бизнес-центр в Курске 1
04.08.2023 МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Северо-Западном микрорайоне Курска 1
22.06.2023 МТС улучшила мобильный интернет в центре Курска 1
14.06.2023 Директором филиала МТС в Курской области назначен Семен Розенберг 2

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Розенберг Семен и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 13
Ростелеком 9699 1
РЖД ЮВЖД - Юго-Восточная железная дорога 7 1
Минобороны РФ - Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 7
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 294 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 732 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Перагов Андрей 18 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 11
Беларусь - Белоруссия 5637 6
Россия - РФ - Российская федерация 144186 6
Армения - Республика 2280 6
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 27 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курчатов 15 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 316 1
Европа 21767 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 236 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 42 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 5 1
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