Через четыре года куряне будут выполнять 90% действий через ИИ-помощников

МТС провела исследование российского рынка ИИ-агентов. Согласно результатам, к 2030 г. до 90% действий куряне будут выполнять через цифровых помощников. Это означает переход от самостоятельного выбора человека к полной передаче рутины искусственному интеллекту. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков, если сегодня пользователь применяет нейросети для решения текущих задач по необходимости, то уже через четыре года ИИ-агент будет проактивно определять нужды человека, проанализировав совершенные ранее покупки, отмеченные события в календаре или показатели с умных устройств. Технология превратится в единое окно, самостоятельно собирающее информацию с маркетплейсов, сайтов и других источников, формируя точные рекомендации для пользователя.

Эксперты МТС считают, что самое большое изменение ждет процесс покупок и платежей. Вместо того, чтобы самостоятельно сравнивать предложения и вводить платежные данные, пользователь будет лишь определять бюджет, предпочтения и ставить ограничения. А ИИ-помощник, действуя в рамках заданных параметров, станет самостоятельно оформлять покупки, оптимизировать цену, отслеживая и применяя скидки, а также проводить проверку безопасности, исключая подозрительные сайты.

Логистика и постпродажное обслуживание также перейдут под полный контроль ИИ-агентов, которые будут сами выбирать способ и время доставки, учитывая местоположение и расписание пользователя, отслеживать заказ в реальном времени и вести коммуникацию со службами доставки. Кроме того, уже после покупки технология сможет автоматически отслеживать сроки гарантии, напоминать о необходимости обслуживания или замены товара.

«Сегодня технологии развиваются с невероятной скоростью: уже сейчас ИИ-помощники кардинально меняют подход к выполнению рутинных задач, позволив курянам сосредоточиться на действительно важных делах. Это не просто удобство — это переход к новому уровню комфорта и эффективности, где технологии работают на благо человека, предугадывая его потребности и обеспечивая безопасность. Уверен, что цифровая трансформация откроет новые горизонты для курских пользователей и бизнеса», — отметил директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Исследование проведено командой Research & Insights Центра стратегии цифровых продуктов МТС. Методология включала анализ данных об инвестициях венчурных фондов, бигтехов и государственном финансировании, а также серию экспертных интервью с ведущими российскими и международными специалистами.