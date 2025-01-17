МТС расширила телеком-инфраструктуру в Северном микрорайоне Курска

МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Курске. МТС включила дополнительный диапазон частот LTE900 и LTE2100 в Северном микрорайоне города по проспекту Анатолия Дериглазова, улиц Карла Маркса и Домостроителей. После комплекса технических работ местные жители могут пользоваться улучшенной голосовой связью и ускоренным мобильным интернетом с возможностью звонить через сеть LTE.

В Северном микрорайоне Курска ведется активное жилищное строительство, создается необходимая социальная инфраструктура. Только за последнее время здесь открыты новые детские сады, поликлиника, центр гуманитарной помощи. В результате в этом микрорайоне сконцентрирована наибольшая нагрузка на телеком-инфраструктуру оператора. Поэтому МТС усилила сеть в растущем районе, так как курянам важно пользоваться современными цифровыми сервисами — банковскими и государственными приложениями, а также дистанционно учиться и работать, созваниваться с родными и друзьями по видеосвязи.

«В ответ на растущий интернет-трафик мы планомерно расширяем инфраструктуру в Северном микрорайоне города. По потребности добавили новые диапазоны, которые увеличили зону LTE-покрытия, скорость мобильного интернета и повысили качество голосовой связи. Посетителям и работникам новых объектов здравоохранения, образования и социальной инфраструктуры требуется качественная связь, поэтому обновленная телеком-инфраструктура ускорит доступ к цифровым сервисам для курян», — сказал директор МТС в Курской области Семён Розенберг.