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Минобороны РФ Патриот Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ)

Минобороны РФ - Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.10.2026 МТС включила 5G на территории спорткомплекса «Лужники» 1
22.06.2023 МТС улучшила мобильный интернет в центре Курска 1
05.02.2021 Концерн «Автоматика» расширил линейку абонентских IPTV-приставок 1
03.04.2019 Концерн «Автоматика» представил новые системы обнаружения и противодействия дронам 1
28.08.2018 Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018» 3
21.08.2017 «Росэлектроника» покажет в «Патриоте» более двухсот устройств и систем для нужд обороны 1
06.09.2016 ОПК впервые покажет комплекс РЭБ нового поколения на форуме «Армия -2016» 1
10.02.2016 ОПК представила проект ударного мультикоптерного комплекса на выставке «Роботизация Вооруженных Сил РФ» 1
29.09.2015 «Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco 1
25.08.2015 «АйТи» спроектировала комплексную ИТ-инфраструктуру для административного здания парка «Патриот» 2
08.05.2008 Поздравляем с Днем Победы! 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 2
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 337 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 68 1
Alfresco Software 156 1
Системпром ФГУП Концерн 13 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16186 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1132 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 251 1
Avilex - Авилекс 10 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6022 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 2
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 131 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16754 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14908 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54963 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2671 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26474 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29945 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2761 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9726 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 307 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14198 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4937 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 471 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 213 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 449 1
Digital Legacy System - легаси-система - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 642 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5947 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23244 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6629 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13387 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10308 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7445 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2453 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9698 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 300 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 289 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2879 1
БПЛА - Военное применение беспилотных летательных аппаратов 28 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10407 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7623 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2663 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6530 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22838 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18324 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3094 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10514 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4193 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36860 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14139 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9446 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8808 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 132 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Борисоглебск РЭП - комплекс радиоэлектронного подавления 5 1
КамАЗ 4310 - КамАЗ 43116 - КамАЗ 43118 - КамАЗ 43114 1 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-28Н Ночной охотник - ударный вертолёт 25 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Таран-ПРО - комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам 6 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 14 1
Кабанов Владимир 178 2
Якунин Александр 50 1
Скоков Сергей 26 1
Щербачев Дмитрий 4 1
Кирилин Александр 3 1
Розенберг Семен 32 1
Путин Владимир 3477 1
Добровольский Дмитрий 8 1
Кислицын Алексей 10 1
Жириновский Владимир 28 1
Брыкин Арсений 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 6
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 3
Армения - Республика 2478 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8695 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 224 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 190 1
Казахстан - Республика 6132 1
Европа 25035 1
Земля - планета Солнечной системы 10920 1
Беларусь - Белоруссия 6366 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3166 1
Европа Восточная 3140 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1436 1
Россия - ЦФО - Курская область 775 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Сербия - Республика 380 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 405 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9162 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58573 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6235 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6185 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54203 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34373 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5717 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6885 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1272 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2752 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2184 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 532 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7965 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6881 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 663 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 666 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22083 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27721 1
РАН - Российская академия наук 2146 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 234 1
CNews AWARDS - награда 576 1
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