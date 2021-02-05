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Концерн «Автоматика» расширил линейку абонентских IPTV-приставок

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, выпустило на рынок новую модернизированную серию многоабонентских IPTV-приставок - WR370. В настоящее время приставки находятся на этапе опытной эксплуатации. Предыдущая серия IPTV-приставок WR330 успешно поставляется по России, а также по запросам в Армению и Кыргызстан. Также ведутся переговоры по поставкам приставок в Казахстан. В 2021 году «Электроприбор» планирует поставку 30 тысяч приставок WR330 и 60 тысяч WR370, а также намерен расширить географию поставок до Восточной Европы.

Абонентские IPTV приставки АО «ПО «Электроприбор» - это современные надежные устройства, предназначенные для подключения абонентов к сервису IPTV и обеспечивающие просмотр каналов на телевизоре.

Новая абонентская IPTV-приставка WR370 имеет больший объём оперативной памяти – 1 Гб, у WR330 – 512 Мб, также обновленная приставка меньше весит. IPTV приставка WR370 снабжена мощным 4-ядерным процессором. Высокие показатели процессорной мощности обеспечивают более плавную и быструю работу интерфейса и практически мгновенную загрузку изображений за счет увеличения скорости обработки информации. Приставка имеет полную адаптацию под клиента и собственную поддержку HW/SW. Устройство весит не более 110 граммов, легко помещается в ладонь и имеет универсальный дизайн, который удачно впишется в интерьер любой современной квартиры.

«В рамках диверсификации производства Концерн «Автоматика» предлагает своим заказчикам новые высокотехнологичные решения гражданского назначения. Характеристики наших IPTV-приставок – высокая производительность, компактность и современный дизайн – дают выгодные преимущества на рынке и позволяют успешно реализовывать политику импортозамещения. На сегодняшний день IPTV-приставки Концерна «Автоматика» используются ведущими операторами цифрового телевидения на территории России и стран ближнего зарубежья. В 2021 году мы намерены расширить географию поставок», - комментирует генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Оборудование будет представлено в демонстрационном центре Госкорпорации Ростех в парке «Патриот» в ходе форума «Армия-2021».

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