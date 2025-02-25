Россия ЦФО Московская область Одинцовский район Кубинка
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Игорь 47 6
|Путин Владимир 3192 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Тамодин Николай 47 2
|Сердюков Анатолий 83 2
|Медведев Дмитрий 1655 2
|Брыкин Арсений 54 2
|Чушкин Дмитрий 9 2
|Мишурный Андрей 2 2
|Абрамов Сергей 73 1
|Грищенков Александр 16 1
|Скорых Сергей 7 1
|Бобко Александр 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Бударин Андрей 11 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Газизов Камиль 67 1
|Шкинев Олег 5 1
|Элькин Григорий 15 1
|Смит Вячеслав 18 1
|Якимюк Оксана 6 1
|Артамонова Мария 5 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Якунин Александр 49 1
|Зелин Александр 32 1
|Ждан Вадим 1 1
|Чуприян Александр 9 1
|Дрик Владимир 4 1
|Ким Дмитрий 61 1
|Привезенцев Антон 6 1
|Мельников Вячеслав 2 1
|Из рук в руки - irr.ru 66 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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