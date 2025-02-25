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Россия ЦФО Московская область Одинцовский район Кубинка

Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка


25.02.2025 МТС улучшила связь на участке ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы 1
23.05.2024 «Национальная компьютерная корпорация» представит на КБ 2024 новое бизнес-направление комплексного обеспечения безопасности КОБ 1
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 1
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 1
13.05.2021 Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов» 1
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч 1
09.07.2020 Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн» 1
26.06.2019 Ростех разработал портативную метеостанцию 1
24.06.2019 Ростех представит боевой робототехнический комплекс «Паладин» 1
24.06.2019 Ростех впервые покажет станцию радиотехнической разведки «ПОСТ-3М» 1
21.08.2018 «Росэлектроника» представит более 30 разработок для вооруженных сил на форуме «Армия-2018» 1
14.09.2017 World of tanks вышли в дополненную реальность 1
23.08.2017 «Росэлектроника» и китайская CETC согласовали взаимодействие при контрактном производстве 1
22.08.2017 «РТ-Информ» развивает системы ИБ «Рособоронэкпорта» 1
21.08.2017 «Депо Компьютерс» представит защищенные решения на форуме «Армия-2017» 1
21.08.2017 «Росэлектроника» покажет в «Патриоте» более двухсот устройств и систем для нужд обороны 1
26.07.2017 «Воентелеком» представил на форуме «Армия – 2017» новые перспективные решения 1
19.10.2016 Объединённая цифровая система связи появится в российской армии к 2020 1
06.09.2016 ОПК впервые покажет комплекс РЭБ нового поколения на форуме «Армия -2016» 1
05.09.2016 Гособоронзаказ обеспечит Росэлектронике развитие в гражданском секторе 1
01.09.2016 Разработка «Росэлектроники» обеспечит обнаружение воздушных целей на предельно малых высотах 1
25.08.2016 «Росэлектроника» предлагает создать инфраструктуру безопасности для объектов обеспечения Минобороны 1
24.08.2016 Росэлектроника заместила импортную микроэлектронику в радиотехнических системах 1
16.08.2016 «Омский НИИ приборостроения» выпустил новое поколение приемных и передающих SDR-устройств 1
09.08.2016 Росэлектроника создала мобильный пункт дистанционного управления беспилотниками 1
05.08.2016 Ученые Росэлектроники создали гибкий материал для защиты от электромагнитных излучений 1
28.07.2016 «Росэлектроника» разработала «арктические» комплексы связи 1
29.04.2016 В Кубинке реальные ретроавтомобили встретятся с виртуальными танками 1
25.08.2015 «АйТи» спроектировала комплексную ИТ-инфраструктуру для административного здания парка «Патриот» 1
15.11.2013 «Билайн» переживает в Москве крупный сбой и отправляет абонентов в МТС и «Мегафон» 1
06.12.2012 «Яндекс» обновил панорамы Москвы и Подмосковья 1
27.07.2011 «Воентелеком» подвел итоги модернизации сетей фиксированной связи удаленных военных городков 1
05.04.2011 Медведеву показали LTE 2
04.04.2011 Медведеву продемонстрировали опытную зону сети LTЕ 2
10.11.2010 «Ростелеком» подключил к интернету УФСБ России по Смоленской области 1
01.07.2010 «Ростелеком» создал Управление продаж и обслуживания клиентов по Московской области 1
11.06.2010 Су-27 в Кубинке угодил в придорожную канаву 1
09.12.2009 Олег Шкинев: Сборка POS-терминалов в России изменит эквайринговый бизнес 1
17.08.2009 Асы российских ВВС выступят на МАКС-2009 1
07.08.2009 ВВС России покажут себя на "МАКС-2009" 1

Публикаций - 44, упоминаний - 46

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1166 14
Ростелеком 9750 5
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 4
Ростех - Радиозавод 68 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 2
МегаФон 8956 2
Huawei 3955 2
Lenovo Motorola 3502 2
Основа Телеком 70 2
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Edelweiss - Эдельвейс 58 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 105 1
Lenovo Group 2297 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 1
Meta Platforms - Facebook 4445 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 35 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 9 1
Verifone 61 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 1
Wargaming 152 1
Microsoft Corporation 24675 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 13 1
Ростех - КРЭТ - Аэроприбор-Восход - АП Восход 2 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 21 1
АйКомИнвест 22 1
Штрих-М НТЦ 59 1
AltEll - АльтЭль 26 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 4
Минобороны РФ - Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) 10 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
Связной ГК 1372 1
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
Лента - Утконос 177 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Сплав НПО им. А.Н. Ганичева - Сплав ГНПП 7 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Бутово ФЦ - Фулфилмент-центр 2 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 173 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Соколы России - авиационная группа высшего пилотажа 3 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2759 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 1
Минцифры РФ - Департамент развития новых телекоммуникационных сервисов 2 1
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Google Android 14072 1
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Microsoft Windows 2000 8661 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1516 3
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