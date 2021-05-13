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Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представляет новейшие отечественные разработки для обеспечения безопасности городов в рамках международного салона «Комплексная безопасность-2021». Различные устройства и системы объединяются в единый аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который обеспечивает оперативное реагирование и предупреждение более 115 различных угроз – правопорядку, а также природного, биолого-социального и техногенного характера.

На объединенном стенде Ростеха и Ростелекома предприятия холдинга представляют оборудование для обеспечения экологической, транспортной и общественной безопасности. В частности, демонстрируются интеллектуальные системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации, системы звукового оповещения населения о нештатных ситуациях, метеорологический комплекс, а также широкая линейка датчиков, применяемых в АПК «Безопасный город»: шумомер, люксометр. датчик гамма излучений, камера для лесопожарного мониторинга.

Среди представленных на стенде решений – промышленные газоанализаторы производства саратовского НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»), которые могут быть встроены в систему «Безопасный город» при помощи беспроводных каналов связи Wi-Fi, ZigBee или через кабельное соединение. Оборудование позволяет обеспечить безопасность промышленных предприятий, автостоянок, котельных и объектов нефтегазового сектора. В случае превышения допустимых значений аппаратура передает сигнал тревоги, что позволяет вовремя принять меры для предотвращения аварии.

В рамках салона предприятия холдинга также демонстрируют комплексное решение для мониторинга систем ЖКХ, которое обеспечивает контроль за работой объектов тепло-, электро-, водоснабжения, ведет учет актуальных данных о состоянии коммунальной инфраструктуры и передает собранную информацию по беспроводным каналам связи.

На стенде представлены новые устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП), предупреждающие пожары из-за неисправностей электропроводки. В случае возникновения искрения прибор фиксирует изменения параметров сетевого напряжения и автоматически отключает сеть от электропитания. Серийное производство устройств развернуто на НПП «Исток» им. Шокина (входит в «Росэлектронику»).

«АПК «Безопасный город» - это большая экосистема, в которую объединяются тысячи датчиков, оборудования и автоматизированных систем. Для обеспечения эффективной работы этой экосистемы сегодня создается единое информационное пространство, которое позволит обеспечить оперативное межведомственное взаимодействие и сквозную передачу информации в режиме реального времени», - отметил руководитель проектного офиса по АПК «Безопасный город» Объединенной приборостроительной корпорации (головная структура холдинга «Росэлектроника») Андрей Мишурный.

XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» проводится с 12 по 16 мая 2021 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка, Московская область).

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