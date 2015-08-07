Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Московская область Ступинский муниципальный район Ступино
СОБЫТИЯ
|07.08.2015
|
«Кимберли-Кларк» оптимизировала складской учет на заводе в Ступино с внедрением SAP EWM
SAP, комплексное решение позволило оптимизировать проводимые операции, точность складского учета и исполнения производственных планов на одном из крупнейших предприятий «Кимберли-Кларк» — заводе в г.Ступино. Международная корпорация «Кимберли-Кларк», производящая продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены и работающая в 80 странах мира, в 2010 г. открыла
|16.09.2014
|
ИВК создала портал муниципальных услуг Ступинского района Московской области
«ИВК БюрократЪ», объединившая администрации Ступинского муниципального округа, городских поселений (Ступино, Жилёво, Малино, Михнево) и сельских поселений (Аксиньинское, Леонтьевское, Семёновск
|25.11.2013
|
Администрация Ступинского муниципального района выбрала поставщика компьютерного оборудования и ПО для образовательных учреждений
Управление образования Администрации Ступинского муниципального района подвело итоги открытого электронного аукциона на поставку к
|04.10.2013
|
Администрация Ступинского муниципального района закупит комплекты компьютерного оборудования и ПО для образовательных учреждений на 732 млн руб.
Управление образования Администрации Ступинского муниципального района объявило о проведении открытого аукциона в электронной форм
|20.03.2012
|
БФТ автоматизировала процесс оказания услуг в МФЦ Ступино
униципальных) услуг и открытости информации о деятельности органов власти. Для решения этих задач в Ступинском «Едином сервисном центре» было внедрено комплексное решение «МФЦ-Капелла». В много
|30.08.2010
|
«Комстар» вышел на рынок связи Ступинского района Подмосковья
го доступа в интернет, организации виртуальных частных сетей (VPN) для жителей и организаций города Ступино и Ступинского района на базе собственной опорно-транспортной сети нового поколения (N
|06.08.2008
|
«Парус» реализует ИТ-проект для «Ступинского машиностроительное предприятия»
ой цели многие машиностроители, в том числе лидеры авиационной промышленности, уже используют предложенную нами информационную систему. Сегодня перед нами стоит задача внедрить такой ИТ-инструмент на Ступинском машиностроительном предприятии».
|25.12.2006
|
Администрация Ступинского района внедрила СМК
Администрация Ступинского района Московской области одна из первых среди региональных органов исполнительно
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Куртяник Надежда 441 5
|Югай Виктор 66 2
|Медведев Владислав 62 2
|Иванников Виктор 23 2
|Пермяков Максим 31 1
|Юрьев Илья 47 1
|Радаев Александр 44 1
|Марков Константин 27 1
|Фомченков Григорий 3 1
|Дронов Дмитрий 27 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Казарезов Алексей 7 1
|Смоленцев Александр 9 1
|Дадинский Сергей 11 1
|Артимовичи (братья) 23 1
|Щукин Вячеслав 1 1
|Челпан Павел 1 1
|Заколупина Марина 8 1
|Гамазков Сергей 1 1
|Густов Павел 4 1
|Хетагуров Коста 4 1
|Никитин Константин 1 1
|Кабаенков Юрий 5 1
|Ларичев Алексей 4 1
|Мове Лариса 1 1
|Алмакаев Александр 1 1
|Олевский Тимур 1 1
|Калинкин Максим 3 1
|Зотов Федор 1 1
|Прахов Михаил 38 1
|Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 1
|Ковыршин Дмитрий 1 1
|Шингирий Олег 1 1
|Врублевский Павел 105 1
|Малис Александр 158 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
|Иванов Сергей 405 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
|Сачков Илья 126 1
|Новак Александр 37 1
|URA.RU - информагентство 12 1
|Mash - telegram-канал 22 1
|ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11567 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.