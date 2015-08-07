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Россия ЦФО Московская область Ступинский муниципальный район Ступино

Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино

СОБЫТИЯ


07.08.2015 «Кимберли-Кларк» оптимизировала складской учет на заводе в Ступино с внедрением SAP EWM

SAP, комплексное решение позволило оптимизировать проводимые операции, точность складского учета и исполнения производственных планов на одном из крупнейших предприятий «Кимберли-Кларк» — заводе в г.Ступино. Международная корпорация «Кимберли-Кларк», производящая продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены и работающая в 80 странах мира, в 2010 г. открыла
16.09.2014 ИВК создала портал муниципальных услуг Ступинского района Московской области

«ИВК БюрократЪ», объединившая администрации Ступинского муниципального округа, городских поселений (Ступино, Жилёво, Малино, Михнево) и сельских поселений (Аксиньинское, Леонтьевское, Семёновск
25.11.2013 Администрация Ступинского муниципального района выбрала поставщика компьютерного оборудования и ПО для образовательных учреждений

Управление образования Администрации Ступинского муниципального района подвело итоги открытого электронного аукциона на поставку к
04.10.2013 Администрация Ступинского муниципального района закупит комплекты компьютерного оборудования и ПО для образовательных учреждений на 732 млн руб.

Управление образования Администрации Ступинского муниципального района объявило о проведении открытого аукциона в электронной форм
20.03.2012 БФТ автоматизировала процесс оказания услуг в МФЦ Ступино

униципальных) услуг и открытости информации о деятельности органов власти. Для решения этих задач в Ступинском «Едином сервисном центре» было внедрено комплексное решение «МФЦ-Капелла». В много
30.08.2010 «Комстар» вышел на рынок связи Ступинского района Подмосковья

го доступа в интернет, организации виртуальных частных сетей (VPN) для жителей и организаций города Ступино и Ступинского района на базе собственной опорно-транспортной сети нового поколения (N
06.08.2008 «Парус» реализует ИТ-проект для «Ступинского машиностроительное предприятия»

ой цели многие машиностроители, в том числе лидеры авиационной промышленности, уже используют предложенную нами информационную систему. Сегодня перед нами стоит задача внедрить такой ИТ-инструмент на Ступинском машиностроительном предприятии».
25.12.2006 Администрация Ступинского района внедрила СМК

Администрация Ступинского района Московской области одна из первых среди региональных органов исполнительно

Публикаций - 56, упоминаний - 76

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10747 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Cisco Systems 5371 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 3
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
SAP SE 5602 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Spamhaus 40 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Совзонд - Sovzond 123 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 1
Computer Mechanics 41 1
Авелаком - Avelacom 9 1
Optima Software 19 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
Кодос-Б 5 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Комсет 15 1
Ростелеком 10951 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 933 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9223 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12812 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
HP Inc. 5883 1
Oracle Corporation 7074 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Red Hat 1378 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 9
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Дворец Белосельских-Белозерских 2 1
Петровский парк 4 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина 1 1
Русское поле Агрохолдинг - Павловская Птицефабрика - Павловская курочка 8 1
Ростех - Вертолеты России - СМПП - Ступинское машиностроительное производственное предприятие 3 1
Татнефть Алабуга-Стекловолокно 1 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 9 1
ОЭЗ Ступино Квадрат - Особая экономическая зона 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2371 1
Связной ГК 1401 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Visa International 1993 1
Татнефть 243 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
Assist - Ассист 218 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Открытие Арена - стадион 21 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
ФРПВИ НО - Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области 1 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3308 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5661 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1169 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Парк Зарядье 49 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6510 5
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26315 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 11
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - МФЦ-Капелла 18 1
SpamDot 11 1
Crutop 11 1
ИВК БюрократЪ СЭД 13 1
ИВК Юпитер Крипто 32 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
МегаФон Наши люди 49 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
Huawei Q - серия коммутаторов 1 1
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EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 1
TopLog WMS - TopLog YMS 21 1
ИВК Портал 6 1
SpamPromo 2 1
IBM Eclipse IDE 11 1
TopLog API 7 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Google Android 15246 1
Linux OS 11535 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Windows 16885 1
Apple - App Store 3109 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Google - Gmail 1021 1
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Huawei S - Серия коммутаторов 6 1
Apache OpenOffice 490 1
Intel Itanium 649 1
Rx-Promotion 12 1
Куртяник Надежда 441 5
Югай Виктор 66 2
Медведев Владислав 62 2
Иванников Виктор 23 2
Пермяков Максим 31 1
Юрьев Илья 47 1
Радаев Александр 44 1
Марков Константин 27 1
Фомченков Григорий 3 1
Дронов Дмитрий 27 1
Акулинин Игорь 20 1
Казарезов Алексей 7 1
Смоленцев Александр 9 1
Дадинский Сергей 11 1
Артимовичи (братья) 23 1
Щукин Вячеслав 1 1
Челпан Павел 1 1
Заколупина Марина 8 1
Гамазков Сергей 1 1
Густов Павел 4 1
Хетагуров Коста 4 1
Никитин Константин 1 1
Кабаенков Юрий 5 1
Ларичев Алексей 4 1
Мове Лариса 1 1
Алмакаев Александр 1 1
Олевский Тимур 1 1
Калинкин Максим 3 1
Зотов Федор 1 1
Прахов Михаил 38 1
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 1
Ковыршин Дмитрий 1 1
Шингирий Олег 1 1
Врублевский Павел 105 1
Малис Александр 158 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Иванов Сергей 405 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Сачков Илья 126 1
Новак Александр 37 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8577 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 45
Россия - РФ - Российская федерация 166226 27
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 12
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 11
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 10
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