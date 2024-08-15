Получите все материалы CNews по ключевому слову
Spamhaus
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Spamhaus и организации, системы, технологии, персоны:
|UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
|CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.