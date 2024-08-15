Разделы

Spamhaus


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


14.01.2026 Как организации выстроить защиту от фишинга 1
15.08.2024 Европол и союзники прикрыли 2000 доменов с вредоносным софтом 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
10.01.2022 Как русские спамеры победили в мировой войне с разработчиками антиспама 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 1
29.05.2018 Group-IB: новые атаки Cobalt подтверждают связь с Anunak 1
27.03.2018 Group-IB: несмотря на арест лидера, группа Сobalt продолжает атаки на банки 1
12.02.2014 Зафиксирована самая мощная DDoS-атака в истории интернета 1
24.12.2013 «Лаборатория Касперского» о практике расследования киберпреступлений 1
27.11.2013 Инциденты ИБ: поставлены новые рекорды 1
19.06.2013 Кто и как фильтрует интернет? Обзор мировых практик 1
05.08.2012 Symantec объявила об уничтожении ботнета Grum 1
19.07.2012 Закрыт крупнейший в мире ботнет 1
30.03.2012 Знаменитый «русский ботнет» возродился и был еще раз убит 1
10.01.2011 Эксперты недоумевают, куда подевался весь спам 1
11.11.2010 «Спамер №1» считает, что его травит владелец Chronopay 1
24.09.2010 Треть спамерских сайтов мира родом из России 1
12.05.2008 «Рамблер» помогает Рунету бороться со спамом 1
03.09.2007 Сайт индийского банка закрыли из-за обилия троянов 1
03.09.2007 e360 Insight против Spamhaus : суд пересмотрит сумму выплаты 1
02.08.2007 Mail.ru и "Яндекс" отказались принимать почту "Агавы" 1
13.06.2007 Антиспамерские организации пострадали от DDoS-атак 1
19.02.2007 Лео Куваева обвиняют в новой волне спама 1
16.11.2006 Топ-10 злейших спамеров: Россия лидирует 1
23.10.2006 Clickhaus защитит от накрутки рекламы 1
23.10.2006 Суд отказал e360 Insight в закрытии домена Spamhaus 1
12.10.2006 Spamhaus грозит потеря доменного имени 1
22.09.2006 Spamhaus подвергся DDoS-атаке 1
18.09.2006 Spamhaus не слушается американского суда 1
08.02.2006 Защиты от спама не будет 1
07.09.2005 Yahoo! "хостит" тысячи фишерских сайтов 1
10.08.2005 Microsoft жестоко наказала спамера 1
08.02.2005 В нашествии спама винят россиян 1
07.02.2005 Spamhaus: "черные списки" спамеров бесполезны 1
23.07.2004 Австралия: антиспамовый закон показал свою эффективность 1
10.12.2003 Спорный антиспамерский билль прошел через Конгресс США 1
03.12.2003 Спамеры атакуют с помощью вируса 1
03.12.2003 W32/Mimail-L - месть спамеров 1
11.08.2003 Microsoft поймал не того спамера 1
24.04.2003 Спамеры судятся против своих противников 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Spamhaus и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25256 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 8
Yahoo! 3708 5
e360 Insight 4 4
Webmoney - Вебмани.Ру 545 4
X Corp - Twitter 2908 4
AOL Inc - America Online 1878 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 807 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 3
Meta Platforms - Facebook 4537 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
Sophos - SophosLabs 424 3
CB3ROB - CyberBunker 3 2
Yandex - Яндекс 8482 2
VK - Mail.ru Group 3535 2
Trellix - FireEye 60 2
Cloudflare 131 2
Google LLC 12282 2
Verisign 358 2
Агава КБ 31 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
CYREN - Commtouch 27 1
Forcepoint - Websense 125 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Six Apart 47 1
Blue Security 9 1
Renesys 2 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
BakaSoftware - Baka Software 1 1
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 27 1
Thoma Bravo - Proofpoint 38 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 967 1
Apple Inc 12648 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 1
AT&T Inc 1697 1
Adobe Systems 1572 1
PayPal 661 1
Казахтелеком 339 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 865 2
Assist - Ассист 215 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 2
eBay Inc 1632 2
Visa International 1974 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
IWF - Internet Watch Foundation 11 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Связной ГК 1384 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 86 3
Судебная власть - Judicial power 2412 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1082 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 828 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 278 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 3
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4276 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 16
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1353 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5399 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3523 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 10
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3279 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7749 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2346 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 7
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 806 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 3
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 465 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 834 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 2
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 152 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 431 2
Spamit 14 5
SpamDot 11 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 3
Crutop 11 2
Tucows Downloads 12 2
SURBL - Spam URI RBL 7 2
URIBL - URI Blacklists 2 2
Mailien Pharmacy Affilate Programm 2 2
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 2
Microsoft Office 3966 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 2
Rx-Promotion 12 2
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 2
Google Android 14725 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 2
Porsche Cayenne - Кроссовер 15 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 3 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 51 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
Apache SpamAssassin - средство для фильтрации спама 12 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 105 1
Blue Security - Blue Frog 8 1
Rx-Partners Affilate Programm 4 1
Six Apart - Blogs.com 3 1
U.S. PS ZIP-код - система почтовых индексов Почтовой службой США 3 1
InBoxRevenge KS Forum 1 1
FreePik 1455 1
Adobe Macromedia ColdFusion 33 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 40 1
SpamPromo 2 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 71 1
Apple iOS 8266 1
Oracle Java - язык программирования 3335 1
Google YouTube - Видеохостинг 2896 1
Adobe Photoshop 792 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 72 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 1
Linford Steve - Линфорд Стив 8 8
Куваев Леонид 7 4
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 4
Гусев Игорь 19 4
Врублевский Павел 103 3
Левашов Петр 3 3
Косторгыз Николай 2 2
Кабаенков Юрий 5 2
Kocoras Charles - Кокорас Чарльз 2 2
Иванов Сергей 398 2
Михайлов Сергей 57 2
Волков Дмитрий 66 2
Жиленков Михаил 3 2
Ступин Дмитрий 5 2
Артимович Игорь 30 2
Вишневский Игорь 3 2
Окулева Мария 2 2
Мальцев Станислав 6 2
Ельцин Борис. 94 2
Стоянов Руслан 37 2
Поляков Александр 53 1
Гостев Александр 83 1
Зенкин Денис 263 1
Фомченков Григорий 3 1
Альтовский Евгений 42 1
Власова Анна 21 1
Дронов Виктор 9 1
Дадинский Сергей 11 1
Артимовичи (братья) 23 1
Noss Elliot - Носс Эллиот 5 1
Хохольков Влад 1 1
Underwood Todd - Андервуд Тодд 1 1
Reshef Eren - Решеф Эрен 1 1
Drake Adam - Дрейк Адам 1 1
Kamphuis Sven Olaf - Кампфуйс Свен Олаф 1 1
Сабельников Андрей 5 1
Заколупина Марина 7 1
Гамазков Сергей 1 1
Густов Павел 4 1
Терехов Леонид 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 20
Россия - РФ - Российская федерация 157276 16
Нидерланды 3636 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 6
Украина 7799 6
Европа 24650 6
Азия - Азиатский регион 5753 4
Испания - Королевство 3761 4
Армения - Республика 2373 3
Беларусь - Белоруссия 6039 3
Канада 4986 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 3
Китай - Тайвань 4138 3
Болгария - Республика 785 3
Румыния 741 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 3
Франция - Французская Республика 7981 3
Казахстан - Республика 5807 2
Польша - Республика 2002 2
Индия - Bharat 5708 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 2
Грузия 1285 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Малайзия 898 2
Молдавия - Республика Молдова 722 2
Испания - Валенсия - Аликанте 41 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Южная Корея - Республика 6867 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1069 2
США - Иллинойс 336 2
США - Калифорния 4776 2
Израиль 2785 2
Великобритания - Лондон 2409 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 2
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 11
Blacklist - Чёрный список 673 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 5
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 4
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3665 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 3
Английский язык 6880 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Паспорт - Паспортные данные 2737 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1815 2
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 130 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 2
Webmaster - Вебмастер 133 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 233 1
White list - Белый список 120 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
The Register - The Register Hardware 1703 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 3
AP - Associated Press 2006 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
Affiliate Connection 1 1
NYT - The New York Times 1088 1
Wikipedia - Википедия 589 1
The Washington Post 343 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Ars Technica 435 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
KrebsOnSecurity 17 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
BleepingComputer - Издание 417 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

