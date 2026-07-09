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Adobe Macromedia ColdFusion

Adobe Macromedia ColdFusion

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.07.2026 UserGate uFactor: в одном из решений Adobe обнаружена уязвимость с максимальной оценкой опасности 2
24.02.2025 Шифровальщик эксплуатирует уязвимости 16-летней давности 1
17.07.2024 Хакерам нужно всего 22 минуты, чтобы применить демонстрационные эксплойты в реальных кибератаках 1
08.12.2023 Хакеры взломали две госструктуы в США через критическую «дыру», о которой было известно почти год 2
29.08.2022 Меняются правила включения в реестр российского ПО. Что в них нового? 1
16.05.2014 Новый стартап делает криптовалюту Bitcoin доступной всем 1
27.11.2013 Инциденты ИБ: поставлены новые рекорды 2
08.11.2013 Adobe допустила крупнейшую в истории утечку паролей 1
04.10.2012 «Оскар» в мире Java достался российской облачной платформе Jelastic 1
24.03.2010 Adobe упростила интеграцию веб-приложений с соцсетями 1
16.01.2008 SWsoft Plesk: теперь с поддержкой Windows Server 2008 и IIS7 2
16.11.2007 Adobe устранила уязвимость в ColdFusion 1
02.08.2007 Adobe ColdFusion 8: официальный релиз 5
20.04.2006 ColdFusion будет работать на WebLogic Server 2
29.11.2005 Новый сервис: каждый сможет создать интернет-телеканал 1
09.08.2005 Macromedia "перетряхнула" Studio 1
09.02.2005 Macromedia представила новое решение для мобильных устройств 2
17.08.2004 Обновление Windows XP: лекарство хуже болезни 1
23.04.2003 Macromedia выпустила пакет для интеграции Flash-приложений с разными типами данных 2
13.02.2003 Macromedia FreeHand MX и Studio MX Plus - уже в России 1
10.02.2003 Создатель Allaire ушел с поста технологического директора Macromedia 1
09.01.2003 Macromedia ColdFusion MX переходит на платформу J2EE 2
09.09.2002 Macromedia выпустила набор разработчика 1
27.08.2002 Macromedia будет сертифицировать Flash-специалистов 1
13.06.2002 SoftLine займется выпуском российского издания Macromedia Web Essentials 1
10.06.2002 "АНД Проджект" поддерживает Macromedia 3
18.01.2002 Macromedia объявила о выходе бесплатного ColdFusion Server 5 Developer Edition 1
19.11.2001 Веб-страницы можно будет писать на С++ 1
29.08.2001 ISS сообщила о выходе MicroUpdate 3.2 для RealSecure 5.0 и 6.0 1
13.07.2001 Macromedia: "дыры" в защите ColdFusion Server 3
06.07.2001 Macromedia продолжает завоевывать рынок 2
14.06.2001 Softline начала продажи Macromedia ColdFusion Server 5 и Macromedia JRun 3.1 в России 5
10.05.2001 Macromedia выпустила ColdFusion Server 5 3
01.04.1999 Novera и Allaire интегрируют свои продукты для Web 1

Публикаций - 35, упоминаний - 58

Adobe Macromedia ColdFusion и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Macromedia 219 20
Adobe Systems 1593 10
Microsoft Corporation 25714 7
Softline - Софтлайн 3690 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1686 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Apple Inc 13086 3
IBM - International Business Machines Corp 9681 3
Oracle Corporation 7061 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 2
Autodesk 639 2
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 2
Heartland Payment Systems 17 2
Oracle - BEA Systems 162 2
Brightcove 14 1
SAP SE 5581 1
Amazon Inc - Amazon.com 3257 1
X Corp - Twitter 2930 1
Meta Platforms - Facebook 4609 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 938 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 1
Fortinet 447 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
Red Hat 1378 1
Sony 6724 1
Nginx - Энджайникс 204 1
Sophos - SophosLabs 432 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Cloudflare 167 1
GoTo - LogMeIn - LastPass 29 1
CA Technologies - Computer Associates 391 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 626 1
Google LLC 12623 1
SWsoft - Standard & Western Software 49 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
Spamhaus 40 1
Firefly Systems 38 1
EnterpriseDB - EDB 20 1
eBay Inc 1640 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
General Catalyst 23 1
Accel Partners 49 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 576 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1207 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33233 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34509 9
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1184 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27218 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7514 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1945 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14161 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13130 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12996 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28084 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5153 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2344 3
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1801 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7891 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2822 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1682 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3289 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21909 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8171 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17887 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3792 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3384 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7130 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5718 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3213 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4421 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2018 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2463 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 884 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13645 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6822 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 613 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26164 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2502 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2342 2
Data Grid 31 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 8
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 6
Microsoft Windows 16816 5
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 5
Oracle Java - язык программирования 3453 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2487 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 4
Adobe Macromedia Studio MX 6 3
Adobe Fireworks - Adobe Macromedia Fireworks 21 3
Adobe Macromedia FreeHand 12 3
Linux OS 11451 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 666 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5651 3
Adobe Photoshop 804 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 3
Adobe Macromedia JRun 5 2
Apache Flex - Adobe Flex - Macromedia Flex 19 2
Google Android 15176 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1780 2
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 2
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 2
Adobe Macromedia UltraDev 9 1
Adobe Firefly 3 1
Meta - Facebook Connect 10 1
Adobe Macromedia Sitespring 2 1
Adobe LiveCycle - Adobe LiveCycle Enterprise Suite 12 1
Adobe ID 7 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 627 1
IBM DB2 396 1
Apple iOS 8546 1
Apple macOS 2398 1
Microsoft Office 4140 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3103 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Microsoft Azure 1519 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 314 1
Allaire Jeremy - Аллер Джереми 5 3
Реморенко Игорь 7 1
Bernoff Josh - Бернофф Джош 6 1
Arkin Brad - Аркин Брэд 1 1
Breyer Jim - Брейер Джим 8 1
Мельникова Анастасия 439 1
Белоусов Сергей 254 1
Шадаев Максут 1207 1
Зайцев Михаил 342 1
Голодец Ольга 23 1
Синицкий Руслан 9 1
Ducklin Paul - Даклин Пол 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54512 8
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1457 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13767 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14775 2
Европа 24910 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Япония 13768 1
Ирландия - Республика 1044 1
Германия - Федеративная Республика 13161 1
Великобритания - Лондон 2428 1
Украина 7909 1
США - Калифорния 4814 1
Нидерланды 3725 1
Ирландия - Дублин 164 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
США - Массачусетс 517 1
Мировой океан - World Ocean 528 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57276 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4783 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33473 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1372 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2186 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15913 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53110 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2853 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5872 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11489 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5641 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3712 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 672 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 927 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10237 1
НКО - Некоммерческая организация 629 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5727 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2988 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5082 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6464 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 388 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3033 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11655 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2258 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18039 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8853 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1791 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3288 1
Экзамены 510 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1715 1
Аудит - аудиторский услуги 3405 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1542 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 639 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 304 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
IHT - International Herald Tribune 22 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
NYT - The New York Times 1099 1
Crunchbase 74 1
The Washington Post 349 1
РБК Инновации 47 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
heise online - heise security 122 1
MacWorld 134 1
Computer Weekly 376 1
Forrester Research 833 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
CNews FORUM Кейсы 310 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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