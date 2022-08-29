Меняются правила включения в реестр российского ПО. Что в них нового?

Минцифры России сообщило об изменениях в правилах включения программного обеспечения в реестр отечественного ПО. Попасть теперь в него могут и разработчики программно-аппаратных комплексов.



Что меняется

Правила включения программного обеспечения в реестр отечественно ПО меняются, сообщили CNews представители Минцифры России. Проект Постановления Правительства с изменениями опубликован на сайте regulation.gov.ru.

В реестр теперь могут попасть не только ПО, но и программно-аппаратные комплексы – как объяснил регулятор, это требуется для того, чтобы производители ПАКов могли получить те же льготы по налогам, что и разработчики российского ПО. В июле 2022 г. эти изменения, предложенные Минцифры, приняли в Налоговый кодекс.

Кроме того, особняком в реестре будет стоять ПО в сфере искусственного интеллекта – отметка об этом будет включена в реестровую запись. Также в перечень добавят информацию о процентах отчислений зарубежным правообладателям. Они не должны превышать треть годовой выручки, которую ПО приносит компании-разработчику. Обновляться информация о каждом ПО будет ежегодно.

Не сможет попасть в реестр программное обеспечение, которое несовместимо с продукцией из реестра российской радиоэлектроники. Сведения об итогах тестирования также попадут в оба реестре – ПО и радиоэлектроники. В то же время Минцифры уточняет, что эти требования распространяются только на классы ПО, определенные Правительством России. Запись о совместимости прикладного ПО с российской операционной системы также попадет в реестр.

Чтобы снизить санкционные риски, Минцифры готовы не публиковать сведения о правообладателях ПО в реестре





От самих разработчиков отечественного ПО теперь будут требовать локализовать оборудование в соответствии с действующим законодательством, а также обеспечить техническую поддержу ПО на всей территории страны.

Чтобы снизить санкционные риски, Минцифры готовы не публиковать сведения о правообладателях ПО в реестре, например, название организации и ИНН. Но чтобы соблюсти анонимность, разработчик должен подать обращение в министерство.

Как подать заявку

Чтобы оказаться в реестре отечественного ПО, владельцу компании нужно направить через форму на сайте Минцифры заявление и документы. На сайте приводится реестра приводится инструкция: для начала необходимо авторизоваться в личном кабинете. Для правообладателей из России можно использовать учетную запись в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Также потребуется квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

К заявлению нужно будет прикрепить сведения, документы и материалы в соответствии с Методическими рекомендациями – их тоже можно найти на сайте, в документе насчитывается 81 страница.

Затем экспертный совет при министерстве рассмотрит заявление и за 15 дней вынесет решение. Минцифры в случае положительного ответа внесет ПО в реестр.

Самые частые причины отказа

На сайте Минцифры также опубликованы самые частые причины отказа компаниям, которые хотят попасть в реестр российского ПО.

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Так, исключительное право на программное обеспечение на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права должно принадлежать одному либо нескольким правообладателям: российским гражданам, Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, российской НКО, высший орган управления которой формируется Российской Федерацией или же российской НКО без преобладающего иностранного участия (менее 50%).

Заявители же часто не прилагают никакие подтверждающие документы о соответствии этим требованиям. А им требуется предъявить комплект внутренних актов компании на создание и принятие на учет соответствующего нематериального актива, карточку учета НМА, договор отчуждения исключительного права или свидетельство Роспатента. Кроме того, необходимо проверить на экземпляре ПО корректность указания правообладателя, в частности, в мета-свойствах файлов дистрибутива, в файлах лицензий (COPYRIGHT, LICENSE, EULA и т.п.) и в окне «О программе» и т.п.

Также нужно убедиться, что использованные при разработке ПО сторонние компоненты (на основании открытой лицензии, лицензионного договора/оферты правообладателя компонента и т.п.) позволяют получить исключительные права на ПО. Часто нарушаемое требование – программное обеспечение не правомерно введено в гражданский оборот на территории страны, и есть ограничения со стороны иностранных государств в области использования ПО в России.

Кроме того, программное обеспечение должно уже свободно реализовываться на всей территории страны (ПО в разработке или на стадии опытной эксплуатации и т.п. не могут быть включены в реестр).

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Также в документации и на сайте правообладателя должно быть указаны необходимые компоненты, разрешенные к использованию. К примеру, из СУБД запрещено использовать EnterpriseDB, IBM DB2, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle Database и др. Из серверов приложений – Adobe ColdFusion, IBM WebSphere Application, Oracle Weblogic Application, RedHat JBoss Enterprise и др. Также запрещены к использованию платформы Amazon Web Services, IBM FileNet, Microsoft Azure, SAP и др. Полный список запрещенных и рекомендованных компонентов опубликован на сайте Минцифры.

Обещанное упрощение

В июне 2022 г. Минцифры сообщало, что упростит требования, предъявляемые к разработчикам программ, чтобы ускорить пополнение реестра. Глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» до конца лета 2022 г. анонсировал перезапуск реестра, в результате которого тот должен превратиться в полноценный маркетплейс.

А чтобы облегчить жизнь российским разработчикам, планировались три новации, из которых ни одна пока не воплотилась в жизнь. Первая: отечественное ПО предлагали сначала включать в реестр и лишь затем, если результаты экспертизы показывают, что иностранные компоненты есть – исключать. Второе предложение – российские граждане могут владеть менее 50% доли в компании – главное, чтобы они фактически контролировали деятельность компании (например, единственные владели пакетом в 25%). Третье изменение – введение нового критерия отбора, подразумевающего совместимость с российскими операционными системами. Министр связи подчеркивал, что сразу вводить его не будут, так как есть риск «нагрузить всех разработчиков».

Из анонсированных изменений в сообщении Минцифры появилось лишь последнее – в виде «добавления пометки в реестр о совместимости с российской ОС».