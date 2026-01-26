Разделы

EnterpriseDB EDB

EnterpriseDB - EDB

26.01.2026 PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень 1
29.08.2022 Меняются правила включения в реестр российского ПО. Что в них нового? 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 1
21.05.2019 В России впервые начинают выдавать сертификаты специалистов по PostgreSQL 1
25.01.2019 Microsoft купила разработчика на PostgreSQL, чтобы «победить Amazon в облаках» 1
24.03.2017 Вышла новая версия российской СУБД Postgres Pro «с самыми долгожданными функциями» 1
16.05.2016 Dell выпустила новую версию решения SharePlex для оперативной репликации данных 1
10.02.2015 Oracle отговаривает россиян мигрировать на СУБД PostgreSQL 1
17.12.2014 Хроники импортозамещения: Российские разработчики PostgreSQL годами не могут найти спонсора 1
31.10.2014 «Ланит» займется продвижением технологий PostgreSQL в России 1
08.08.2013 IBM представила новый сервер PowerLinux для поддержки аналитических инструментов и облачных решений 1
08.11.2010 Бывший глава Sun призвал разработчиков развивать PostgreSQL и назвал Ларри Эллисона “великим капиталистом” 1
29.06.2010 Команда НЦПР переходит от VDEL к ВНИИНС 1
02.03.2010 VDEL будет продвигать открытые ECM-системы Alfresco в странах Восточной Европы, СНГ и России 1
05.02.2010 Игорь Щеголев встретился с топ-менеджером Red Hat 1
14.07.2008 OpenLogic привлекает корпоративных поставщиков для поддержки открытых продуктов 1
26.05.2008 Готовится к выпуску Talend Open Studio 2.4 1
04.04.2008 EnterpriseDB и Talend стали партнерами в области интеграции данных 1
16.02.2006 MySQL не продалась Oracle. Пока 1

Oracle Corporation 6892 8
Red Hat 1346 6
Google LLC 12313 4
VDEL 44 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 502 3
SAP SE 5451 3
Microsoft Corporation 25301 3
IBM - International Business Machines Corp 9562 3
Zimbra - LiquidSys 43 3
Alfresco Software 148 2
9073 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2259 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 74 1
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 31 1
Бюро Саломатина 1 1
Softline - НЦПР - Бюро Соломатина - Бюро исследований мировой практики по открытым информационным технологиям имени В.В. Соломатина 3 1
Linagora Groupe - Линагора рус 6 1
Oracle - Sleepycat Software 6 1
Talend 13 1
Tibco Software - Jaspersoft - JasperReports - JasperSoft BI Suite - JasperSoft Business Intelligence Suite 20 1
Dell EMC 5101 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Cisco Systems 5230 1
Amazon Inc - Amazon.com 3151 1
Yandex - Яндекс 8552 1
Huawei 4269 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Intel Corporation 12568 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
GitHub 982 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
Fujitsu 2066 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 265 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 394 1
Canonical 211 1
Intel Capital 148 2
Sapphire Ventures - SAP Ventures 15 1
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
Institutional Venture Partners 26 1
eBay Inc 1632 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1355 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12976 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6322 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4998 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 529 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2192 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12398 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 3
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 2
ANSI C - Стандарт языка программирования C 12 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 490 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 398 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 204 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2179 1
Сервер приложений - Application server 345 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 1
HTML - SHTML - Server Side Includes - включения на стороне сервера 72 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 156 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1175 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18496 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4938 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 889 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5961 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1553 11
EnterpriseDB - Postgres Plus 7 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 877 6
IBM DB2 392 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1126 4
Linux OS 10982 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1120 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 3
Ingres - СУБД 17 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 191 2
Talend Open Studio 4 2
Microsoft Azure 1468 2
Oracle Java - язык программирования 3340 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 2
Postgres95 8 2
C/C++ - Язык программирования 849 2
IBM Informix СУБД 135 2
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 9 2
IBM PowerLinux Solution Edition 8 1
IBM PowerVM - IBM Power Hypervisor 17 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 46 1
Broadcom - VMware Zimbra 3 1
Adobe Macromedia ColdFusion 33 1
Oracle - Sleepycat Software - Berkeley DB - BDB 13 1
Oracle InnoDB 18 1
IBM iSeries 26 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Google Android 14768 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Office 3977 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 1
Microsoft Windows 16402 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 288 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 1
Google Gmail 989 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 492 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Бартунов Олег 53 3
Никифоров Николай 1137 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 2
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 2
Козлов Михаил 175 2
Yu Andrew - Ю Эндрю 6 2
Chen Jolly - Чен Джолли 6 2
Жижкин Александр 2 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Бартунов Николай 1 1
Шилин Роман 1 1
Dorval Denis - Дорваль Денис 1 1
Knoblich Werner - Кноблих Вернер 6 1
Компаниец Михаил 1 1
O'Grady Stephen - О'Грейди Стивен 7 1
Bartik Darin - Бартик Дарин 2 1
Щеголев Игорь 698 1
Шадаев Максут 1159 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 217 1
Рубанов Владимир 75 1
Панченко Иван 179 1
Массух Илья 235 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Грибов Владимир 31 1
Коротков Александр 11 1
Захаров Владимир 22 1
Сушкевич Антон 67 1
Buckheit Paul - Бакхейт Пол 2 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Kumar Rohan - Кумар Рохан 1 1
Сигаев Федор 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 6
Европа 24663 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 3
США - Калифорния 4777 3
Европа Восточная 3124 2
Франция - Французская Республика 7989 2
США - Калифорния - Беркли 284 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18321 1
Япония 13562 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Швеция - Королевство 3718 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Германия - Федеративная Республика 12951 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
США - Калифорния - Купертино 277 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Английский язык 6881 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10394 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15211 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Образование в России 2560 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2967 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
НКО - Некоммерческая организация 594 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 377 1
Открытые системы ИД 176 1
Forbes - Форбс 926 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 227 1
Gartner - Гартнер 3616 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Fortune Global 100 142 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 3
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
