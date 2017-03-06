Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

IBM PowerLinux Solution Edition

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.03.2017 IBM представила новые инициативы для бизнес-партнеров в сфере облачных и когнитивных технологий 1
16.04.2015 Merlion и IBM создали центр технологических решений 1
27.11.2014 «Корус Консалтинг» и Merlion представили комплексное решение на платформе IBM PowerLinux 2
12.08.2014 Специалисты Merlion Engineering развернули платформу мобильных приложений IBM WorkLight на PowerLinux 2
25.07.2014 Merlion помог «Корус Консалтингу» перенести СЭД ELLF на IBM PowerLinux 2
17.09.2013 IBM вложит $1 млрд в Linux 1
08.08.2013 IBM представила новый сервер PowerLinux для поддержки аналитических инструментов и облачных решений 2
26.04.2012 Новые решения IBM PowerLinux оптимизируют анализ «Больших данных» и ускоряют вывод продуктов на рынок 11

Публикаций - 9, упоминаний - 23

IBM PowerLinux Solution Edition и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Red Hat 1378 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
Alfresco Software 156 2
IBM Global Financing 30 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 1
Google LLC 12690 1
Merlion Engineering 11 1
EnterpriseDB - EDB 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 63 1
IDP - Internal Development Platform - Internal Developer Platform - Платформы для внутренней разработки - Внутренний портал разработчика 38 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 6
Linux OS 11533 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 3
IBM PowerVM - IBM Power Hypervisor 24 2
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 47 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 2
Microsoft Windows 16882 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
IBM Worklight 4 1
IBM Systems 16 1
IBM Watson IoT - IBM Watson Internet of Things 12 1
IBM PureFlex System 18 1
IBM Flex System 11 1
Корус Консалтинг - iDocs:Документооборот 3 1
EnterpriseDB - Postgres Plus 7 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 91 1
IBM XaaS-Entry 1 1
IBM DB2 396 1
IBM iSeries 27 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Apache Hadoop 470 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 1
IBM Netezza 19 1
IBM FileNet 140 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Решин Денис 9 1
Parris Colin - Пэррис Колин 3 1
McCredie Brad - МакКреди Брэд 2 1
Аксельрод Александр 41 1
Мозговой Константин 4 1
Печникова Юлия 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Европа 24964 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8177 1
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 1
США - Луизиана 110 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
VAD - Value Added Distribution 141 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Известия ИД 770 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще