Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

IBM FileNet

IBM FileNet

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.06.2015 «Логика бизнеса» выпустила новую версию электронного архива на базе IBM FileNet

корпоративным контентом (ECM), выпустила новую версию электронного архива «Логика ЭА» на платформе IBM FileNet. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». Решение «Логика ЭА» предназначено для
15.01.2014 «Логика бизнеса» модернизирует систему управления документооборотом «Аэрофлота» на базе IBM FileNet 5.2

учетом потребностей расширения функциональных возможностей (и для их функционирования на платформе IBM FileNet), поставку компонентов прикладного ПО модернизированной системы и подготовку реше
14.03.2013 «Ай-Теко» создала коннекторы для интеграции решений 1C, SAP и Abbyy с IBM FileNet

ботку — коннекторы для интеграции корпоративных продуктов 1C, SAP, Abbyy и функциональной платформы IBM FileNet. В отсутствие автоматизации бизнес-процессов по обработке документов организации

24.05.2012 Пермский государственный университет создал электронную библиотеку на платформе IBM FileNet P8

о региона, и корпорация IBM объявили о создании первой в России электронной библиотеки на платформе IBM FileNet P8. В новом учебном году около 13 тыс. студентов и преподавателей университета по
23.03.2012 «ВТБ Банк» выбрал IBM FileNet Content Manager для создания цифрового репозитория клиентских профилей

емя, затрачиваемое на поиск необходимого документа, с нескольких часов до нескольких минут. В целом IBM FileNet Content Manager обеспечит сотрудников банка безопасным доступом к упорядоченному

24.02.2012 «Сбербанк» определил победителей первого этапа конкурса на внедрение системы управления знаниями на базе IBM FileNet

бэк-офис Центра сопровождения клиентских операций (ЦСКО) и андеррайтеры) с использованием платформы IBM FileNet. По информации банка, победителями первого этапа были признаны компании: «АйТи. И
26.12.2011 "ИнтерТраст" будет использовать в своей СЭД платформу IBM FileNet

: компания получила разрешение IBM на разработку, внедрение и сопровождение приложений на платформе IBM FileNet. Авторизация, пройденная "ИнтерТраст" в декабре этого года, подтверждает необходи
24.10.2011 Розничная сеть МТС автоматизировала документооборот с помощью IBM FileNet и ABBYY FlexiCapture

авления корпоративным документооборотом и внедрения единой СЭД розничная сеть МТС выбрала платформу IBM FileNet и систему потокового ввода данных ABBYY FlexiCapture. По итогам тендера для прове
01.12.2010 РГУ нефти и газа им. Губкина локализовал для России решение Sword CTSpace для управления процессами капстроительства на базе IBM FileNet

строительства в крупных инвестиционных проектах нефтегазовой отрасли, функционирующее на платформе IBM FileNet. Решение разработано для обеспечения эффективного централизованного управления пр
25.08.2008 КРОК внедрил IBM FileNet в арбитражном суде Марий Эл

мплекса «Электронное дело» в арбитражном суде республики Марий Эл. Комплекс реализован на платформе IBM FileNet. Это первое в России внедрение платформы IBM FileNet в государственных стр
22.01.2008 «АйТи» поможет управлять неструктурированной информацией

сширила портфель решений по управлению неструктурированной информацией и бизнес-процессами предприятия, получив в январе 2008 г. новый партнерский статус IBM ValueNet Partner по программному продукту FileNet. «АйТи» займется созданием и сопровождением решений на базе FileNet на территории России и стран СНГ. Комплексная корпоративная платформа для управления неструктурированной инфор
10.08.2006 IBM покупает FileNet за $1,6 млрд

M), крупнейший в мире провайдер компьютерных услуг, покупает разработчика компьютерного обеспечения FileNet Corp. за $1,6 млрд, сообщает РБК. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня пр
17.05.1999 FileNet выпустит обновленную версию системы администрирования документооборота Panagon

Компания FileNet готовит к выпуску новую версию системы интегрированного администрирования документооборота Panagon 2000. В новой версии будут внедрены более развитые средства работы с Web. В частности,

Публикаций - 140, упоминаний - 185

IBM FileNet и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 74
OpenText 238 47
SAP SE 5601 28
Oracle Corporation 7074 25
Alfresco Software 156 24
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 24
АйТи 1519 22
Dell EMC 5180 21
9594 21
Directum - Директум 1268 20
Microsoft Corporation 25775 18
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 16
InterTrust - ИнтерТраст 336 16
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 14
Docsvision - ДоксВижн 1060 12
Системы документооборота 522 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
TerraLink - ТерраЛинк 292 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
ЭвриТег - EveryTag 37 6
Google LLC 12688 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Крок - Croc 1964 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Nuxeo 14 4
Ростелеком 10948 4
МегаФон 10742 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Галактика - Корпорация 1545 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 3
Kofax 61 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
IBA Group - ИБА Групп 57 3
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 14 3
Oracle Siebel Systems 519 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Транснефть 335 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Студия Артемия Лебедева 101 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Альфа-Банк 1979 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Транснефть Центральная Сибирь - Сибнефтепровод - Центрсибнефтепровод 7 2
Газпром ПАО 1493 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
Татнефть 243 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Газпром нефть 725 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Merrill Lynch 454 1
Газпром трансгаз 157 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Транснефть Балтика 4 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Силовые машины 166 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Федеральное казначейство России 1949 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Администрация Омска 25 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 93
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 67
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 51
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 24
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 18
Электронный документ - Electronic document 1579 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
Оцифровка - Digitization 5185 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 13
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 13
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 12
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 12
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 10
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 46
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 40
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 36
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 19
Abbyy FlexiCapture 178 14
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 11
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 11
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 10
Intersoft Lab - Референт 157 8
Apple iPad 4011 8
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
IBM Content Manager - IBM Content Analytics 21 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Microsoft Office 4170 6
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика ЭА 8 5
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 5
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 5
Google Android 15243 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 5
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 4
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 20 4
IBM DB2 396 4
Linux OS 11533 4
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Oracle PeopleSoft 426 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 3
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 3
SAP ArchiveLink 11 3
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 3
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 3
Макаров Станислав 118 7
Бейдер Александр 75 6
Черкасова Любовь 19 6
Шушкин Дмитрий 95 6
Подбуцкий Георгий 44 6
Курьянов Сергей 162 4
Кирьянова Александра 169 4
Самойлов Антон 7 3
Бейлезон Олег 32 3
Каменнова Мария 45 3
Линев Андрей 25 3
Пашинин Олег 10 3
Губушкин Сергей 3 3
Лактионов Дмитрий 9 3
Шадаев Максут 1210 3
Аксельрод Александр 41 3
Будин Алексей 22 3
Кислицын Алексей 10 2
Потапенко Михаил 45 2
Степанов Владимир 91 2
Сорокина Татьяна 18 2
Лебедев Артемий 110 2
Вайнштейн Виктор 37 2
Панчоян Артур 5 2
Бабинцев Василий 24 2
Лосев Сергей 46 2
Ипатов Вадим 84 2
Корнильев Кирилл 65 2
Галимов Максим 33 2
Ласкин Иван 13 2
Акулич Сергей 4 2
Данилов Михаил 34 2
Князева Татьяна 8 2
Конов Сергей 3 2
Беляк Игорь 15 2
Коптелов Андрей 134 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Глазков Александр 151 2
Андреев Владимир 101 2
Войнов Сергей 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Европа 24964 11
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Казахстан - Республика 6048 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Канада 5081 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Украина 7928 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Индия - Bharat 5869 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Беларусь - Минск 706 2
Россия - СЗФО - Псковская область 697 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Португалия - Лиссабон 41 1
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
Экономический эффект 1342 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNews TV 747 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
VNUNet.com 214 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
AP - Associated Press 2007 1
Fortune 211 1
Gartner - Гартнер 3658 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
IDC - International Data Corporation 4975 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Forrester Research 834 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
IDC Russia - IDC Россия 183 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
Internet Stock Report 994 1
ITResearch 123 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Real Story Group 15 1
Fortune Global 500 295 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Forrester Consulting 26 1
CNews Инновация года - награда 155 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
РГБИ - Российская государственная библиотека искусств 8 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
Docflow 148 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
CNews AWARDS - награда 571 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще