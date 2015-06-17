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IBM FileNet
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.06.2015
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«Логика бизнеса» выпустила новую версию электронного архива на базе IBM FileNet
корпоративным контентом (ECM), выпустила новую версию электронного архива «Логика ЭА» на платформе IBM FileNet. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». Решение «Логика ЭА» предназначено для
|15.01.2014
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«Логика бизнеса» модернизирует систему управления документооборотом «Аэрофлота» на базе IBM FileNet 5.2
учетом потребностей расширения функциональных возможностей (и для их функционирования на платформе IBM FileNet), поставку компонентов прикладного ПО модернизированной системы и подготовку реше
|14.03.2013
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«Ай-Теко» создала коннекторы для интеграции решений 1C, SAP и Abbyy с IBM FileNet
ботку — коннекторы для интеграции корпоративных продуктов 1C, SAP, Abbyy и функциональной платформы IBM FileNet. В отсутствие автоматизации бизнес-процессов по обработке документов организации
|24.05.2012
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Пермский государственный университет создал электронную библиотеку на платформе IBM FileNet P8
о региона, и корпорация IBM объявили о создании первой в России электронной библиотеки на платформе IBM FileNet P8. В новом учебном году около 13 тыс. студентов и преподавателей университета по
|23.03.2012
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«ВТБ Банк» выбрал IBM FileNet Content Manager для создания цифрового репозитория клиентских профилей
емя, затрачиваемое на поиск необходимого документа, с нескольких часов до нескольких минут. В целом IBM FileNet Content Manager обеспечит сотрудников банка безопасным доступом к упорядоченному
|24.02.2012
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«Сбербанк» определил победителей первого этапа конкурса на внедрение системы управления знаниями на базе IBM FileNet
бэк-офис Центра сопровождения клиентских операций (ЦСКО) и андеррайтеры) с использованием платформы IBM FileNet. По информации банка, победителями первого этапа были признаны компании: «АйТи. И
|26.12.2011
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"ИнтерТраст" будет использовать в своей СЭД платформу IBM FileNet
: компания получила разрешение IBM на разработку, внедрение и сопровождение приложений на платформе IBM FileNet. Авторизация, пройденная "ИнтерТраст" в декабре этого года, подтверждает необходи
|24.10.2011
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Розничная сеть МТС автоматизировала документооборот с помощью IBM FileNet и ABBYY FlexiCapture
авления корпоративным документооборотом и внедрения единой СЭД розничная сеть МТС выбрала платформу IBM FileNet и систему потокового ввода данных ABBYY FlexiCapture. По итогам тендера для прове
|01.12.2010
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РГУ нефти и газа им. Губкина локализовал для России решение Sword CTSpace для управления процессами капстроительства на базе IBM FileNet
строительства в крупных инвестиционных проектах нефтегазовой отрасли, функционирующее на платформе IBM FileNet. Решение разработано для обеспечения эффективного централизованного управления пр
|25.08.2008
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КРОК внедрил IBM FileNet в арбитражном суде Марий Эл
мплекса «Электронное дело» в арбитражном суде республики Марий Эл. Комплекс реализован на платформе IBM FileNet. Это первое в России внедрение платформы IBM FileNet в государственных стр
|22.01.2008
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«АйТи» поможет управлять неструктурированной информацией
сширила портфель решений по управлению неструктурированной информацией и бизнес-процессами предприятия, получив в январе 2008 г. новый партнерский статус IBM ValueNet Partner по программному продукту FileNet. «АйТи» займется созданием и сопровождением решений на базе FileNet на территории России и стран СНГ. Комплексная корпоративная платформа для управления неструктурированной инфор
|10.08.2006
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IBM покупает FileNet за $1,6 млрд
M), крупнейший в мире провайдер компьютерных услуг, покупает разработчика компьютерного обеспечения FileNet Corp. за $1,6 млрд, сообщает РБК. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня пр
|17.05.1999
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FileNet выпустит обновленную версию системы администрирования документооборота Panagon
Компания FileNet готовит к выпуску новую версию системы интегрированного администрирования документооборота Panagon 2000. В новой версии будут внедрены более развитые средства работы с Web. В частности,
IBM FileNet и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Станислав 118 7
|Бейдер Александр 75 6
|Черкасова Любовь 19 6
|Шушкин Дмитрий 95 6
|Подбуцкий Георгий 44 6
|Курьянов Сергей 162 4
|Кирьянова Александра 169 4
|Самойлов Антон 7 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Каменнова Мария 45 3
|Линев Андрей 25 3
|Пашинин Олег 10 3
|Губушкин Сергей 3 3
|Лактионов Дмитрий 9 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Аксельрод Александр 41 3
|Будин Алексей 22 3
|Кислицын Алексей 10 2
|Потапенко Михаил 45 2
|Степанов Владимир 91 2
|Сорокина Татьяна 18 2
|Лебедев Артемий 110 2
|Вайнштейн Виктор 37 2
|Панчоян Артур 5 2
|Бабинцев Василий 24 2
|Лосев Сергей 46 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Корнильев Кирилл 65 2
|Галимов Максим 33 2
|Ласкин Иван 13 2
|Акулич Сергей 4 2
|Данилов Михаил 34 2
|Князева Татьяна 8 2
|Конов Сергей 3 2
|Беляк Игорь 15 2
|Коптелов Андрей 134 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Глазков Александр 151 2
|Андреев Владимир 101 2
|Войнов Сергей 3 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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