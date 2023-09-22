Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197634
ИКТ 15237
Организации 11707
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26983
Персоны 86202
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2812
Мероприятия 894

OpenText ECM Suite OpenText Enterprise Content Management OpenText ECM Suite for SAP Solutions SAP Extended ECM by OpenText

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.09.2023 Что выгоднее — внедрить одну интеллектуальную систему или интегрировать несколько ИИ-сервисов? 1
11.05.2023 Что выгоднее – внедрить одну интеллектуальную систему, или интегрировать несколько ИИ-сервисов? 1
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
20.05.2021 Terralink внедрила кадровый электронный документооборот в «Мегафоне» 1
05.08.2020 SAP начинает продажи облачного документооборота в России 2
22.01.2019 Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу 1
31.01.2018 «Корус Консалтинг» создал ECM-систему для ОЦО «Мегафона» 2
25.01.2018 МОЭК трансформировала управление деятельностью с платформой Abbyy FlexiCapture 2
05.04.2017 «Силовые машины» оптимизировали договорную деятельность на базе SAP Extended ECM by OpenText 2
29.04.2016 Петербургский метрополитен получил награду на конкурсе SAP Quality Awards 2015 1
28.03.2016 Группа «Черкизово» повысила скорость обработки документов с внедрением решения SAP 2
18.08.2015 «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» адаптирует ПО под требования белорусского законодательства с помощью SAP Learning Hub 2
16.09.2014 Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting 1
24.01.2014 OpenText представила новое интегрированное решение для передачи и доставки больших файлов 1
09.09.2013 «МегаФон» внедрил систему управления электронными документами на базе SAP Extended ECM by OpenText 3
13.08.2013 Приложения OpenText теперь поддерживают платформу SAP HANA 4
02.07.2013 OpenText выпускает новую платформу InfoFusion для автоматизации доступа к информации 1
09.08.2012 Кто главный по документообороту: бюрократия или бизнес? 1
26.07.2012 Вышел OpenText AGA 10.5 с поддержкой Microsoft FAST Search 1
14.05.2012 «АйТи» интегрирует ERP-системы с ECM-системами OpenText 2
10.05.2012 OpenText Extended ECM 10 интегрирует контент с бизнес-процессами SAP и поддерживает SAP CRM и SAP SRM 3
02.05.2012 «Группа «Илим» автоматизировала договорно-правовую работу на базе SAP 1
12.04.2012 OpenText выпустила OpenText Tempo и Tempo Express Edition 1
09.12.2011 OpenText представила новое решение для автоматической классификации контента 1
14.11.2011 Вышла новая версия OpenText Social Communities для внедрения социальных технологий в бизнес 2
01.11.2011 Gartner расставил по местам ECM-игроков 1
27.06.2011 Доступна новая версия интегрированной среды социального взаимодействия OpenText Social Workplace 2
25.01.2011 «Корус Консалтинг» вырос на 32% за 2010 г. 1
28.09.2010 Монстры ИТ-индустрии набросились на рынок ECM 1
29.06.2010 BCC построила электронный архив для АТС на базе OpenText LiveLink ECM 1
19.10.2009 SAP собирается перекроить российский рынок СЭД 1

Публикаций - 33, упоминаний - 50

OpenText ECM Suite и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText 235 24
SAP SE 5585 20
SAP CIS - САП СНГ 867 9
МегаФон 10652 5
Microsoft Corporation 25720 5
TerraLink - ТерраЛинк 292 5
Directum - Директум 1252 4
Sabris - Сабрис 6 3
Системы документооборота 519 3
9527 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1462 3
Docsvision - ДоксВижн 1058 3
Dell EMC 5172 2
IBM - International Business Machines Corp 9683 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1217 2
АйТи 1516 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1118 2
InterTrust - ИнтерТраст 336 2
Paybot - Пэйбот 68 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 122 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
Gelarm - Геларм 41 1
OpenText - ICCM Solutions 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3438 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 1
Meta Platforms - Facebook 4610 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1207 1
InfoWatch - Инфовотч 1172 1
Oracle Corporation 7062 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2390 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 769 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3003 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1332 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 204 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
ФОРС - Центр разработки 701 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 66 1
АйДи - Технологии управления - id2 68 1
Монолит-Инфо 138 1
Силовые машины 166 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Газпром трансгаз 157 2
Мозырский НПЗ - Мозырский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Posti Group - Почта Финляндии 3 1
Пожоборонпром СНПЦ 4 1
АТС - Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии 7 1
Газпром ПАО 1484 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 93 1
Альфа-Банк 1967 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 293 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 1
Транснефть 335 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 208 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
НЛМК НСММЗ - Нижнесергинский метизно-металлургический завод 1 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
СПК - Сталепромышленная компания 12 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2316 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
Федеральное казначейство России 1940 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Петербургский метрополитен ГУП 149 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13872 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 13
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1451 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7764 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 7
Управляемость - Manageability 2238 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10590 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21936 4
Оцифровка - Digitization 5150 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7616 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1133 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3964 3
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1177 3
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9846 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1515 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4310 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1158 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 702 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6892 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13011 3
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 352 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12754 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13136 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4216 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12840 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2386 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 2
Электронный документ - Electronic document 1570 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14709 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 772 2
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 479 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 942 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1508 8
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 4
OpenText Web and Social Analytics - OpenText Social Workplace - OpenText Social Communities 4 3
Microsoft Office 4141 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 3
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 281 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 227 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
IBM FileNet 138 3
OpenText Tempo 5 2
OpenText Transmittal Management 3 2
OpenAI - ChatGPT 693 2
Abbyy FlexiCapture 178 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 176 2
SAP Ariba 309 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 2
SAP NetWeaver 158 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 2
SAP EECM - SAP Extended ECM - SAP Extended Enterprise Content Management 3 2
OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions 2 1
OpenText EFM - OpenText Employee File Management for SAP Solutions - SAP Employee File Management by Open Text 3 1
OpenText IX - OpenText Information Exchange 1 1
OpenText EIM - OpenText Enterprise Information Management 1 1
OpenText MFT - OpenText Managed File Transfer 3 1
SAP Document Access 5 1
SAP 360 Customer 4 1
SAP Archiving 2 1
SAP Portal Content Management 2 1
SAP Document Presentment 1 1
SAP WPB - SAP Workforce Performance Builder 1 1
OpenText Captaris RightFax 7 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 31 1
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 1
Dell EMC Captiva 29 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 21 1
Касимов Ровшан 3 3
Бейдер Александр 75 3
Ипатов Вадим 84 2
Беляк Игорь 15 2
Barnert Patrick - Барнерт Патрик 5 2
Eugene Roman - Юджин Роман 4 2
Чернышенко Дмитрий 580 2
Горяйнов Андрей 55 2
Стрелкина Любовь 10 2
Иванова Елена 83 2
Курьянов Сергей 162 2
Бушмелев Сергей 44 1
Сенкевич Виктор 30 1
Кубликова Ирина 28 1
Истомин Константин 58 1
Пуляев Владимир 8 1
Гордеев Дмитрий 8 1
Стаханов Евгений 21 1
Ганрио Роман 10 1
Гуцева Елена 5 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Чернышев Андрей 72 1
Спиркин Андрей 2 1
Ерошкин Павел 36 1
Микрюков Валерий 28 1
Фомичев Артем 4 1
Пирогова Ирина 31 1
Куприянов Анатолий 1 1
Решетова Майя 1 1
Жуков Константин 1 1
Ольхов Александр 1 1
Маврин Денис 2 1
Чудаков Алексей 4 1
Majzoub Muhi - Маджуб Мухи 4 1
Каипова Ильмира 1 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1207 1
Сотин Денис 216 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Андрианов Павел 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 3
Германия - Федеративная Республика 13166 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 2
Канада 5063 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19001 1
Европа 24911 1
Япония 13771 1
Беларусь - Белоруссия 6261 1
Финляндия - Финляндская Республика 3692 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8509 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Италия - Итальянская Республика 4497 1
Франция - Французская Республика 8146 1
Бразилия - Федеративная Республика 2508 1
Россия - ЦФО - Курская область 742 1
Чехия - Чешская Республика 1347 1
Испания - Королевство 3824 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1933 1
Грузия 1322 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
Португалия - Португальская Республика 952 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 578 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 377 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 179 1
Чехия - Прага 207 1
Словакия - Словацкая Республика 481 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Донбасс 68 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6547 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6558 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8763 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8779 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3447 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11498 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12229 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2989 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18043 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8855 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2855 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 644 2
Металлы - Серебро - Silver 824 2
Черкизон - Черкизовский рынок 178 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5648 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2407 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2458 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10241 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21472 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 138 2
Английский язык 7008 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8178 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1017 1
Акт о приемке выполненных работ - КС-2, КС-3 22 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3012 1
Энергетика - Energy - Energetically 5813 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3136 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1195 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8567 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
Gartner - Гартнер 3653 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3931 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1274 1
CNews FORUM Кейсы 310 1
CNews AWARDS - награда 571 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
SAP Quality Awards 7 1
SAP TechEd 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще