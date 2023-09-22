Индексная книга (каталог) CNews*
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OpenText ECM Suite OpenText Enterprise Content Management OpenText ECM Suite for SAP Solutions SAP Extended ECM by OpenText
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 33, упоминаний - 50
OpenText ECM Suite и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
|Касимов Ровшан 3 3
|Бейдер Александр 75 3
|Ипатов Вадим 84 2
|Беляк Игорь 15 2
|Barnert Patrick - Барнерт Патрик 5 2
|Eugene Roman - Юджин Роман 4 2
|Чернышенко Дмитрий 580 2
|Горяйнов Андрей 55 2
|Стрелкина Любовь 10 2
|Иванова Елена 83 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Бушмелев Сергей 44 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Кубликова Ирина 28 1
|Истомин Константин 58 1
|Пуляев Владимир 8 1
|Гордеев Дмитрий 8 1
|Стаханов Евгений 21 1
|Ганрио Роман 10 1
|Гуцева Елена 5 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Чернышев Андрей 72 1
|Спиркин Андрей 2 1
|Ерошкин Павел 36 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Фомичев Артем 4 1
|Пирогова Ирина 31 1
|Куприянов Анатолий 1 1
|Решетова Майя 1 1
|Жуков Константин 1 1
|Ольхов Александр 1 1
|Маврин Денис 2 1
|Чудаков Алексей 4 1
|Majzoub Muhi - Маджуб Мухи 4 1
|Каипова Ильмира 1 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шадаев Максут 1207 1
|Сотин Денис 216 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Андрианов Павел 86 1
|Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.