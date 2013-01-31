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SAP Document Access

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.01.2013 «Трансойл» управляет вагонным парком с помощью SAP Document Access 1
14.05.2012 «АйТи» интегрирует ERP-системы с ECM-системами OpenText 1
11.11.2010 «САБМиллер Рус» автоматизировал архивирование первичной финансовой документации на базе решений SAP 1
01.10.2009 SAP и Open Text представили новую линейку совместных решений для управления документами 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

SAP Document Access и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5585 4
OpenText 235 2
SAP CIS - САП СНГ 867 2
АйТи 1516 1
Sabris - Сабрис 6 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
Трансойл 13 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 720 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13872 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1368 2
Электронный документ - Electronic document 1570 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 845 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 352 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7764 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 705 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2222 1
Управляемость - Manageability 2238 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10590 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3784 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1451 1
SAP Archiving 2 2
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 1
OpenText Tempo 5 1
OpenText Captaris RightFax 7 1
OpenText Web and Social Analytics - OpenText Social Workplace - OpenText Social Communities 4 1
Чернов Александр 17 1
Лисогор Дмитрий 17 1
Федотов Олег 4 1
Орехов Вячеслав 48 1
Дыргялло Константин 2 1
Гуцева Елена 5 1
Феоктистова Ирина 1 1
Калмыков Вячеслав 1 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 578 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 530 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 1
Европа Восточная 3138 1
Африка - Африканский регион 3634 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1786 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6558 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4575 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3447 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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