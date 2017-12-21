Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 66, упоминаний - 103
OpenText Content Server и организации, системы, технологии, персоны:
|Дородных Дмитрий 5 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Потапенко Михаил 45 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Демидов Михаил 134 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Шелястина Елена 15 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Прожогин Владимир 6 1
|Галимов Максим 33 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Мухарлямов Рашид 8 1
|Гуцева Елена 5 1
|Шадрин Олег 5 1
|Осотов Алексей 5 1
|Степин Сергей 1 1
|Химич Юлия 3 1
|Джума Игорь 3 1
|Колодкин Игорь 3 1
|Янковая Валентина 1 1
|Ешич Николай 1 1
|Glotzbach Matthew - Глоцбах Мэтью 1 1
|Эйгес Павел 108 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Будин Алексей 22 1
|Иванова Елена 83 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Афанасьев Сергей 24 1
|Никифоров Игорь 35 1
|Долгов Василий 26 1
|Меликджанян Артем 9 1
|Трещук Андрей 22 1
|Бейдер Александр 75 1
|Лашманов Александр 2 1
|БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
|ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.