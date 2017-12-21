Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197634
ИКТ 15237
Организации 11707
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26983
Персоны 86202
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2812
Мероприятия 894

OpenText Content Server OpenText Content Analytics OpenText LiveLink Hummingbird

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.12.2017 Техносерв Cloud запустил облачный файлообменник для корпоративных клиентов 2
20.12.2017 «Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox 2
02.07.2013 OpenText выпускает новую платформу InfoFusion для автоматизации доступа к информации 1
19.12.2012 IDC определило лидеров ECM в России. Специалисты не согласны 1
26.07.2012 Вышел OpenText AGA 10.5 с поддержкой Microsoft FAST Search 1
14.05.2012 «АйТи» интегрирует ERP-системы с ECM-системами OpenText 1
09.12.2011 OpenText представила новое решение для автоматической классификации контента 1
29.06.2010 BCC построила электронный архив для АТС на базе OpenText LiveLink ECM 1
31.05.2010 Специализированные СЭД вытеснят ECM? 1
21.07.2008 Рынок СЭД: что обещают эксперты? 1
12.02.2008 «Verysell Проекты» построила СЭД в «Русском Монолите» 1
04.10.2007 «Verysell Проекты» строит АСУДО для «Тюменской энергосбытовой компании» 2
06.06.2007 Docflow-2007: взгляд на СЭД без официоза 1
21.05.2007 Поисковые технологии Google станут «открытыми» 1
24.04.2007 «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» внедряют СЭД 1
06.02.2007 Oracle обновила корпоративную поисковую систему 1
12.01.2007 «ТерраЛинк» и EMC стали партнерами 2
27.10.2006 Documentum Services CIS объявила программу "Пора мигрировать!" 4
11.05.2005 "Тройка Диалог" автоматизирует документооборот 1
25.04.2005 Айтишники банков и страховщиков разбиты на два лагеря 1
28.10.2004 В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами» 1
04.03.2004 Hummingbird обновил Exceed onDemand 1
04.03.2004 Hummingbird Enterprise 2004 - новое решение для управления неструктурированными данными 1
24.02.2004 "ТерраЛинк" подвел итоги работы в 2003 году 1
24.02.2004 Hummingbird планирует создать бизнес по разработке ECM-систем 1
30.01.2004 Hummingbird демонстрирует рост в 1 квартале 2004 года 2
14.01.2004 АЛРУД автоматизировал управление корпоративными документами и знаниями 1
22.12.2003 Hummingbird и Ricoh образовали альянс 2
28.10.2003 Hummingbird подвел финансовые итоги 4 квартала 3
13.10.2003 Hummingbird расширяет партнерские отношения 3
29.09.2003 2-3 октября в Москве пройдет Второй Международный форум «Корпоративный портал-2003» 2
22.09.2003 Hummingbird в России: официальное открытие 2
08.09.2003 Hummingbird Enterprise скоро "заговорит" по-русски 3
01.08.2003 Hummingbird представил предварительные квартальные результаты 2
16.07.2003 Hummingbird открывает свой офис в Москве 2
21.06.2003 "ТерраЛинк" и NVision Group стали партнерами по поставке решений Hummingbird 4
23.05.2003 В Москве показали новинки электронного документооборота 2

Публикаций - 66, упоминаний - 103

OpenText Content Server и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText 234 11
IBM - International Business Machines Corp 9683 7
SAP SE 5584 6
Dell EMC 5172 5
Microsoft Corporation 25720 4
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 109 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1727 3
Oracle Corporation 7062 3
Directum - Директум 1251 3
Docsvision - ДоксВижн 1058 3
АйТи 1516 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 2
Forcepoint - Websense 139 2
InfoWatch - Инфовотч 1172 2
9525 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2390 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1217 2
TerraLink - ТерраЛинк 292 2
Dropbox 526 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Salesforce 491 2
InterTrust - ИнтерТраст 336 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 2
Google LLC 12625 2
Accellion 6 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 2
Box inc - box.com - box.net 374 2
Jive Software 24 2
Летограф - Letograf 80 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 1
Paybot - Пэйбот 68 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 1
Системы документооборота 519 1
Verimatrix 14 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
Nuxeo 14 1
Broadcom - VMware 2598 1
МегаФон 10651 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 1
Газпром энергосбыт 12 1
АТС - Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии 7 1
Почта России ПАО 2354 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Русагро Группа Компаний 375 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 131 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13871 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35879 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1450 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64458 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33242 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24220 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13135 4
Управляемость - Manageability 2238 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10589 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25338 3
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 351 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12753 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1367 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3174 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22791 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14709 2
Оповещение и уведомление - Notification 5833 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2048 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13002 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17999 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4157 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8174 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3099 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7132 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10139 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5718 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 619 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 482 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7893 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 88 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7764 2
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 87 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 376 2
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 48 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 784 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2465 2
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 317 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8556 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1508 8
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1665 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
OpenText eDOCS 2 2
Accellion kiteworks 5 2
Google Android 15178 2
Apple iOS 8546 2
Linux OS 11456 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 435 2
Microsoft Outlook 1505 2
Apple iPhone 6 4861 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 386 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Т1 ТехноДиск 6 2
IBM FileNet 137 2
Microsoft OneDrive for Business 5 2
OpenText Tempo 5 1
SAP Document Access 5 1
SAP Archiving 2 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 315 1
OpenText Captaris RightFax 7 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
OpenText - Micro Focus - Novell eDirectory 27 1
OpenText Web and Social Analytics - OpenText Social Workplace - OpenText Social Communities 4 1
Dell EMC Captiva 29 1
DocuSign SpringCM 3 1
Microsoft FAST 7 1
OpenText AGA - OpenText Application Governance and Archiving 2 1
Verimatrix VCAS - Verimatrix Video Content Authority 9 1
IBM DB2 396 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 1
Microsoft Office 4141 1
Microsoft Windows 16823 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1781 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
Дородных Дмитрий 5 2
Дергилёв Никита 44 2
Потапенко Михаил 45 2
Курьянов Сергей 162 2
Демидов Михаил 134 1
Ипатов Вадим 84 1
Шалманов Сергей 202 1
Бушмелев Сергей 44 1
Шелястина Елена 15 1
Сенкевич Виктор 30 1
Прожогин Владимир 6 1
Галимов Максим 33 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Мухарлямов Рашид 8 1
Гуцева Елена 5 1
Шадрин Олег 5 1
Осотов Алексей 5 1
Степин Сергей 1 1
Химич Юлия 3 1
Джума Игорь 3 1
Колодкин Игорь 3 1
Янковая Валентина 1 1
Ешич Николай 1 1
Glotzbach Matthew - Глоцбах Мэтью 1 1
Эйгес Павел 108 1
Аксельрод Александр 41 1
Будин Алексей 22 1
Иванова Елена 83 1
Баласанян Владимир 45 1
Афанасьев Сергей 24 1
Никифоров Игорь 35 1
Долгов Василий 26 1
Меликджанян Артем 9 1
Трещук Андрей 22 1
Бейдер Александр 75 1
Лашманов Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165009 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47360 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54526 2
Турция - Кемер 3 1
Казахстан - Республика 6010 1
Европа 24911 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
Беларусь - Белоруссия 6260 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Канада 5062 1
Украина 7909 1
Россия - УФО - Тюменская область 1354 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 632 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 364 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53120 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12228 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8178 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8763 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1792 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6556 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11657 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4786 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33484 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18043 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
Энергетика - Energy - Energetically 5813 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3135 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8778 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7031 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1149 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3715 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1464 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21472 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27099 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5433 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6981 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9088 1
Экономический эффект 1323 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6465 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 388 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2655 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 445 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3553 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 138 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1118 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6547 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57294 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 318 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8565 2
Gartner - Гартнер 3652 2
Forrester Wave 45 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Real Story Group 15 1
IDC - International Data Corporation 4969 1
Forrester Research 833 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
TerraLink IT-Summit 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще