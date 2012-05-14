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OpenText Tempo

СОБЫТИЯ

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14.05.2012 «АйТи» интегрирует ERP-системы с ECM-системами OpenText 1
12.04.2012 OpenText выпустила OpenText Tempo и Tempo Express Edition 3
01.02.2012 ЕСМ-2012: эксперты раскрывают планы рынка 1
24.11.2011 OpenText выпустила новое решение для обмена и управления корпоративными документами 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

OpenText Tempo и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText 238 4
SAP SE 5601 2
TerraLink - ТерраЛинк 292 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
OpenText - ICCM Solutions 2 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Directum - Директум 1268 1
АйТи 1519 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
Газпром ПАО 1493 1
Газпром трансгаз 157 1
Силовые машины 166 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Repository - Репозиторий 1176 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 1
WCM - Web Content Management System - система управления веб-содержимым 75 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 355 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 86 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 3
Radix Tempo 30 2
OpenText Transmittal Management 3 1
SAP Document Access 5 1
SAP Archiving 2 1
OpenText Captaris RightFax 7 1
OpenText Web and Social Analytics - OpenText Social Workplace - OpenText Social Communities 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Microsoft Office 365 1042 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот - TerraLink ECM - TerraLink Enterprise Content Management 41 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
Syntellect Tessa 67 1
IBM FileNet 140 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
Eugene Roman - Юджин Роман 4 2
Ипатов Вадим 84 1
Бушмелев Сергей 44 1
Гуцева Елена 5 1
Андреев Владимир 101 1
Иванова Елена 83 1
Бейдер Александр 75 1
Макаров Станислав 118 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Канада 5082 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
ИТ-аналитика 47 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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