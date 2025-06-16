Получите все материалы CNews по ключевому слову
АйДи Технологии управления id2
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 17 дел, на cумму 130 666 116 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|16.06.2025
|
«АйДи – Технологии управления» и DataFrame заключили партнерское соглашение
«АйДи – Технологии управления» и компания DataFrame объявляют о начале стратегического партнерства, направленного на объединение экспертизы в области внедрения, сопровождения и развития корпорат
|24.09.2024
|
SL Soft (ГК Softline) и «АйДи — Технологии управления» подтвердили совместимость своих продуктов
Компания «Айди — Технологии управления» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интелл
|23.09.2024
|
«Айди — Технологии управления» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов
Компания «Айди — Технологии управления» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интелл
|06.05.2022
|Несостоявшегося поставщика техподдержки российской СУБД для Минфина отлучили от госзаказа
|16.04.2021
|
«Айди – технологии управления» обновила мобильную версию приложения «СЭДО.Documino»
«Айди – технологии управления» завершила обновление мобильной версии своего флагманского продукта – системы электронного документооборота Documino. Решение получило ряд важных апгрейдов функцион
|24.03.2021
|
«Айди – технологии управления» завершила внедрение СЭД в «Янтарьэнерго»
«Айди – технологии управления» объявила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота в «Янтарьэнерго». Проект предусматривал миграцию исторических данных из АСУД заказ
|30.12.2020
|
«Айди – технологии управления» вошла в топ-50 поставщиков ИТ-услуг России
«Айди – технологии управления» вошла в ежегодный рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг на российском рынке, подготовленный изданием CNews в рамках обзора «ИТ-услуги 2020». Компания «Айди –
|19.10.2020
|
«Айди – Технологии управления» внедрила СЭДО в компании «Россети Цифра»
«Айди – Технологии управления» завершила проект по внедрению системы электронного документооборота СЭДО в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» («Россети Цифра», 100% дочерняя компания ПАО «Россети). В информ
|19.08.2019
|
«АйДи – Технологии управления» завершила стартовый этап программы подготовки SAP-консультантов
Компания «АйДи – Технологии управления», системный интегратор и разработчик программных решений в облас
|29.03.2019
|
«Айди – технологии управления» и «Прайм груп» стали партнерами по внедрению ECM-платформы Documino
«Айди – технологии управления» и «Прайм груп» заключили партнерское соглашение. Системный интегратор «Прайм груп», согласно договору, получает право на дистрибуцию разработки «Айди – технолог
|27.12.2018
|
Компания «АйДи – Технологии управления» активно расширяется и идет в регионы
За 2018 г. компания «АйДи – Технологии управления» увеличила численность сотрудников более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом – до 200 человек. Кроме того, системный интегратор открыл новый проектный оф
|24.12.2018
|
«АйДи - Технологии управления» внедрит «Оптимум ММС» в CDC
«АйДи – Технологии управления» заключил партнерское соглашение с группой компаний «СиДиСи» (CD
|21.11.2018
|
«Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья»
Системный интегратор «Айди – технологии управления» выиграл открытый конкурс на модернизацию системы управления документооборотом для «МРСК Центра и Приволжья». По итогам проекта будет усовершенствована функциональн
|18.10.2018
|
«Айди – технологии управления» автоматизировала систему техобслуживания и ремонтов в «Кубаньэнерго»
Системный интегратор «Айди – технологии управления» завершил проект по развитию системы управления производственными активами в части внедрения автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремон
|04.09.2018
|
«АйДи – Технологии управления» перевел «Россети» на свободное ПО
«АйДи – Технологии управления» частично перевел управление контентом и проектно-сметной документацией компании «Россети» на российскую СЭД-платформу на базе открытого программного обеспечения. П
|23.08.2018
|
«АйДи – Технологии управления» усилила ИБ документооборота «Россетей»
«АйДи – Технологии управления» завершила проект по созданию и тиражированию подсистемы информационной безопасности в автоматизированной системе управленческого документооборота (АСУД) компании «
|24.07.2018
|
«АйДи – Технологии управления» – в топ20 рейтинга CNews по аналитике
«АйДи – Технологии управления» занял 18 строчку в рейтинге крупнейших российских поставщиков BI-решений от CNews. ИТ-компания заработала в 2017 году 110,9 млн руб. на проектах аналитики и выросл
|16.05.2018
|
«Айди – Технологии управления» вошла в пятерку самых быстроразвивающихся ИТ-компаний
Системный интегратор «Айди – Технологии управления» вошел в топ-5 самых быстрорастущих российских ИТ-бизнесов и зан
|11.04.2018
|
«Айди – Технологии управления» разработала систему электронного документооборота на свободном ПО
«Айди – Технологии управления» разработала ECM-платформу Documino на базе свободного программного обеспечения. Платформа прошла процедуру государственной регистрации. Documino – первый свободный
|07.03.2018
|
Российский лидер внедрения OpenText вырос за год в 2,5 раза
Рост в 2,5 разаПо итогам 2017 г. российский системный интегратор «АйДи – технологии управления» зафиксировал рост на 150% по сравнению с 2016 г. Примерно половина выручки была получена от систем электронного документооборота (СЭД) — по большей части компания
|21.12.2017
|
«АйДи – Технологии управления» вошла в топ поставщиков услуг ИТ-поддержки
«АйДи – Технологии управления» сообщила о том, что вошла в топ-35 лидеров рынка услуг ИТ-поддержки по данным обзора «Рынок ИТ-услуг 2017». В 2016 году компания показала рост выручки 13%, в сравн
|10.07.2017
|
«АйДи – Технологии управления» автоматизировала АСУД «Россетей».
«АйДи – Технологии управления» объявила о завершении проекта по усовершенствованию автоматизир
|14.12.2015
|«Глобус-Телеком» и «АйДи Солюшн» провели испытания системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор»
|30.04.2014
|
«АйДи — Технологии управления» купила поставщика услуг по трансформации бизнес-систем «Бекс»
Компания «АйДи — Технологии управления» объявила о приобретении компании «Бекс» (BEx LLC, Business Transformation Expert), специализирующейся на оказании консалтинговых услуг по трансформации бизнес-сист
|16.04.2014
|«АйДи – Технологии управления»: В ИТ главный ориентир – клиент
АйДи и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
|Коновалов Роман 20 16
|Егоров Михаил 24 12
|Суровцева Евгения 5 3
|Земской Николай 15 3
|Котов Виталий 41 3
|Потемин Павел 7 3
|Гафаров Евгений 5 3
|Горшков Павел 6 3
|Курьянов Сергей 162 3
|Горбунов Денис 20 3
|Маилян Роман 8 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Комов Владимир 18 2
|Шевелев Борис 5 2
|Дмитриев Александр 51 2
|Денисов Андрей 23 2
|Гончаров Евгений 21 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Скрипко Елена 2 2
|Пискунович Елена 10 2
|Черепащук Валентин 4 2
|Королев Илья 20 2
|Нелькин Михаил 7 2
|Лачугина Олеся 5 2
|Тржаскал Николай 7 2
|Родионов Александр 31 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Будин Алексей 22 1
|Аз-Зари Хусейн 24 1
|Ефимов Александр 18 1
|Андреев Алексей 23 1
|Покидышев Михаил 1 1
|Макаревич Николай 13 1
|Кохан Владимир 11 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Даниленко Антон 4 1
|Гуревич Дмитрий 15 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Агапов Иван 20 1
|Бухтина Наталья 1 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 427 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408679, в очереди разбора - 732131.
Создано именных указателей - 187618.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.