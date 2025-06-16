Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187618
ИКТ 14520
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26534
Персоны 81091
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

АйДи Технологии управления id2

АйДи - Технологии управления - id2

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 17 дел, на cумму 130 666 116 ₽*

Судебные дела (17) на сумму 130 666 116 ₽*
в качестве истца (11) на сумму 128 225 004 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 2 441 112 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


16.06.2025 «АйДи – Технологии управления» и DataFrame заключили партнерское соглашение

«АйДи – Технологии управления» и компания DataFrame объявляют о начале стратегического партнерства, направленного на объединение экспертизы в области внедрения, сопровождения и развития корпорат
24.09.2024 SL Soft (ГК Softline) и «АйДи — Технологии управления» подтвердили совместимость своих продуктов

Компания «Айди — Технологии управления» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интелл
23.09.2024 «Айди — Технологии управления» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов

Компания «Айди — Технологии управления» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интелл
06.05.2022 Несостоявшегося поставщика техподдержки российской СУБД для Минфина отлучили от госзаказа
16.04.2021 «Айди – технологии управления» обновила мобильную версию приложения «СЭДО.Documino»

«Айди – технологии управления» завершила обновление мобильной версии своего флагманского продукта – системы электронного документооборота Documino. Решение получило ряд важных апгрейдов функцион
24.03.2021 «Айди – технологии управления» завершила внедрение СЭД в «Янтарьэнерго»

«Айди – технологии управления» объявила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота в «Янтарьэнерго». Проект предусматривал миграцию исторических данных из АСУД заказ
30.12.2020 «Айди – технологии управления» вошла в топ-50 поставщиков ИТ-услуг России

«Айди – технологии управления» вошла в ежегодный рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг на российском рынке, подготовленный изданием CNews в рамках обзора «ИТ-услуги 2020». Компания «Айди –

19.10.2020 «Айди – Технологии управления» внедрила СЭДО в компании «Россети Цифра»

«Айди – Технологии управления» завершила проект по внедрению системы электронного документооборота СЭДО в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» («Россети Цифра», 100% дочерняя компания ПАО «Россети). В информ
19.08.2019 «АйДи – Технологии управления» завершила стартовый этап программы подготовки SAP-консультантов

Компания «АйДи – Технологии управления», системный интегратор и разработчик программных решений в облас
29.03.2019 «Айди – технологии управления» и «Прайм груп» стали партнерами по внедрению ECM-платформы Documino

«Айди – технологии управления» и «Прайм груп» заключили партнерское соглашение. Системный интегратор «Прайм груп», согласно договору, получает право на дистрибуцию разработки «Айди – технолог
27.12.2018 Компания «АйДи – Технологии управления» активно расширяется и идет в регионы

За 2018 г. компания «АйДи – Технологии управления» увеличила численность сотрудников более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом – до 200 человек. Кроме того, системный интегратор открыл новый проектный оф
24.12.2018 «АйДи - Технологии управления» внедрит «Оптимум ММС» в CDC

«АйДи – Технологии управления» заключил партнерское соглашение с группой компаний «СиДиСи» (CD
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья»

Системный интегратор «Айди – технологии управления» выиграл открытый конкурс на модернизацию системы управления документооборотом для «МРСК Центра и Приволжья». По итогам проекта будет усовершенствована функциональн
18.10.2018 «Айди – технологии управления» автоматизировала систему техобслуживания и ремонтов в «Кубаньэнерго»

Системный интегратор «Айди – технологии управления» завершил проект по развитию системы управления производственными активами в части внедрения автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремон
04.09.2018 «АйДи – Технологии управления» перевел «Россети» на свободное ПО

«АйДи – Технологии управления» частично перевел управление контентом и проектно-сметной документацией компании «Россети» на российскую СЭД-платформу на базе открытого программного обеспечения. П
23.08.2018 «АйДи – Технологии управления» усилила ИБ документооборота «Россетей»

«АйДи – Технологии управления» завершила проект по созданию и тиражированию подсистемы информационной безопасности в автоматизированной системе управленческого документооборота (АСУД) компании «
24.07.2018 «АйДи – Технологии управления» – в топ20 рейтинга CNews по аналитике

«АйДи – Технологии управления» занял 18 строчку в рейтинге крупнейших российских поставщиков BI-решений от CNews. ИТ-компания заработала в 2017 году 110,9 млн руб. на проектах аналитики и выросл
16.05.2018 «Айди – Технологии управления» вошла в пятерку самых быстроразвивающихся ИТ-компаний

Системный интегратор «Айди – Технологии управления» вошел в топ-5 самых быстрорастущих российских ИТ-бизнесов и зан
11.04.2018 «Айди – Технологии управления» разработала систему электронного документооборота на свободном ПО

«Айди – Технологии управления» разработала ECM-платформу Documino на базе свободного программного обеспечения. Платформа прошла процедуру государственной регистрации. Documino – первый свободный
07.03.2018 Российский лидер внедрения OpenText вырос за год в 2,5 раза

Рост в 2,5 разаПо итогам 2017 г. российский системный интегратор «АйДи – технологии управления» зафиксировал рост на 150% по сравнению с 2016 г. Примерно половина выручки была получена от систем электронного документооборота (СЭД) — по большей части компания

21.12.2017 «АйДи – Технологии управления» вошла в топ поставщиков услуг ИТ-поддержки

«АйДи – Технологии управления» сообщила о том, что вошла в топ-35 лидеров рынка услуг ИТ-поддержки по данным обзора «Рынок ИТ-услуг 2017». В 2016 году компания показала рост выручки 13%, в сравн
10.07.2017 «АйДи – Технологии управления» автоматизировала АСУД «Россетей».

«АйДи – Технологии управления» объявила о завершении проекта по усовершенствованию автоматизир
14.12.2015 «Глобус-Телеком» и «АйДи Солюшн» провели испытания системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор»
30.04.2014 «АйДи — Технологии управления» купила поставщика услуг по трансформации бизнес-систем «Бекс»

Компания «АйДи — Технологии управления» объявила о приобретении компании «Бекс» (BEx LLC, Business Transformation Expert), специализирующейся на оказании консалтинговых услуг по трансформации бизнес-сист
16.04.2014 «АйДи – Технологии управления»: В ИТ главный ориентир – клиент

Публикаций - 60, упоминаний - 104

АйДи и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5436 10
9015 9
OpenText 215 5
Корус Консалтинг ГК 1344 4
Docsvision - ДоксВижн 1032 4
Microsoft Corporation 25249 4
Softline - Софтлайн 3277 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 4
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 3
Крок - Croc 1815 3
Dell EMC 5096 3
Directum - Директум 1169 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 3
InterProCom - Интерпроком 48 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 307 2
Ред Софт - Red Soft 1008 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 2
Oracle Corporation 6873 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 2
Diasoft - Диасофт 1027 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 192 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 161 2
Галактика - Корпорация 1507 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Maykor - GMCS 44 1
InterTrust - ИнтерТраст 335 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Syntellect - Синтеллект 95 1
Google LLC 12274 1
Kofax 57 1
Открытые технологии 716 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 33 1
ИИ-Технологии 227 1
Компас 20 1
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 1
Alfresco Software 148 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 14
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 7
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 4
Газпром СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 9 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Роснефть НК - нефтяная компания 529 3
Полипластик 14 3
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 14 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Россети Кубань - Кубаньэнерго 25 2
Газпром ПАО 1418 2
Газпром нефть 670 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 2
NanduQ - Qiwi 1005 2
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 52 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 178 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
Газпром трансгаз 154 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
United Distribution - Юнайтед дистрибьюторс 2 1
Лукойл ПАО - Teboil - Шелл Нефть 12 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Транснефть 323 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Татнефть 238 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 238 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 350 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73396 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 15
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7298 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18270 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5279 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 6
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 6
Электронный документ - Electronic document 1531 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 5
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 339 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 984 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7627 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5673 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5935 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3703 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 3
АйДи - Технологии управления - Documino 32 22
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 6
Apple iPad 3942 4
Docsvision СЭД - ECM-система 244 3
Google Android 14712 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1522 2
Haulmont - Тезис СЭД 90 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 2
Apple iOS 8260 2
Linux OS 10928 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 2
Форсайт Prognoz Platform 95 2
Microsoft Dynamics 1186 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
IBM FileNet 129 1
Directum СЭД - ECM-система 297 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
СиДиСи Оптимум ММС 2 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 62 1
Правительство Москвы - МосЭДО - Единая система электронного документооборота 7 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 46 1
Kofax Total Agility - КТА 2 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 140 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 344 1
Dell EMC Captiva 29 1
Directum Projects 32 1
1С:ТСВ - 1С:Технология стандартного внедрения 1 1
Content AI - ContentCapture 40 1
Системы документооборота - СЭД Практика 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 246 1
Abbyy ScanStation 4 1
Коновалов Роман 20 16
Егоров Михаил 24 12
Суровцева Евгения 5 3
Земской Николай 15 3
Котов Виталий 41 3
Потемин Павел 7 3
Гафаров Евгений 5 3
Горшков Павел 6 3
Курьянов Сергей 162 3
Горбунов Денис 20 3
Маилян Роман 8 3
Кастильо Игорь 24 3
Комов Владимир 18 2
Шевелев Борис 5 2
Дмитриев Александр 51 2
Денисов Андрей 23 2
Гончаров Евгений 21 2
Зайчиков Илья 20 2
Скрипко Елена 2 2
Пискунович Елена 10 2
Черепащук Валентин 4 2
Королев Илья 20 2
Нелькин Михаил 7 2
Лачугина Олеся 5 2
Тржаскал Николай 7 2
Родионов Александр 31 1
Аксельрод Александр 41 1
Будин Алексей 22 1
Аз-Зари Хусейн 24 1
Ефимов Александр 18 1
Андреев Алексей 23 1
Покидышев Михаил 1 1
Макаревич Николай 13 1
Кохан Владимир 11 1
Баласанян Владимир 45 1
Даниленко Антон 4 1
Гуревич Дмитрий 15 1
Бейлезон Олег 32 1
Агапов Иван 20 1
Бухтина Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157178 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1820 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2206 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Европа 24649 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1335 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1816 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 451 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 658 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53484 1
Европа Восточная 3122 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2059 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2110 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 861 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 433 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 1
Канада 4986 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3271 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 15
Энергетика - Energy - Energetically 5531 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1353 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Черкизон - Черкизовский рынок 165 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 128 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 2
Список системообразующих предприятий РФ 312 2
Ergonomics - Эргономика 1689 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2289 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 226 1
Экономический эффект 1219 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 247 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 57 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
CNews Рынок ИТ-услуг 170 2
Российский рынок ERP 20 2
Gartner - Гартнер 3613 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Fast рейтинг 54 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1091 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1267 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 669 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 422 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408679, в очереди разбора - 732131.
Создано именных указателей - 187618.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще