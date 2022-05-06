Несостоявшегося поставщика техподдержки российской СУБД для Минфина отлучили от госзаказа

Компания, победившая в тендере на оказание техподдержки российской СУБД Postgres Pro Enterprise в Минфине, была признана министерством уклонившейся от подписания контракта, на основании чего оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. Со второй попытки компании удалось через суд добиться исключения из реестра, но за Минфином остается право обжаловать решение служителей Фемиды. На данный момент компания в реестре остается.

«Черный список» для «Айди»

Как выяснил CNews, победа железноводской компании «Айди» в ИТ-тендере Минфина обернулась для организации попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. Компания была включена в него 26 августа 2021 г.

Включение в «черный список» было обусловлено тем, что компания была признана Минфином уклонившейся от подписания контракта на поставку технической поддержки СУБД Postgres Pro Enterpris.

Напомним, Postgres Pro — это коммерческий продукт российской компании Postgres Professional, созданный на основе классической свободной PostgreSQL.

Упомянутый тендер был объявлен Минфином 6 июля 2021 г. в формате электронного аукциона. Начальная цена контракта была выставлена на уровне 38,2 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 15 июля. По окончании этого срока стало ясно, что претендентом на контракт, помимо «Айди», выступила также компания «ОТР-БИТ».

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Ее предложение составило 37,8 млн руб. «Айди» в торгах остановилась на отметке в 37,6 млн руб. На этом основании организация и была признана победителем тендера. Работы в рамках контракта были рассчитаны на срок до 1 мата 2022 г.

Сведения о незаключении «Айди» контракта были внесены на сайт госзакупок 2 августа 2021 г. Информация о том, что компания по решению ФАС оказалась в реестре недобросовестных поставщиков появились 26 августа 2021 г. Предполагаемой датой исключения «Айди» из черного списка прописано 26 августа 2023 г.

Отметим, что реестр недобросовестных поставщиков представляет собой два регулярно обновляемых списка подрядчиков, тем или иным образом серьезно проштрафившихся на госзакупках: отдельный список для компаний, провинившихся перед госорганами (министерствами, ведомствами и пр.), и отдельный — для организаций, проштрафившихся перед компаниями с госучастием (такими как Сбербанк, «Ростелеком», «Почта России» и пр.).

«Айди» попала в черный список по линии госорганов. Участвовать в закупках компаний с госучастием компании это не мешает.

С отлучением от госзаказа компания не согласилась и 29 сентября 2021 г. подала к ФАС иск в Арбитражный суд Москвы. По итогам разбирательства судьи 14 февраля 2022 г. решили, что решение ФАС о включении «Айди» в черный список является правомерным. Компания воспользовалась законным правом оспорить это постановление и 21 марта 2022 г. подала апелляционную жалобу. По итогам разбирательства суд ее удовлетворил, но на момент публикации материала компания продолжает оставаться в реестре. Свежее решение судей может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

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Редакция ожидает от Минфина комментариев относительно того, как министерство оценивает дальнейшие перспективы разбирательства.

Какие услуги «Айди» должна была оказать Минфину

После объявления победителя в рассматриваемом тендере CNews связывался с представителями министерства, чтобы узнать подробности проекта. «В настоящее время Минфин России перевел все свои информационные системы на использование отечественных баз данных, что позволило существенно сократить затраты на дозакупку лицензий и техническую поддержку, — сообщили тогда CNews представители Минфина. — В рамках эксплуатации ПО отечественный вендор активно проводит мероприятия по повышению стабильности и отказоустойчивости продукта, оперативно устраняет возникающие технические неполадки и внедряет новую программную функциональность».

Как констатировал в тот момент CNews, мониторинг сайта госзакупок показывал, что до того времени никто из госорганов техподдержку Postgres Pro в явном виде (когда эта СУБД фигурировала в названии тендера) еще не приобретал.

Как следовало из техзадания тендера, поддерживать СУБД исполнителю контракта нужно было на серверах в главном здании Минфина в Москве на Ильинке, в федеральном ЦОДе министерства в подмосковной Дубне и в резервном ЦОДе в городе Городец Нижегородской области.

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В перечне обязанностей подрядчика госзаказчик прописал доступность техподдержки 24 часа в сутки ежедневно со стандартным временем отклика в 1 час. Компании необходимо было принимать обращения по телефону, электронной почте и через систему технической поддержки.

Исполнителю предстояло осуществлять консультации по возможностям новых версий СУБД Postgres Pro Enterprise и планированию перехода на них, проводить выпуск срочных «багфиксов» для критических инцидентов СУБД.

Кроме того, за подрядчиком была закреплена обязанность предоставлять заказчику новые версии СУБД Postgres Pro Enterprise и обновления (патчи) без дополнительных лицензионных платежей, а также доступ к сайту технической поддержки..