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Егоров Михаил


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 «АйДи – Технологии управления» и DataFrame заключили партнерское соглашение 1
16.04.2021 «Айди – технологии управления» обновила мобильную версию приложения «СЭДО.Documino» 1
24.03.2021 «Айди – технологии управления» завершила внедрение СЭД в «Янтарьэнерго» 1
30.12.2020 «Айди – технологии управления» вошла в топ-50 поставщиков ИТ-услуг России 1
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
03.12.2020 «Ленэнерго» перешло на российскую СЭД на платформе Documino 1
20.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
19.10.2020 «Айди – Технологии управления» внедрила СЭДО в компании «Россети Цифра» 1
19.05.2020 Зарубежные представительства Росатома перешли на электронный документооборот 1
14.11.2019 Подтверждена совместимость платформы Documino и «Ред ОС» 1
29.03.2019 «Айди – технологии управления» и «Прайм груп» стали партнерами по внедрению ECM-платформы Documino 1
04.03.2019 Подтверждена совместимость СЭД Documino и СУБД Postgres Pro 1
10.07.2017 «АйДи – Технологии управления» автоматизировала АСУД «Россетей». 1
25.02.2014 Сформирована первая группа участников Positive Hack Days IV 1
26.10.2011 «Росфорт» построил корпоративную сеть на базе оборудования Cisco 1
30.06.2011 Сертификация ИБ-продуктов: что будет после 1 июля? 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Егоров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

АйДи - Технологии управления 47 11
Корус Консалтинг ГК 1263 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
Эшелон НПО 132 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1036 2
Ред Софт - Red Soft 816 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 119 1
Docsvision - ДоксВижн 1016 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 543 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
Meta Platforms - Facebook 4470 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5046 1
Cisco Systems 5160 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1312 1
ESET - ESET Software 1137 1
Telegram Group 2241 1
Trend Micro 616 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 28 1
PentestIT - Пентестит 4 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 423 1
Цифра ГК 2482 1
Kasper & Oswald GmbH 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 4
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 14 2
NanduQ - Qiwi 997 2
Газпром ПАО 1370 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 277 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
Россети Ленэнерго 1700 1
eBay Inc 1624 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4438 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12110 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6095 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 221 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12888 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20942 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32062 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29225 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24929 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11782 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30677 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53245 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12942 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3986 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9693 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3212 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1295 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 356 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10719 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5537 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15149 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14117 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26097 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10617 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8112 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5760 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4199 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2752 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24766 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7584 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3551 2
Мобильная версия - Mobile version 372 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1182 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 454 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3826 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16437 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 156 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 482 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6448 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8909 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7527 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14647 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7545 1
АйДи - Технологии управления - Documino 24 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 755 2
Google Android 14302 2
Apple iOS 7984 1
Linux OS 10273 1
Microsoft Office 3829 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 16 1
Apple iPad 3886 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1131 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Microsoft Windows 15933 1
Oracle Java - язык программирования 3146 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 794 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3001 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1010 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1382 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 71 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 110 1
Trend Micro ScanMail 17 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 74 1
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 39 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1345 1
Haulmont - Тезис СЭД 88 1
Docsvision СЭД - ECM-система 238 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 182 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4732 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1240 1
Trend Micro Enterprise Security Suite - Trend Micro Enterprise Protection Strategy 17 1
Шевелев Борис 5 2
Дмитриев Александр 40 2
Гончаров Евгений 20 2
Зайчиков Илья 20 2
Пискунович Елена 10 2
Черепащук Валентин 4 2
Королев Илья 16 2
Рустамов Рустам 455 1
Панченко Иван 152 1
Мартыненко Александр 20 1
Даниленко Антон 4 1
Китаева Снежана 1 1
Медведев Сергей 8 1
Филимонов Сергей 46 1
Солдатов Сергей 19 1
Левцов Вениамин 41 1
Ефимов Александр 15 1
Андреев Алексей 22 1
Сорокин Михаил 7 1
Кочетков Владимир 11 1
Заярный Виталий 1 1
Федосеев Егор 1 1
Ельцин Борис. 93 1
Kałużny Jakub - Калужны Якуб 1 1
Дмитренко Александр 2 1
Gupta Aditya - Гупта Адитья 1 1
Кижватов Илья 1 1
Свердлов Александр 1 1
Oswald David - Освальд Дэвид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149679 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14270 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17517 1
Казахстан - Республика 5661 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3354 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 336 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1343 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52637 1
Германия - Федеративная Республика 12793 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1182 1
Китай - Тайвань 4054 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 37 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 907 1
Нидерланды 3562 1
Индия - Bharat 5549 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3019 1
Болгария - Республика 780 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9200 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14196 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3708 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5610 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30321 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52799 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2429 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2907 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 171 1
Экономический эффект 1119 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1275 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 509 1
Ergonomics - Эргономика 1629 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5121 1
Английский язык 6752 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24862 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5741 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1727 1
Спорт - Футбол 741 1
Список системообразующих предприятий РФ 295 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 123 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4256 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 891 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 52 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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