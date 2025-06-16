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Егоров Михаил
УПОМИНАНИЯ
Егоров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевелев Борис 5 2
|Дмитриев Александр 40 2
|Гончаров Евгений 20 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Пискунович Елена 10 2
|Черепащук Валентин 4 2
|Королев Илья 16 2
|Рустамов Рустам 455 1
|Панченко Иван 152 1
|Мартыненко Александр 20 1
|Даниленко Антон 4 1
|Китаева Снежана 1 1
|Медведев Сергей 8 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Солдатов Сергей 19 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Ефимов Александр 15 1
|Андреев Алексей 22 1
|Сорокин Михаил 7 1
|Кочетков Владимир 11 1
|Заярный Виталий 1 1
|Федосеев Егор 1 1
|Ельцин Борис. 93 1
|Kałużny Jakub - Калужны Якуб 1 1
|Дмитренко Александр 2 1
|Gupta Aditya - Гупта Адитья 1 1
|Кижватов Илья 1 1
|Свердлов Александр 1 1
|Oswald David - Освальд Дэвид 1 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 891 1
|УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
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